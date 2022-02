M artedì grasso è l a festa più allegra e colorata dell'anno. Ecco qualche idea per organizzare il tuo Carnival Party a casa senza stress

5 idee per organizzare una festa di Carnevale

Vintage, anni '30, i grandi personaggi storici: le feste a tema sono un classico per Carnevale e possono essere un'occasione molto divertente per lasciar emergere la creatività e passare una serata in compagnia.

Tuttavia, a meno che il tuo gruppo di amici non sia estremamente fantasioso nel cercare a tutti costi l'abito giusto, può essere faticoso per non dire stressante recuperare un vestito adatto e tutto l'occorrente necessario. E poi allestire la location, preparare un buffet, intrattenere gli invitati... Hai già cambiato idea? No, non preoccuparti, tutto si organizzerà al meglio.

Ecco 5 idee per organizzare una festa di Carnevale top!

I travestimenti di Carnevale

È tempo di pensare alle maschere di Carnevale! Desideri una soluzione soft? Con l'aiuto delle amiche organizza un grande cesto con tanti accessori diversi: ventagli, piume, autoreggenti e gonne, vestiti, parrucche e chi più ne ha più ne metta. Gli invitati potranno sbizzarrirsi e costruire un travestimento sul momento. A fianco puoi aggiungere una scatola con trucchi per il viso, colori e maschere di carta.

Il buffet di Carnevale

Per Carnevale la voglia di divertirsi esplode anche in cucina: frittelle, biscottini e tanto colore per combattere il grigio delle giornate invernali, che presto (si spera!) cederà il passo all'arrivo della primavera. Scegli un menù no stress e mettiti comoda. Puoi preparare in anticipo focacce e tramezzini da posizionare su alcuni vassoi in punti diversi della casa, invoglieranno gli ospiti a non rimanere fermi in unico punto e chiacchierare.

Un consiglio? Taglia pane e focacce così da eliminare coltelli e forchette, evitando di dover usare ulteriori posate. Se ami stupire prepara un risotto da servire nelle tazzine da caffè oppure in tanti bicchierini di plastica.

Oggi siamo sempre più attenti a un'alimentazione sana e vivace, in grado di nutrire e curare il nostro corpo con dolcezza. Oltre alla solite bibite, cosa ne dici di cambiare abitudini e creare una sorpresa dal sapore freschissimo? Puoi preparare tè freddo da profumare con rami di lavanda, frullati e spremute da posizionare in caraffe. Se la festa continua anche nell'orario aperitivo lanciati nella preparazione di un cous cous con verdure da insaporire con menta o basilico: facilissimo da realizzare, è ottimo anche freddo ed è perfetto per i bambini se lasci l'aggiunta di spezie a parte.

I gadget

Gli addobbi mettono allegria e fanno tornare tutti bambini per un attimo. Vicino all'ingresso lascia un contenitore con fischietti, pernacchie, trombette e maschere di carta, che potrai acquistare a poco prezzo in molti negozi oppure preparare tu stessa insieme ai bambini con forbici e cartoncino colorato: ogni ospite potrà pescare un gadget e portare una risata in più alla festa. Non dimenticare di gonfiare tanti palloncini di forme e colori diversi da lasciare in giro per casa e regalare agli amici.

Gli addobbi di Carnevale

Le luci rendono l'atmosfera immediatamente più calda e avvolgente. Posiziona sul davanzale della finestra e al centro della tavola alcuni bicchieri di vetro (per esempio riciclati dallo yogurt): aggiungi una manciata di riso o sassolini dove appoggiare una candela e il gioco è fatto. Nei negozi di bricolage oppure online puoi trovare le lanterne volanti, che in Estremo Oriente sono sinonimo di festa: lanciare tutti insieme una luce nella notte con desiderio sarà un momento emozionante.

Fai molta attenzione a prestare i giusti accorgimenti evitando il pericolo di incendi, soprattutto in presenza di vento, prati e tetti in legno.

La musica

Per un party divertente è d'obbligo la musica. Prepara una play list allegra dai toni brasiliani per entrare nel mood e scatenarvi. Alterna i momenti di ballo ai momenti di chiacchiere e degustazione del cibo. Puoi organizzare dei giochi, un karaoke, delle gare di ballo etc, tutto verrà da sè in base al coinvolgimento degli invitati.

Ed ora datevi da fare e buon Carnevale!

