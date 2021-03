Decoriamo la tavola all'insegna del riciclo creativo: ecco le idee rigorosamente fai da te per decorare la tavola di Pasqua

Idee per decorare la tavola di Pasqua

La tavola di Pasqua deve essere una gioia per gli occhi e va quindi abbellita con decorazioni che la rendano festosa e colorata. Se non sai come apparecchiare la tua tavola di Pasqua, prendi spunto dai nostri consigli per il pranzo di Pasqua. Abbiamo pensato a 5 idee originali per decorarla e stupire gli ospiti che si siederanno con te la domenica di festa. Si tratta di idee molto semplici che hanno il compito di ravvivare una mise en place che deve essere elegante, certo, ma che non deve tradire lo spirito gioioso di questa ricorrenza.

Le decorazioni per la tavola di Pasqua fai da te sono tantissime e si può trovare senza difficoltà qualcosa che rispetti i nostri gusti. Ecco quindi le nostre 5 proposte.

Il centrotavola è la decorazione principale della tavola pasquale, quella con cui tutte le altre si devono abbinare ed armonizzare. Ci sono varie strade che puoi seguire, realizzando un centrotavola dallo stile preciso (ad esempio se sei per una Pasqua in stile shabby chic), oppure creando una decorazione che metta insieme alcuni dei classici simboli pasquali, come coniglietti e uova.

Partiamo proprio da quest'ultima suggestione. Raccogli dell'erba fresca, oppure del muschio di un verde brillante e quindi sistemalo in un cestino. Prendi un coniglietto di ceramica bianca e sistemalo al centro, accanto disponi degli ovetti di cioccolata. In alternativa con dei rami freschi puoi creare un piccolo nido nel quale sistemare delle uova di Pasqua colorate.

Passa alla creazione dei segnaposto per gli ospiti da disporre sulla tavola di Pasqua. Il segnaposto tradizionale è senza dubbio quello costituito dal portauovo con le uova di Pasqua decorate al suo interno. Possono essere uova finte, impreziosite da tessuti e piccoli addobbi, o uova sode o alla coque che gli ospiti possono anche mangiare.

Un'idea sfiziosa con il riciclo creativo è la seguente: metti da parte alcuni tappi del vino per usarli come base del tuo segnaposto pasquale. Infila in ogni tappo uno stuzzicadenti e su di esso attacca con l'aiuto dello scotch un disegno ispirato a questa festa e realizzato con il cartoncino scrivendo al suo interno il nome dell'invitato.

Vasi pasquali

Se sei in cerca di un'idea più smart, lascia da parte il centrotavola e fai spazio ai vasi. Come puoi realizzarli? Intanto sono molto graziosi anche i vasi versione tradizionale, con una bella composizione floreale, o con un albero di Pasqua fai da te freschissimo. Altrimenti puoi riutilizzare dei barattoli di vetro, quelli del miele o dei sottaceti, e riempirli di ovetti di cioccolata, confetti e caramelle. All'interno di ciascun barattolo puoi mettere un bel vasetto di fiore e coprire il vasetto proprio con quei dolciumi.

Un'altra idea molto graziosa è prendere un secchiello, che puoi realizzare anche partendo da un barattolo di latta, verniciarlo di bianco o di un altro colore pastello e quindi sistemare al suo interno dei bulbi di fiori, per una decorazione colorata e bellissima.

Puoi usare anche le uova di Pasqua per decorare la tua tavola. In che modo? Se vuoi una tavola di Pasqua romantica, puoi usare delle candeline a forma di uova di Pasqua. Se vuoi invece dare alla tua tavola un aspetto più primaverile e fresco, usa invece i fiori. Prendi dei vasetti di vetro piccoli, come quelli dello yogurt, ridipingili in un colore che ami, aggiungi l'acqua e i fiori e circondali di ovetti. Puoi mettere questa decorazione direttamente sul piatto e usarla come segnaposto.

Prepara la tua frolla per i biscotti, stendila e ritaglia le sagome delle uova di Pasqua. Usa la glassa colorata o la pasta di zucchero per decorarli. Metti questo ovetto di biscotto vicino al piatto, sarà un gustoso dolce di fine pasto.

Decorazioni di Pasqua eleganti per la tavola

Se vuoi dare all'apparecchiatura un taglio più elegante, sistema al centro un'alzatina per i dolci, ma invece di metterci bigné, macarons e cioccolatini, disponi sui vari ripiani le uova di Pasqua circondate da paglia finta. Usa un vaso bianchissimo in cui mettere dei rami di pesco o ciliegio a cui appendere esclusivamente degli ovetti dorati o argentati.

Attorno a ciascun tovagliolo passa un nastro di raso colorato e chiudilo con un fiocco. Scegli dei sottopiatti in lavagna o materiale molto scuro e abbina piatti con decorazioni dorate. Prendi un piccolo vasetto in ceramica e sistema al suo interno due ovetti di Pasqua bianchi e uno dorato. Metti questa elegante decorazione accanto a ciascun coperto.