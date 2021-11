5 modi per aiutare l’ambiente

L a nostra Terra non si salverà da sola! Ha bisogno di te: ecco cinque abitudini che danno respiro al pianeta

I nostri comportamenti quotidiani possono condizionare la sopravvivenza del nostro fragile ecosistema. Dare respiro al pianeta è nostro dovere e possiamo farlo in tanti modi. Ecco cinque abitudini green da mettere subito in pratica.

Ridurre, riciclare, riutilizzare

Sono queste le tre erre da rispettare per una vita in armonia con l'ambiente. Per questo è molto importante fare una corretta raccolta differenziata, ma anche comprendere a cosa possiamo dare una nuova vita. Riduciamo gli acquisti inutili: davanti all'ennesima t-shirt chiediamoci «Mi serve davvero?». Se la risposta è sì, divertiamoci nei negozietti second hand: ci sono tante chicche vintage e non che aspettano di trovare un nuovo armadio. Comprando solo ciò che serve possiamo fare la nostra parte.

Fai attenzione a cosa mangi

Possiamo far del bene al pianeta anche scegliendo di comprare meno cibo. Molto spesso acquistiamo troppo per "fare dispensa", ma poi dimentichiamo cosa abbiamo in casa e siamo costretti a buttare tutto. Per questo, meglio fare una lista della spesa ragionata, che tenga conto anche dei nostri ritmi di consumo. Un trucco infallibile? Prova a creare un menu settimanale.

Tagliare i consumi

Ridurre il consumo di acqua è una priorità. Iniziamo con il chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti. Poi passiamo all'elettricità: evita di accendere le luci in casa durante il giorno a meno che non sia indispensabile. Sostituisci le lampadine con bulbi a basso consumo: i benefici saranno visibili già in bolletta.

Spostamenti green

Spostarsi in città non deve diventare per forza una causa di inquinamento. Cerca di ridurre l'uso dell'auto in favore di mezzi pubblici e bicicletta. In questo modo farai respirare le strade della tua città e potrai sfruttare questa attività per restare in forma senza nemmeno iscriverti in palestra.

Abbraccia una buona causa

Tutti noi possiamo contribuire a far respirare il pianeta: può essere facile come mangiare una caramella. Golia ha lanciato il progetto Abbraccia una buona causa. Da sempre il brand contribuisce con i suoi prodotti a donare una sensazione di sollievo alle vie respiratorie e, per sostenere l’iniziativa, basterà scegliere un pack di Golia Activ Plus, la caramella senza zucchero al gusto mentolo ed eucaliptolo con un irresistibile cuore di sciroppo balsamico. L'invito è quello di "abbracciare una buona causa" e impegnarsi concretamente per la sostenibilità e la tutela dell'ambiente. Infatti, Golia è al fianco di Lifegate nel progetto “Foreste in piedi”, un’operazione che mira a tutelare 1,5 milioni di metri quadrati di foresta amazzonica brasiliana, il più grande polmone verde del mondo. Sei pronto a fare la tua parte?