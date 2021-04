Le uova sono il simbolo pasquale per eccellenza, e le possiamo usare per decorare casa: ecco tante idee

Decorazioni con le uova di Pasqua

Hai mai pensato di usare le uova per creare delle decorazioni di Pasqua? Non sono buone solo le uova di cioccolata, ma anche quelle vere che, tra le altre cose, puoi utilizzare proprio a fini decorativi. La cosa più divertente è combinare le uova con altri elementi comunemente usati per gli addobbi, ad esempio i fiori.

Non solo, è molto sfiziosa anche l'idea di usare proprio le uova di Pasqua come decorazioni in ambiti diversi. Ad esempio potete trasformare gli ovetti in segnaposto, oppure impiegarli nel centrotavola che utilizzerete per il vostro pranzo pasquale.

Un cesto, il profumo dei fiori e tante uova da cuocere e colorare con un tocco di romantico acquarello. Segui l'ispirazione per le decorazioni di Pasqua fai da te e varia l'effetto finale giocando con le tue tonalità preferite: puoi spaziare dall'azzurro al giallo, arancione, rosa intenso e sfumature violacee. Con un pennello sottile disegna piccole forme semplici, come stelle, pois, cuori. Per un pranzo di Pasqua speciale puoi aggiungere il nome degli invitati, ognuno con un colore differente.

Inserisci le uova colorate nel cesto su un letto di muschio e foglie, aggiungi qua e là boccioli di fiori freschi ed ecco un centrotavola d'effetto, una decorazione di Pasqua per la casa bella ed elegante. Potrai regalare i deliziosi ovetti come simbolo di rinascita e fortuna. I fiori li puoi usare anche per le ghirlande di Pasqua.

L'uovo con sorpresa



In questo caso l'ovetto non è integro, ma l'effetto vale decisamente la pena. Prepara tanti cake pops, le caratteristiche palline di torta al cioccolato ricoperte di zucchero. Per la decorazione finale puoi utilizzare i gusci delle uova rotte per la preparazione dei dolcetti. Dipingi con acquarelli o colori alimentari, colora le uova di Pasqua poi aggiungi un cake pop al centro: i bambini ne andranno matti. Puoi usare queste uova anche per decorare l'albero di Pasqua fai da te.

Con una spugnetta tampona la superficie dell'uovo utilizzando le tonalità che preferisci, lascia asciugare e sovrapponi ulteriori colori. Puoi inserire le uova in un bicchierino da utilizzare come segnaposto per gli invitati al pranzo di Pasqua... un piccolo regalo che segnerà anche l'inizio dell'antipasto e una delle idee creative per Pasqua più colorate!

Decorare con i bulbi

Una una boule di metallo o una ciotola per posizionare 3/4 bulbi di giacinto: questo fiore dall'aroma meraviglioso, in grado di influire sulla psiche con un effetto rilassante e anti-ansia, creerà subito un'atmosfera intensa. Puoi decorare il contenitore con filo di rafia oppure corda. Questa è una delle decorazioni di Pasqua più facili.

Con delicatezza rompi le uova da utilizzare in cucina e usa i gusci come base dove inserire germogli di crescione, piccoli boccioli o un mazzolino di viole del pensiero. Una volta in tavola, questo profumatissimo centrotavola dall'anima gentile sarà un inno di rinascita, amico della natura. E' un'idea originale per la tua Pasqua shabby chic.

Hai poco tempo e desideri un segnaposto che non passi inosservato? Fai bollire le uova, poi con un pennarello disegna il nome dell'invitato: puoi posizionare l'uovo in un piatto e aggiungere un rametto di rosmarino o menta profumata come decorazione. In un attimo un segnaposto delizioso... anche da mangiare!

Shutterstock Decora le tue uova di Pasqua in maniera completamente diversa l'una dall'altra Shutterstock Ricorri alla stoffa per rivestire gli ovetti di Pasqua che userai per decorare casa Shutterstock Ispirati alle uova di Pasqua decorate della tradizione russa o rumena