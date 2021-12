C he tu abbia il pollice verde o meno, per coltivare in appartamento i tuoi angoli green servono gli strumenti giusti. Ecco allora 10 accessori per curare le piante in casa

Migliori accessori per curare le piante in casa: quali sono

Curare le piante in appartamento, si sa, non è sempre facilissimo: anche le varietà più durature e resistenti, infatti, necessitano di cure attente.

Tra i fattori da considerare, l’esposizione alla luce ma anche la giusta umidità del terreno onde evitare di bagnarle troppo o al contrario troppo poco.

Anche se sei una super esperta, allora, per non commettere errori fatali e per prenderti cura al meglio delle tue adorate piantine da appartamento, può essere utile fare un check di tutti gli strumenti utili da avere in casa.

Ecco quali sono!

Le cesoie per potare

Anche le piante d'appartamento, per crescere rigogliose, devono essere opportunamente potate. Per rimuovere foglie, fiori e rami secchi, allora, ci vogliono delle cesoie ad hoc. Quelle di Gruntek sono maneggevoli e leggere e grazie al sistema di taglio Bypass sono ideali per recidere in modo netto senza rompere i rami.

La lampada per piante

Un problema comune per le piante d'appartamento può essere quello di non ricevere abbastanza luce, soprattutto negli ambienti poco esposti al sole. L'ideale allora è puntare su un sistema di illuminazione artificiale. Quello di EWEIMA emette luci a lunghezza d'onda mirata che possono essere completamente assorbite dalle piante per aiutare ad accelerarne la crescita.

Lo spray antiparassitario

Se il problema sono i parassiti che infestano le tue piante, d'obbligo scegliere un prodotto mirato, ancora meglio se 100% naturale. Closter olio neem spray è un'ottima alternativa al classico insetticida: efficace nella lotta contro i parassiti tra cui afidi, pidocchi, acari e cocciniglia, ti aiuta in generale a liberarti di piccoli insetti come cimici e moscerini. E in più lascia le tue piante in salute.

Il sensore per l'umidità della terra

Non sai mai se le tue piante hanno bisogno di acqua? Un valido strumento allora è il misuratore di umidità. Facilissimo da utilizzare, basta inserirlo nella terra e il quadrante indica immediatamente se il terreno è asciutto, umido o bagnato.

I vasi di terracotta

Per far crescere le tue piante sane e rigogliose, non trascurare la scelta dei vasi. I migliori sono quelli in terracotta perché il materiale poroso assorbe l'umidità in eccesso, evitando il rischio di far marcire le radici. Nel set che acquisti online, trovi 12 vasetti del diametro di 8 cm.

L'annaffiatoio con becco lungo

Per bagnare le tue piante d'appartamento, d'obbligo anche puntare su un annaffiatoio adatto. Quello tattico ha il becco lungo, perfetto per evitare di bagnare le superfici intorno alla pianta ed è realizzato in materiale trasparente... così sai sempre quanta acqua c'è.

Il vaso auto-irrigante

Se non sei mai a casa o se sei di quelle che si dimenticano sempre di bagnare le piante, quello che ti ci vuole è senza dubbio un vaso auto-irrigante. L'azione idroponica passiva crea l'equilibrio ideale tra l'ossigeno e l'acqua nella zona delle radici che sono così in grado di crescere sane e forti.

Il vaporizzatore

Alcune piante per crescere rigogliose richiedono ambienti particolarmente umidi. Per questo un'ottima soluzione è utilizzare un nebulizzatore. Questa pratica consente infatti alle piante d'appartamento di sopportare meglio il caldo durante l’estate e di resistere al riscaldamento d'inverno. Cosa ti serve? Un semplice vaporizzatore da riempire d'acqua.

Il terriccio ad hoc

Tra le regole d'oro per prendersi cura delle piante in casa, anche quella di scegliere un buon terriccio. Il terriccio Substral, per esempio, è arricchito con fertilizzante ed è adatto per piante verdi e fiorite. Grazie alla sua formulazione equilibrata, garantisce una crescita sana e delle piante a prova... di pollice nero!

Il supporto per rampicante

Infine, per le piante rampicanti, non dimenticare di predisporre un apposito supporto. Quello in fibra di cocco e muschio è tra i più consigliati perché trattiene l'umidità e aiuta le radici a rimanere idratate. In più grazie alla sua struttura forata, puoi allungarlo al bisogno semplicemente inserendo all'interno un altro supporto.

