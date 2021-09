P otature, rinvasi, semine: hai deciso di darti al giardinaggio ma non sai da dove iniziare? Ecco gli accessori che possono esserti d’aiuto

Accessori giardinaggio: cosa serve davvero

Coltivare le piante, si sa, è ormai considerata un’attività dai molteplici benefici, poiché aiuta a rilassarsi e a ritrovare la calma interiore ma anche a ricrearsi, in casa o all’aperto, un piccolo angolo verde scaccia-pensieri.

Se tra i buoni propositi post vacanza c’è anche quello di dedicarti a un po’ di sano giardinaggio, allora, hai fatto la scelta giusta... anche se sei alle prime armi!

Da dove iniziare? Come tutti gli hobby anche il giardinaggio richiede gli attrezzi giusti. Prima regola: vietatissimo tagliare i rami con le forbici della cucina o lanciarsi in rinvasi estremi senza usare pala e rastrello...

Se vuoi essere certa che le tue piante crescano sano e rigogliose, in giardino ma anche semplicemente in balcone, oltre a conoscere le regole base, ti occorrono degli accessori ad hoc. Ma stai tranquilla: non si tratta di nulla di troppo complicato o costoso!

Tra set tattici, annaffiatoi e tappetini impermeabili, ecco allora 8 accessori da giardinaggio a misura di aspiranti... pollici verdi!

Il set con tutto il necessario

Se parti da zero e hai appena deciso di darti al giardinaggio, punta su un pratico set in grado di offrirti tutto ciò che ti serve per coltivare le piante all'aperto. In quello di Hotsan, oltre agli attrezzi essenziali, come rastrello a mano, pala e forchetta, trovi anche guanti ed etichette per le piante. Il tutto all'interno di una pratica e allegra bag... a tema floreale. La dritta in più? Può essere anche un bellissimo regalo per la mamma, per la suocera o per l'amica con pollice verde.

Il tappetino impermeabile

Rinvasare le piante è un'operazione delicata che richiede il giusto spazio ma anche i giusti accessori. Immancabile, allora, il pratico tappetino su cui appoggiare attrezzi, vasi e terra così da non sporcare il balcone o il pavimento di casa. Quello di Kateluo, oltre ad essere impermeabile e facilmente lavabile, ha anche angoli dotati di bottoni così da evitare la fuoriuscita di acqua e terra.

Le cesoie per la potatura

Per eseguire le tue prime potature, tra gli accessori indispensabili ricorda di avere anche delle cesoie solide e funzionali. Potare le piante con le forbici tradizionali sarebbe infatti non solo difficile ma anche poco efficace. Le cesoie di Grüntek possono essere la scelta giusta perché hanno lama in acciaio, impugnatura ergonomica e sistema di chiusura con una sola mano. Perfette da usare, insomma, anche se non sei pratica.

I guanti da giardinaggio

Se hai deciso di darti al giardinaggio, assolutamente indispensabile anche un buon paio di guanti che ti serviranno non solo per evitare di sporcarti durante le operazione di piantumazione, ma anche di proteggere le dita da eventuali spine. Quelli di Gardena sono rivestiti in latex per assicurarti una presa ottimale, sono resistenti all'acqua e hanno polpastrelli rinforzati per proteggere le mani.

La guida pratica

Se, causa pollice nero, non sei mai riuscita a far sopravvivere le tue piante, ti serve sicuramente anche una guida apposita. In questo libro, coloratissimo e facile da leggere, trovi tutti i consigli indispensabili per tenere in vita 100 tipi di piante diverse, fotografate e riconoscibili. Ti basterà pochissimo per riuscire a creare - finalmente! - un angolo green tutto per te.

Il grembiule gardening

Il grembiule ideale per fare giardinaggio? Deve essere pratico, resistente ma anche impermeabile. Quello di Esschert può essere la scelta perfetta perché realizzato in tessuto molto spesso, dotato di cinghie regolabili per adattarsi al meglio a qualsiasi corporatura e provvisto di tasche dove tenere tutti gli attrezzi che ti servono.

Lo sgabello tattico

Per dedicare alle tue piante tutte le cure di cui hanno bisogno, un accessorio utile e anti-fatica, può anche essere lo sgabello multiuso: puoi usarlo sia come seduta, sia per metterti in ginocchio quando lavori con la terra. Realizzato in acciaio, ha un rivestimento morbido in gommapiuma e persino una pratica tasca con tre attrezzi da giardinaggio inclusi.

L'immancabile annaffiatoio

Infine, non scordarti che la prima regola per mantenere in vita le tue piante è quella di bagnarle regolarmente. Tra gli acquisti da fare, allora, c'è senza dubbio anche un buon annaffiatoio. Sceglilo con una capacità adatta a soddisfare le tue esigenze e dunque piccolo, se hai solo qualche pianta in balcone, o più voluminoso per il giardino. La soluzione ideale? Il classico verde con beccuccio lungo.

