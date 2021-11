L'atmosfera è tutto. Ma la scelta dell'albero e soprattutto delle decorazioni è essenziale perché il mood natalizio prenda il via. Preferisci le più classiche e tradizionali o moderne e spiritose?

Addobbi per l'albero di Natale

Per gli amanti dell'atmosfera natalizia questo è un momento topico: la scelta dell'albero di Natale e la sua decorazione. Dopo aver scelto le luci di Natale il passo successivo sono gli addobbi per l'albero di Natale.

E allora dedichiamoci alla scelta delle decorazioni natalizie: come fare a garantire quel magico mood che rende felici adulti e bambini? Partiamo dalle tendenze: quest'anno la scelta spazia tra addobbi in legno naturale, pupazzi di stoffa da appendere all'albero fino alle immancabili ghirlande di luci.

Intorno alle decorazioni dell'albero di Natale c'è un intero e affascinante mondo: puoi scegliere le più classiche, oppure addobbi più eleganti e ricercati, shabby chic o minimal ma anche un po' kitch. Perché i gusti son gusti e a Natale è tutto permesso. Anche esagerare! E poi c'è la "faccenda-colore": prima di procedere con l’allestimento, è necessario scegliere i colori.

A caccia di ispirazione? Abbiamo selezionato gli addobbi di Natale 2021 che ti aiuteranno a portare un po' di magia tra le mura di casa...

Gli allegri pupazzi di stoffa

Vuoi decorare il tuo albero con addobbi allegri dallo stile hand made? Punta sui pupazzi di stoffa che puoi appendere ai rami dell'abete ma anche utilizzare come divertenti segnaposto per la tavola di Natale. Il set che trovi online include 8 pezzi, tra cui il classico Babbo Natale, la renna e il pupazzo di neve.

Le decorazioni in legno per l'albero di Natale

Per un albero vintage style quello che ti ci vuole sono invece delle decorazioni in legno che sembrano uscite dal baule della nonna. Nel set ne trovi 12, tutte dipinte con colori atossici e dotate di pratico laccetto per appenderle facilmente all'albero di Natale. L'idea in più? Puoi usarle anche come divertenti fermapacco per i tuoi regali. Ed hanno un prezzo super accessibile!

La catena di luci

Gran parte dell'atmosfera natalizia, si sa, è fatta dalle lucine: puoi usarle per decorare l'albero ma anche per addobbare un angolo di casa, come l'ingresso o il camino. La catena che trovi online è lunga 20 metri e dispone di 200 lucine led bianche. Per accenderle c'è un pratico telecomando e si spengono automaticamente dopo 18 ore.

Le palline classiche

Punti a un albero tradizionale ma con una marcia in più? Scegli allora il set di palline nel classico bianco e rosso che include però anche divertenti decorazioni ispirate a Babbo Natale. All'interno trovi ben 60 pezzi che puoi accostare come vuoi e che potrai abbinare facilmente a una ghirlanda rossa o ad una argento.

I dischi di legno da personalizzare

Per le amanti del fai-da-te e per chi ha un animo green, le decorazioni giuste quest'anno saranno i dischetti di pino naturale da personalizzare a piacere e da appendere poi all'albero di Natale. Pensati per essere incisi, dipinti o decorati con scritte a tema, possono trasformarsi anche in pratici sottobicchieri o in segnaposto eco-chic.

I ciondoli romantici





Se non resisti al fascino delle decorazioni in legno dipinto, il set che fa per te è quello composto da 24 addobbi-scoiattolo in due diverse varianti. Grazie al cordoncino di spago puoi appenderli facilmente all'albero ma sono perfetti anche per dare un tocco natalizio ad ogni angolo della casa. Racchiusi in una scatola di legno naturale, possono anche trasformarsi in un bellissimo regalo per le feste.

I magici cristalli

Per uno stile più ricercato, invece, le decorazioni giuste sono quelle che rievocano il fascino dei cristalli di ghiaccio e dei fiocchi di neve. Realizzate in acrilico, sono dotate di un cordino trasparente: nel set trovi ben 60 pezzi con cui addobbare l'albero ma anche la porta di casa o la finestra. Per un effetto "wow" garantito.

Le palline fai-da-te

Le decorazioni più originali? Sicuramente le palline apribili trasparenti che puoi riempire a piacere, scatenando la fantasia: puoi metterci caramelle, nastri colorati, addobbi a tema o piccole sorprese. Nel set ne trovi 20 che puoi appendere all'albero o utilizzare come decorazione per la casa. E se hai bimbi, sarà anche un modo divertente per intrattenerli con un'attività manuale a tema natalizio!

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.