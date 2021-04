Q uale momento migliore della primavera per vivere il proprio giardino? Per farlo, oltre a un verde curato in modo attento, è fondamentale renderlo unico con i giusti arredi e non solo

Trovare i giusti complementi e arredi per il giardino è fondamentale per rendere questo spazio magico già con i primi caldi raggi di primavera. Grandi e piccoli accessori che possono fare la differenza e rendere lo spazio esterno un ambiente plus della casa.

Un vero e proprio jolly che potrà essere destinato ad area relax per riprendere fiato e staccare la spina, spazio gioco per i più piccoli che potranno divertirsi senza paura, ma anche diventare un ufficio all’aria aperta perfetto per le giornate più calde dove è necessario ricaricarsi di vitamina D.

Dall’ombrellone ai piccoli accessori: abbiamo provato a selezionare i must have da avere in giardino per una primavera tutta da vivere e che puoi facilmente acquistare su eBay, il posto perfetto per trovare un’infinita di prodotti all’insegna del Made in Italy.

Sul marketplace, infatti, è facilissimo sostenere in modo concreto le aziende che stanno subendo danni e perdite a causa dell’emergenza Coronavirus. Come? Acquistando i loro prodotti simbolo di qualità e design.

eBay ha deciso così di sostenere le piccole e medie imprese, sparse sul territorio italiano, dedicando uno spazio ad hoc sul sito e mettendo così in contatto i produttori e venditori del nostro paese con milioni di acquirenti attivi sul territorio e nel mondo.

Pronto a scoprire i migliori pezzi per il tuo giardino da acquistare facilmente da casa? Tu dovrai solo cliccare e aspettare il corriere.

Set arredo

Come rinunciare a un salottino da esterno per ritagliarsi qualche momento di relax sotto il tepore del sole primaverile? In resina, con effetto rattan, è adatto ai giardini più eleganti o ai patii in pietra. Il divano, le due poltrone e il tavolino diventeranno il vostro preferito anche per i momenti meno scontati, come la colazione del mattino.

Catena luminosa

Anche nell’arredo giardino i dettagli possono fare la differenza e una catena luminosa con maxi-lampadina illuminerà le serate di primavera ed estive. Un piccolo plus da aggiungere che può sembrare banale o inutile, ma in realtà vi aiuterà ad aggiungere la giusta atmosfera.

Poltrona sospesa

Un piccolo vezzo per il tuo giardino, un plus che trasformerà il tuo spazio esterno in un angolo di relax dove leggere un buon libro facendoti dondolare dalla brezza primaverile. Dobbiamo aggiungere altro per convincerti ad acquistare questa poltrona sospesa?

Ombrellone

Non può e non deve mancare un ombrellone nell’area esterna della tua casa. Questo modello, con piantana decentrata, ti permetterà di avere ombra dove preferisci senza l’ingombro centrale che potrebbe ostacolare visuale e altri complementi.