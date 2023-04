Auto elettriche, 7 modi per risparmiare sulla ricarica

H ai comprato un'auto elettrica, ma l'aumento dei costi energetici ti preoccupa. Nessun problema: ecco alcune strategie per risparmiare sulla ricarica o per trovare colonnine a costo zero

Le auto elettriche trainano le vendite di veicoli in Europa. Nel mese di febbraio, nel Vecchio Continente ne sono stati venduti 118.329, il 33 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. Le vendite superano le più cupe aspettative, in quanto non sembrano intaccate dall'inflazione galoppante e dalla crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. Il che significa che sempre più persone stanno cedendo al fascino dell'auto elettrica. Ma c'è un problema: le bollette energetiche alle stelle rendono eccessivamente costose le ricariche. Secondo le statistiche, dal settembre del 2022 le famiglie europee stanno pagando in media il 72 per cento in più per ogni kWh di elettricità rispetto all'anno scorso. Questo potrebbe frenare la voglia di sostituire la vecchia auto a benzina o diesel con una a batteria. Esistono, però, alcune strategie che possono venirci incontro. Eccone sette.

Ricarica la tua auto elettrica al lavoro

Fino a prima della guerra in Ucraina, la maggior parte dei proprietari di auto elettriche in Europa le ricaricavano a casa, magari la sera, al ritorno da una giornata trascorsa tra lavoro e impegni vari. Le cose stanno cambiando: il 40 per cento degli europei ha dichiarato di ricaricare le proprie macchine al lavoro. Si tratta di una soluzione conveniente per chi cerca di risparmiare sulle bollette e anche sulla propria impronta di carbonio. Sfruttando finanziamenti e aiuti statali, diverse aziende in Europa hanno installato punti di ricarica nel tentativo di migliorare la loro immagine ecologica, riducendo l'impatto ambientale dei propri dipendenti e dei propri business. Perché non approfittarne?

Auto elettriche, meglio ricaricarle di notte

Ricaricare l'auto elettrica di notte può farti risparmiare parecchio. Infatti, è risaputo che l'elettricità costa meno nelle fasce notturne. Nessuna paura: non devi rimanere sveglia. Molti caricatori possono essere programmati per accendersi nelle ore durante le quali l'energia elettrica costa meno.

Trova le colonnine a costo zero

La ricarica a casa è più economica rispetto alle colonnine dei distributori. Tuttavia, se devi ricaricare in un'area di servizio, scegli quella con le tariffe migliori. Un po' come si fa con i carburanti normali. Scarica sullo smartphone un'app che ti aiuti a individuare la stazione di ricarica più vicina a te, oppure quella più economica, o addirittura gratis. L'app Nextcharge aiuta a trovare colonnine elettriche che offrono il servizio di ricarica a costo zero e a prenotarne una a distanza.

Non caricare la batteria più del necessario

La regola d'oro per risparmiare è: non caricare tutte le sere. Sebbene il 77 per cento dei proprietari di veicoli elettrici europei disponga di strutture di ricarica a casa, questo non significa che debbano essere utilizzate tutto il tempo. Un'auto elettrica in media ha un'autonomia di circa 350 chilometri, ma la maggior parte dei conducenti non ne percorre più di trenta al giorno. Carica la tua macchina solo quando è veramente necessario.

Auto elettriche, sfrutta i parcheggi dei supermercati

La maggior parte dei supermercati sta installando stazioni di ricarica nei parcheggi. Il colosso francese Carrefour ha promesso di installare cinquemila punti di ricarica fuori dai propri negozi entro il 2025. Aldi sta introducendo colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tutti i suoi punti vendita. Anche Esselunga ha le stazioni di ricarica, e così via. Sebbene sia un'alternativa economica alla ricarica a casa o presso i distributori, cerca di non sovraccaricare la batteria indugiando troppo a lungo nel negozio.

Auto elettriche, così prolunghi la vita della batteria

Una batteria carica al 100 per cento non è sempre la scelta migliore. La prima e l'ultima parte di una batteria impiegano più tempo a caricarsi. Modifica il tuo caricabatterie intelligente, se ne hai uno, per assicurarti che smetta di caricarsi intorno all'80 per cento. Cerca di non fare scendere la carica al di sotto del 20 per cento. Così mantieni la batteria in salute e migliori la durata della tua auto. Anche questo potrebbe farti risparmiare un po' di denaro.

Auto elettriche, controlla gli pneumatici

Le batterie delle auto elettriche si scaricano a causa di molte cose, la maggior parte delle quali evitabili. Gli pneumatici sgonfi possono consumare fino al 6 per cento di energia in più. Si dovrebbe anche usare con parsimonia il riscaldamento e lo stereo. Uno studio ha mostrato che l'uso dell'aria condizionata durante la guida di un veicolo elettrico può ridurne l'autonomia del 17 per cento. Grandi risparmi possono derivare da piccole scelte.