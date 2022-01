M etti i coperchi alle pentole, non alzare al massimo la fiamma, usa pentole di qualità: sono solo alcune delle strategie che ti aiutano a risparmiare gas mentre cucini e a salvaguardare così ambiente e portafogli

Il 2022 è iniziato con una (una delle tante) brutta notizia per tutti gli italiani: un forte rincaro nelle bollette di gas e luce. Oggi, dunque, è diventato ancora più importante adottare dei comportamenti anti-spreco: ne va non solo del futuro del pianeta, ma anche della salute delle tue finanze. Da dove iniziare? Certo, va benissimo non lasciare le luci accese, spegnere gli elettrodomestici, abbassare il riscaldamento, non lasciare pc e tv in standy, ma non basta. Devi anche cercare di risparmiare gas mentre cucini.

Forse non ci hai mai pensato, ma quando ti diletti ai fornelli usi parecchio gas. A maggior ragione se non presti attenzione e commetti alcuni errori. È arrivato allora il momento di diventare più consapevole. Ecco alcuni semplici ma efficaci trucchi che ti aiutano a essere più green e sostenibile anche in cucina.

Rispetta le proporzioni fra pentole e fuochi

Non mettere una pentola piccola su un fuoco troppo grande, magari con una fiamma alta: è uno spreco inutile di gas. Le fiamme che non restano sotto la pentola, infatti, sono calore che si disperde nell’ambiente e fanno impennare la bolletta per nulla.

Fra l’altro, un fornello grande consuma molto di più: in media 3 kilowatt all’ora, che equivalgono a 0,18 metri cubi di gas per un’ora di cottura. Se usi un fornello piccolo, invece, impieghi solo1 kilowatt, pari a 0,06 metri cubi di gas all’ora. E il fornello medio da 1,65 kilowatt? Consuma 0,10 metri cubi di gas all’ora.

Ricordati, dunque, di rispettare le proporzioni fra pentole e fornelli: padelle piccole vanno su fornelli piccoli e padelle grandi su fuochi grandi. E controlla sempre che i tegami coprano completamente le fiamme.

Non tenere la fiamma al massimo

Confessalo: anche tu, quando sei di fretta, alzi la fiamma al massimo sperando di ridurre i tempi di cottura. Non colpevolizzarti, non sei certamente la sola. Ora, però, è arrivato il momento di correggere questa cattiva abitudine: se vuoi risparmiare gas mentre cucini devi imparare anche a ridurre il più possibile il calore o quantomeno a dosarlo.

Una delle regole base per essere attenta e sostenibile in cucina consiste nell’utilizzare solo la quota di calore necessaria per scaldare o cuocere le pietanze, senza eccessi. Per esempio, una volta che l’acqua della pasta bolle, non serve tenere aperta tutta la fiamma: per conservare la temperatura, puoi ridurre tranquillamente la potenza della fiamma.

Un altro trucco per abbassare il fornello? Usa acqua non gelata, prendendola già semi-tiepida dal rubinetto della cucina (non calda, altrimenti si aziona la caldaia). E non riempire la pentola più del necessario.

Scegli i metodi di cottura più veloci

Un modo banale, ma davvero efficace per risparmiare gas mentre cucini? Scegliere i metodi di cottura più veloci, che non richiedono un calore eccessivo o prolungato. Per esempio, puoi saltare le verdure in padella tagliandole in piccoli pezzi e lasciandole croccanti invece di bollirle. Risparmierai così gas, tempo e soldi.

La pentola a pressione, però, è una buonissima opzione: grazie alla maggiore conduttività e alle alte temperature interne, cuoce gli alimenti in poco tempo. Sì anche alla cottura a vapore. Se usi gli appositi cestelli o le vaporiere puoi cuocere più pietanze insieme, riducendo nettamente gli sprechi.

Prendi poi in considerazione l’idea di mangiare più alimenti crudi: oltre a fare il pieno di vitamine, puntano sul raw food ridurrai a zero l’uso del gas. Ovviamente, rispettando tutte le regole del caso, per evitare contaminazioni e intossicazioni. Sì anche alle marinature, che possono ridurre se non abbattere i tempi di cottura.

Fai tutte le preparazioni preliminari a fornelli spenti

Siamo sempre di corsa e, spesso, anche quando è il momento di cucinare facciamo tutto all’ultimo secondo. È uno sbaglio: se vuoi risparmiare gas mentre cucini e impegnarti per tutelare ambiente e portafoglio dovresti organizzarti al meglio.

Fai tutte le operazioni preliminari necessarie per il pasto che andrai a preparare a fornelli spenti: procurati tutti gli ingredienti che ti servono, pulisci e sminuzza le verdure, scongela la carne, marina il pesce prima di accendere i fuochi.

Se fai tutto con cognizione di causa e ragionando lucidamente non sprecherai gas inutilmente mentre prepari i tuoi ingredienti.

Scegli le pentole giuste

Per risparmiare gas mentre cucini e non disperdere calore, se puoi, preferisci le pentole a fondo piatto: con questi modelli, infatti, l’intera superficie riscaldante rimane sempre in contatto con le fiamme, offrendo massima resa.

Fai attenzione anche ai materiali. Punta su quelli maggiormente conduttivi, come rame e acciaio inossidabile: si riscaldano più velocemente e consentono una distribuzione più uniforme del calore. Ottime anche la ghisa e la ceramica, che trattengono il calore più a lungo.

Qualunque materiale e pentola tu scelga, tratta con cura le tue pentole. Se si ammaccano o graffiano, infatti, gli sprechi aumentano. Questo perché le superfici ruvide e rovinate assorbono meno facilmente il calore di quelle lisce. Talvolta, arrivano addirittura a respingerlo.

Risparmiare gas mentre cucini, 3 cose da non dimenticare

Quando possibile, metti il coperchio: così non disperderai calore e gas. Non appena una preparazione è pronta, spegni il gas. Tieni in caldo gli alimenti cotti mettendoli in un sacchetto termico. Così poi non dovrai riscaldarli.