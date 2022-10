D are una seconda vita agli oggetti può essere una missione: ecco come riciclare in modo creativo i vecchi calendari e dargli una seconda vita

L’arte del riciclo è qualcosa che sta diventando sempre più parte di noi; oltre al trend del ritorno del vintage notiamo come il dare una seconda vita agli oggetti può diventare una scelta green e consapevole: oggi vogliamo svelarvi alcuni modi per riutilizzare in maniera originale i vecchi calendari, evitando di buttarli dopo un anno trascorso insieme.

Riutilizzare, ridurre e riciclare. È un mantra su cui quasi tutti possono essere d'accordo. Tuttavia, non è sempre facile per noi, soprattutto quando viviamo in un mondo in cui tutto è veloce e c'è poco tempo da dedicare a cose che non hanno valore per noi. Ognuno di noi ha dei vecchi calendari che non gli servono più o che non sono più utilizzabili: date un'occhiata a queste brillanti idee su come riutilizzarli.

Creare un album fotografico con un calendario vecchio

I vecchi calendari sono perfetti per creare album fotografici. Potete usare i vostri vecchi calendari per aggiungere colore e creatività dando vita ad album pazzeschi; vi basterà recuperare le immagini all’interno del vostro calendario. Molte volte infatti, realizziamo calendari personalizzati utilizzando le foto che abbiamo sullo smartphone utilizzando uno dei tanti servizi online a disposizione per questo tipo di servizi. Sarebbe però un peccato buttare tutto a fine anno; possiamo invece ritagliare le foto e riutilizzarle.

Gallery Wall motivazionale con vecchi calendari

Chiaramente non è possibile farlo con tutti i calendari ma molti riportano frasi e citazioni; consigliamo quindi di ritagliare le più belle e creare una gallery wall motivazionale. Basterà giocare con cornici colorate e di varie dimensioni, anche da sparpagliare per dare una seconda vita ad un vecchio calendario ma anche a decorare il vostro ufficio o il vostro piccolo studio in casa.

Utilizzare come carta da regalo

I vecchi calendari sono ottimi come carta da regalo. I colori e i motivi dei vecchi calendari sono perfetti per confezionare i regali. Potete anche mescolare e abbinare i calendari se ne avete più di uno. Oppure, se avete calendari con temi diversi durante l'anno, potete usarli per creare una carta da regalo colorata e creativa.

In alternativa, si può utilizzare la carta dei calendari anche per creare tag e chiudi pacco con cui personalizzare i regali. Insomma, soprattutto per chi ama questa tipologia di attività ed è un amante dell’incartare regali, troverà tantissime opportunità per dare una seconda vita al calendario.

Trasformatelo in carta per scrapbooking

I calendari sono perfetti per lo scrapbooking, in quanto forniscono un tema per i vostri lavori di fai da te. È possibile utilizzare vecchi calendari quindi per lavori di scrapbooking, dando una seconda vita alle diverse pagine. Potete anche creare un album per ogni tema del calendario.

Calendari che diventano quadri

Un’altra ottima idea, soprattutto in caso di calendari fotografici, è quella di riuscire a trasformarli in quadri. L’idea è davvero di facile realizzazione: basterà scegliere le immagini più belle e ritagliarle. Poi cercate delle cornici adatte sia nella misura che nello stile. La cosa migliore sarebbe giocare con più di un quadretto così da dare vita ad una vera gallery wall perfetta per decorare i muri di un salotto o di un piccolo studio.

Trasformate i vostri vecchi calendari in carta da parati

I calendari sono perfetti per creare un nuovo look alla casa. Se volete dare un tocco di colore alla vostra stanza, potete usare i vostri vecchi calendari per creare una nuova carta da parati. Potete anche usarli per creare un tema in una stanza, ad esempio un tema sportivo in una stanza sportiva o un tema di viaggio in una stanza a tema viaggi.

Trasformarli in segnalibri

Gli amanti della lettura adoreranno questa idea di riciclo: basterà creare delle strisce delle dimensioni di 5 x 20 cm e poi incollarle su un cartoncino più spesso. In questo modo potrete avere pratici segnalibri economici, unici e personalizzati. Possono diventare anche un’ottima idea regalo per amici del circolo di lettura o per studenti da parte di insegnanti.

Far disegnare i bambini

Molti calendari tradizionali hanno il retro bianco: in questo modo potrete ridare vita a questo calendario lasciando che i vostri bambini abbiano un momento creativo; carta bianca per loro che potranno divertirsi a scrivere, giocare e disegnarci e poi chissà, magari proprio così troverete il prossimo disegno da appendere nella vostra camera da letto.

Trasformare il calendario in scatole o buste da lettera

E se usassimo i calendari dello scorso anno per imbustare? Creare delle piccole buste da lettera seguendo alcuni tutorial online è davvero un gioco da ragazzi e nel caso di calendari più rigidi è anche semplice dare vita a piccole scatole in cartoncino.

Riciclare i calendari cartacei è un’ottima idea che può aiutare a limitare gli sprechi e soprattutto ad insegnarci come impattare il meno possibile sull’ambiente attraverso gesti ecologici; trovare il modo per ridare vita alle cose invece di buttarle è un grande insegnamento di cui dovremmo fare tutti tesoro.