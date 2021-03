Vesti la casa a festa: tante decorazioni fai-da-te per la Pasqua, i tutorial per abbellire ogni angolo con addobbi e oggetti deliziosi



A Pasqua è quasi d'obbligo decorare la casa, del resto è una vera e propria gioia per gli occhi vedere appese le ghirlande a porte e finestre, trovare coloratissimi ovetti pasquali sistemati qua e là in splendidi cestini. Per fortuna la maggior parte delle decorazioni pasquali sono davvero semplici da realizzare, talvolta basta addirittura riciclare oggetti che abbiamo in casa e che non usiamo più per ottenere una decorazione di Pasqua per la casa completamente nuova!

Le decorazioni pasquali per casa che ti proponiamo combinano alcuni dei simboli di Pasqua tipici: uova, immancabili, fiori ed elementi della natura, indispensabili per il loro richiamo alla primavera e alla rinascita. Ne abbiamo selezionato di diversi tipi, pensate e scelte anche in base alle difficoltà che presentano, in modo che anche tu, che magari non avevi mai pensato prima di decorare casa per Pasqua, possa trovare la decorazione perfetta per te!

L'albero di Pasqua è una delle decorazioni tipiche per la casa. Proprio per via della sua grande diffusione, non esiste una sola tecnica per realizzarlo, ma tantissimi stili e proposte di tipo diverso. L'albero pasquale tradizionale si fa utilizzando rami freschi di piante come ciliegi o albicocchi, i quali vengono assemblati in un vaso o fissati su una spugna da vivaio (che devi aver cura di inumidire) e abbelliti con numerose decorazioni.

Per questo scopo si possono utilizzare ovetti di Pasqua dipinti, ma anche fiocchi, miniature di pulcini o gallinelle, due dei tipici simboli pasquali dal profondo significato, o colombe. Un'alternativa è creare l'albero di Pasqua partendo dai rami di ulivo benedetto, scegliendo però decorazioni molto leggere vista la fragilità di ciascun ramo.





Alcune decorazioni di Pasqua si possono appendere, un esempio su tutti: le ghirlande. Perché le ghirlande sono così belle e così amate proprio durante le feste? Semplice, si possono creare in tantissimi modi e decorare con quasi ogni tipo di addobbo, compresi, ad esempio, gli ovetti pasquali. Non solo, le ghirlande di Pasqua possono essere di tante dimensioni diverse: puoi farle più piccole, per porte e finestre, ma anche grandi, magari da sistemare all'ingresso di casa.

Tra le decorazioni che si possono appendere ci sono anche i festoni di Pasqua, che puoi comporre con le sagome di coniglietti, pulcini, ovetti, come più ti piace. Puoi anche creare con il fai da te dei pupazzetti ritagliati con il legno, da appendere usando un semplice nastrino colorato.

Lo shabby chic è diventato da tempo uno degli stili più amati per le decorazioni di Pasqua e non solo. Se ami anche tu questa tendenza, nulla ti impedisce di declinare i tuoi addobbi pasquali seguendo i dettami dello stile shabby! Questo significa tanto bianco, uso incondizionato di spago, di elementi che hanno subito il processo di sverniciatura e di tocchi di oro e argento.

Se ti procuri una gabbietta per uccelli in ferro battuto bianco, puoi usarla come porta uova di Pasqua, ti basterà aggiungere della finta paglia. Per creare le tue ghirlande prediligi il vimini, da impreziosire con fiori freschi, fiocchi o cuori. Colora le tue uova di tinte come il bianco, ma aggiungi alla tua decorazione qualche tocco dorato. Recupera un coniglietto bianco, in coccio o altri materiali, e aggiungi un fiocco in tessuto rosa.

Non si può proprio pensare di decorare una casa per Pasqua senza utilizzare le uova! Queste ultime, come ben sai, sono il simbolo di questa festa per eccellenza: dalle uova da mangiare, sode o di cioccolata, alle uova in legno, polistirolo e altri materiali, è una decorazione dalla quale non puoi assolutamente prescindere.

Queste sono 6 idee fai da te per decorare la casa con le uova di Pasqua. Come puoi vedere, le uova pasquali si possono usare veramente in qualsiasi circostanza, virtualmente per ogni tipo di decorazione. Si può nascondere in uo ovetto una dolce pallina di cioccolata, si possono trasformare le uova vere in una saliera e pepiera, si possono impreziosire le uova usandole come vasetti porta fiori o piantine da sistemare al centro della tavola.

Colorare le uova di Pasqua, inoltre, è un vero divertimento, e ti permette di coinvolgere anche i bambini. Le uova di Pasqua decorate le puoi usare come centrotavola o segnaposto, ma anche come addobbo in salotto, su una cassapanca o su un tavolino. Se lo stile di decorazione che hai scelto è lo shabby, prova a creare delle splendide uova pasquali marmorizzate.

Con il legno

Il legno, se sai lavorarlo, può offrirti tanti spunti per decorare casa. Se sai usare il seghetto puoi realizzare le sagome di pulcini, coniglietti, ovetti e colombe a cui dovrai aggiungere solo un forellino in cui far passare un nastro colorato per appenderli. Li puoi anche montare su una base, sempre in legno, e costruire un portatovaglioli pasquale (è chiaro che in questo caso ti serviranno due sagome identiche).

Costruisci una cassetta di legno in cui sistemare coniglietti in ceramica e ovetti. Prepara una bacheca in legno in cui sistemare altre piccole decorazioni di Pasqua da tenere bene in mostra.

Vuoi dare un tocco di originalità alla tua Pasqua? Scegli un'idea più creativa che potrà sorprendere i tuoi ospiti. Qualche esempio? Nel portauova sistema un fiore con la corolla a calice, come ad esempio un tulipano, all'interno del quale sistemerai il tuo ovetto. Per realizzare il centrotavola, scegli una candela che trasformerai in lanterna circondata da fiori e uova colorate.

Oppure, realizza una candela a forma di uovo di Pasqua, usando come formina il guscio dell'uovo. Puoi usare la carta per creare degli origami pasquali che conserverai e che terrai da parte di anno in anno. Riutilizza un vecchio secchio dipingendolo in colori pastello e trasformandolo in un vaso da fiori per abbellire le stanze.

Se non sei particolarmente brava con il fai da te, né famosa per le tue abilità manuali, puoi affidarti a queste decorazioni Pasqua facili e veloci. Il cartoncino è tuo alleato: può aiutarti a realizzare con il solo aiuto delle forbici coniglietti e pulcini, ovetti colorati e ogni sorta di addobbo. Realizza con il cartoncino un paio di orecchie da coniglio e incollale sul tappo di un barattolo e disegna, sempre su carta o cartoncino, un paio di occhi e usali sul vetro del barattolo per fare il musetto.

Crea dei semplici festoni pasquali da appendere in soggiorno o sulle finestre. Se ti risulta troppo complicato ritagliare la figura di un pulcino o altro, puoi anche fare delle semplici bandierine triangolare scegliendo dei colori pastello.

I fiori, come ti abbiamo accennato, sono molto utili per le decorazioni di Pasqua. Ovviamente se usi i fiori freschi dovrai realizzare le decorazioni con pochissimo anticipo rispetto alla domenica di Pasqua, perché, inutile specificarlo, i fiori marciscono e muoiono. Se invece puoi ricorrere ai fiori secchi, puoi preparare le tue decorazioni floreali in anticipo.

Con i fiori freschi puoi creare dei bellissimi centrotavola, magari appoggiando fiorellini e erbette proprio dentro il guscio d'uovo svuotato. Con i fiori secchi puoi invece creare ghirlande e decorazioni da appendere sulle porte e così via.