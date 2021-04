Sempre più amate, le ebikes sono ottime alleate soprattutto della vita in città. Scopri come si usano e tutti i vantaggi delle bici a pedalata assistita

Le e-bike, o bici a pedalata assistita, sono sempre più utilizzate soprattutto in città. In effetti, si tratta di un mezzo di mobilità urbana ecologico e sostenibile a cui si aggiungono tutti i benefici dell'andare in bici a livello fisico e di umore.

E-bike o bici elettrica: cos'è

Iniziamo cercando di capire cosa siano effettivamente le e-bike. Questa categoria di bici è, infatti, piuttosto ampia e comprende davvero moltissimi modelli. Si spazia dalla mountain bike fino ad arrivare alle city bike, passando addirittura per i modelli di mountain bike più "tosti". Queste bici utilizzano la tecnologia della pedalata assistita.

Ciò non significa che si tratti di bici in grado di "andare da sole" come se fossero uno sccoter: per azionare il motore si deve pedalare. E la velocità a cui ti muoverai sarà direttamente proporzionale allo sforzo fatto nella pedalata. Dunque, usando le ebikes si fa movimento e si consumano calorie, tonificandosi tra l'altro.

Di seguito vediamo un po' di modelli di e-bike con tutte le caratteristiche e le informazioni per scegliere quella migliore per le tue esigenze

Migliore bici elettrica: come scegliere

Come scegliere tra tanti modelli diversi di e-bikes? La prima cosa da tenere in considerazione è la destinazione d'uso della bicicletta. Proprio come si dovrebbe fare acquistando un'auto. Quindi, se userai la bici soprattutto per muoverti ogni giorno in città, il consiglio è di puntare sui modelli di city bike elettrici.

Se, invece, decidi di acquistare una ebike per testare anche percorsi sterrati o per muoverti nel weekend, puoi optare per un modello più sportivo con prestazioni diverse. Per esempio, una MTB.

Controlla sempre anche l'ingombro della bici stessa e considera, tra le diverse variabili di riferimento, anche dove potrai "parcheggiarla".

Le ebikes ti permettono di fare sport e tenerti in forma durante i tuoi spostamenti quotidiani. Ma non solo, scegliere un ebike è l'ideale se necessiti di una certa rapidità di spostamento ma vuoi ridurre lo sforzo fisico, pur continuando a muoverti. In modo totalmente eco-friendly ovviamente! Una ricarica dura davvero tantissimi chilometri, anche più di cinquanta.

City bike pieghevole

Se non hai molto spazio per "parcheggiare" la tua e-bike l'ideale è sceglierne una pieghevole. Simile alle normali biciclette pieghevoli, si chiude letteralmente su se stessa, cosa che ci permette anche di riporla in casa o in ufficio, perfetta quindi se la usi per spostarti in città, magari tra casa e lavoro. Raggiunge una velocità massima di 25 km/h e ha un'autonomia di 40 km.

Bicicletta elettrica da trekking

Una bicicletta che accontenta sia dal punto di vista della prestazione, sia dal lato estetico. Se desideri una bici elettrica che sia in grado di affrontare qualsiasi terreno e da utilizzare come mezzo principale per spostarti, questa mountain bike elettrica fa al caso tuo. Si tratta di un modello ottimo anche se ti occorre una bici affidabile da ustilizzare per il tempo libero e per le uscite fuori porta

Freni a disco, ruote da 29" e una velocità massima di 25km/h, e un'autonomia che può arrivare fino a 120 km in pedalata assistita.

Ebike per chi inizia con la pedalata assistita

Se hai deciso di iniziare a usare la bicicletta a pedalata assistita per fare più movimento e lasciare a casa l'auto per la prima volta, questo è un modello di ebike perfetto per te.

Bella da vedere e piacevole da "guidare", ecco una city bike per tutti i gusti e le esigenze di chi comincia. Il modello ha una velocità massima di 25 km/h, freni V brake, motore 250 w brushless. Ottima per iniziare a fare sport, bruciare calorie e muoverti in armonia con l'ambiente che ti circonda. E anche per risparmiare sui consumi!

