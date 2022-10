Fondi di bottiglia: come creare degli oggetti green e originali

I fondi di bottiglia di vetro invece di essere gettate possono diventare protagonisti di ricicli creativi. Ecco come usarli

Il vetro è uno degli elementi maggiormente riciclabili ma a volte, prima ancora di gettare le bottiglie usate negli appositi contenitori, è possibile donare loro una seconda vita, creando oggetti originali e green da usare in casa. Le parti che meglio si adattano a questo scopo sono i fondi di bottiglia. Anche se ad un primo sguardo possono sembrare inutili, infatti, non lo sono affatto e con un po’ di dedizione e un pizzico di fantasia, possono prendere le sembianze più inaspettate e adattarsi a tantissimi usi creativi.

Mi raccomando, quando lavori con il vetro assicurati di essere in sicurezza e di utilizzare attrezzi idonei, in modo da non tagliarti.

Ecco gli oggetti più belli che puoi realizzare, partendo proprio dai fondi di bottiglia.

Bicchieri

Il modo più immediato, e anche facile da mettere in pratica, per riciclare i fondi di bottiglia è quello di farne dei bicchieri, da acqua e da vino. Per crearli assicurati di averne a disposizione un numero sufficiente e di essere in grado di tagliarli e carteggiarli alla perfezione. I bicchieri infatti si usano a contatto con la bocca ed è fondamentale essere certi che il loro bordo sia privo di schegge.

In questo caso, per bicchieri super originali cerca di procurarti bottiglie da bibita.

Posacenere

Anche se dal fumo di sigaretta dovresti stare lontana, se hai questo vizio e ti stuzzica l’idea di posizionare in casa posacenere originali, i fondi di bottiglia sono un’ottima materia prima.

Taglia la parte finale di una bottiglia e tieni il fondo intero. Ricordati di levigare la sezione tagliata e se ti senti in grado di farlo crea sul bordo piccole scanalature nelle quale poggiare la sigaretta al momento dell’utilizzo.

Se vuoi rendere il tuo posacenere ancora più creativo puoi dipingerlo o lavorarlo con la tecnica del decoupage.

Porta anelli

Gli anelli sono tra i gioielli dei quali più spesso si tende a perdere le tracce in casa perché essendo piuttosto piccoli, una volta tolti, se cadono a terra possono finire facilmente sotto i mobili. Un’idea originale per dare nuova vita ai fondi di bottiglia potrebbe quindi essere quella di creare con essi porta anelli originali ed elegantissimi.

Per farlo, taglia e lavora il fondo di bottiglia in modo da farlo assomigliare a un piattino, da posizionare in camera da letto o nel luogo in cui solitamente ti togli i gioielli. Puoi anche usare questa tecnica per realizzare porta monete o svuota tasche.

Porta spezie

I fondi di bottiglia non solo solo dei dischi e se tagliati ad un’altezza leggermente più alta possono trasformarsi anche in pratici contenitori. In cucina potresti ad esempio usarli per riporvi dentro le spezie, ancor meglio se quelli che hai a disposizione sono trasparenti, così da poter riconoscere immediatamente quali siano contenute al loro interno.

Per evitare che le spezie rimangano a contatto con l’aria e si sporchino, procurati dei coperchi universali in silicone che adattandosi alla perfezione ad ogni grandezza sono perfetti anche per chiudere contenitori ricavati da fondi di bottiglie.

Sottobicchieri

Se i fondi di bottiglia a disposizione sono un buon numero puoi decidere di trasformarli in un set di sottobicchieri. Una volta creata la forma scegli se lasciarli così o abbellirli dipingendo su di essi motivi precisi o nomi propri. In alternativa arricchiscili con alcune applicazioni.

Porta utensili da cucina

Per abbellire la cucina in modo creativo e trovare finalmente un posto a tutti quegli utensili che spesso sono riposti alla rinfusa nei cassetti, possono venire in soccorso proprio i fondi di bottiglia.

Per realizzare questo progetto di upcycling taglia i fondi a mezza altezza in modo che possano contenere agevolmente fruste e cucchiai di legno, poi appendili al muro. In questo modo i fondi di bottiglia oltre a rivelarsi utilissimi si trasformeranno in veri e propri oggetti di design green.

Porta candele

Le candele abbelliscono la casa, donano un’atmosfera unica e, se profumate, avvolgono l’ambiente con fragranze inebrianti. Perché quindi non realizzarne alcune proprio con i fondi di bottiglia?

Ti basta tagliare i fondi non troppo in basso ma ad un’altezza sufficiente a contenere la cera, poi versare quella liquida al loro interno, posizionando lo stoppino al centro. Una volta solidificata la cera, la candela sarà pronta.

Un’alternativa meno impegnativa da realizzare è quella di porre all’interno dei fondi di bottiglia candele già fatte o lumini. In questo modo ciò che otterrai saranno originali lanterne per illuminare balconi o giardini e rendere uniche le tue sere d’estate.

Tutte le bottiglie si prestano a questo uso ma sono particolarmente indicate quelle di vini o liquori vintage con il marchio impresso sul fondo.

Fioriere

Potenzialmente ogni bottiglia è un contenitore quindi trasformare i fondi in vasi per fiori e piante con i quali abbellire la casa è un’opzione particolarmente indicata. Anche in questo caso non esiste una tipologia di bottiglia più indicata di un’altra ma se intendi usarle per fiori non recisi e non ami troppo la vista della terra opta per quelle verdi o in generale per modelli colorati.