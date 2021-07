L a bella stagione vuol dire ore e ore all’aperto ovviamente anche per i più piccoli che non possono rinunciare ai giochi estivi più belli. Qui la nostra selezione

Le giornate che si allungano, la fine della scuola e le vacanze che si avvicinano. Per i più piccoli, l’estate vuol dire giocare 24 ore su 24 o quasi. Proprio per questo motivo trovare e scegliere i migliori giochi estivi per bambini, ancor meglio se da usare all’aperto, è il modo migliore per far felice piccoli e grandi. Loro giocheranno indisturbati per ore e i genitori potranno rilassarsi per qualche minuto.

Abbiamo provato a selezionare i must have per l’estate: tante idee per tutte le età e tutti i gusti dedicati ai bimbi pieni di energie.

Tappetino ad acqua gonfiabile

Chi ha a disposizione un giardino è già un passo avanti, ma se le piscine sono troppe impegnative per costo, manutenzione e dimensione, i tappetini ad acqua gonfiabili sono un’ottima soluzione.

Di dimensioni contenute permetteranno ai piccoli di giocare con l’acqua per rinfrescarsi anche nelle giornate più calde. Le tre potenze, inoltre, la rendono facilmente utilizzabile da tutte le età evitando così di renderla un pericolo anche per i più piccoli.

I modelli sono davvero tantissimi e variano per dimensioni, accessori e fantasie. Ecco una selezione dei più belli.

Macchina per bolle

I più piccoli rimarranno ipnotizzati da questo simpatico panda spara bolle. Basteranno un paio di batterie e una ricarica di bolle per creare un magico mondo dove rincorrere e scoppiare le bolle di sapone. Nessuna fatica per i grandi e tanta gioia per i più piccoli. Da usare assolutamente all’esterno e, meglio ancora, se su un prato per evitare antipatici scivoloni.

Set da giardinaggio

Quale modo migliore per imparare ad amare la natura se non prendendosene cura? Questo piccolo set da giardinaggio appassionerà i più piccoli insegnando loro l’arte del gardening e della cura per piante e fiori.

Gioco d’acqua

I giochi d’acqua sono un must per l’estate e questa piccola balena ha bisogno solo di una canna dell’acqua e un po’ d’erba. Un gioco che coinvolgerà dai più piccoli fino a mamma e papà e, perchè no, anche gli amici a 4 zampe di casa.

Trampolino elastico

Perfetto per i più grandi, questo maxi tappetone elastico permetterà ai bambini di sfogarsi in un’attività fisica all’aperto e, allo stesso tempo, permetterà di rendere in gioco più sicuro grazie alla rete che lo circonda.

Ovviamente i modelli, di dimensioni e tipologie, sono davvero tantissimi. Qui i migliori da comprare e regalare ai bambini che hanno un grande spazio esterno (che sia un giardino o un grande terrazzo).

Altalena a bilico

L’altalena a bilico è un gioco estivo che coinvolge i bambini di tutte le età: dai più piccoli ai grandi che si lanciano verso il cielo con potenza. Prefetto per chi non può optare per la classica altalena singola con struttura.

Le opzioni sono davvero tantissime e qui ne abbiamo inserite alcune per ogni fascia di età.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.