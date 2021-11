Golia con Lifegate per aiutare il mondo a respirare

D opo aver dato una sensazione di sollievo alle vie respiratorie a tutti noi, Golia scende in campo e aiuta il pianeta a respirare con il progetto “Abbraccia una buona causa”, per la tutela del patrimonio ambientale

Una caramella può avere molti poteri. Questo vale soprattutto per Golia Activ Plus che, con l'effetto balsamico del mentolo-eucaliptolo, ha donato a molti una sensazione di sollievo alle vie respiratorie. Ora vuole aiutare la foresta Amazzonica brasiliana, polmone verde del nostro Pianeta. Golia si schiera al fianco di Lifegate, società benefit considerata come un punto di riferimento in ambito di sostenibilità ambientale, contribuendo al progetto “Foreste in piedi”. Nella difesa dell’aria e del territorio dobbiamo essere tutti uniti, come in un abbraccio.

Abbraccia una buona causa

Abbracciare gli alberi fa bene, tanto che qualcuno ha iniziato a parlare già da un po' di silvoterapia, pratica capace di alleggerire lo stress e alleviare le nostre preoccupazioni. Ma per proteggere il polmone verde del mondo, è necessario l'aiuto di tutti. Golia, insieme a Lifegate, sta facendo la sua parte, ma anche tu puoi abbracciare la causa della sostenibilità.

Dopo avere donato sensazioni di sollievo a tutti noi, Golia ti lancia un invito: Abbraccia una buona causa. Golia è scesa in campo accanto a Lifegate con il progetto “Foreste in Piedi” per sensibilizzare le persone verso la tutela della foresta Amazzonica. Perché non esiste un buon respiro umano senza dei buoni polmoni verdi sul pianeta.

Foreste anche in città

Ma Golia non guarda solo all'Amazzonia: il progetto Abbraccia una buona causa legato anche al territorio italiano. Con Abbraccia una buona causa Golia sostiene “Forestazione urbana”, iniziativa portata avanti da Lifegate con l’obiettivo di migliorare il tessuto urbano attraverso la creazione di aree verdi. A ottobre sono stati piantati dei nuovi alberi nella riserva naturale dell’Aniene, a Roma, un cuore verde situato in un contesto profondamente urbanizzato. Sarà l’occasione per contribuire in prima persona a ripristinare un filtro naturale di vegetazione che contribuisca all’assorbimento della CO2 presente nell’area. Perché Abbraccia una buona causa è l’invito che Golia ci rivolge a prenderci cura attivamente dell’ambiente ogni giorno, attraverso il sostegno a questo tipo di iniziative, da “Foreste in Piedi” a “Forestazione urbana”.

Abbraccia una buona causa, abbraccia il pianeta

Cosa possiamo fare per aiutare il pianeta a respirare? Golia con Abbraccia una buona causa ci invita a compiere delle azioni concrete nella nostra quotidianità per prenderci cura dell'ambiente e preservare il "polmone verde" che regala aria pulita a tutti noi.