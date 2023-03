Tutti i lavori da fare in giardino e sul balcone con l’arrivo della primavera

I mesi di marzo e aprile segna il pieno della primavera e per tutti gli appassionati di giardinaggio un periodo densissimo di attività, in cui bisogna portare a termine diversi lavori per ritrovarsi un giardino curato e un balcone fiorito in vista dell'estate.

Il clima più caldo e le giornate più lunghe invogliano a stare all’aperto, e fare tanti piccoli lavori in balcone e giardino diventa anche piacevole. Una delle attività più importanti consiste sicuramente nel piantare i fiori primaverili, ma ci sono anche tante altre piccole attività di mantenimento da non perdere di vista, più tutti i lavori collegati al portare all'esterno le piante che in inverno abbiamo dovuto mettere in casa.

Di seguito ti spieghiamo quali sono i lavori di giardinaggio fondamentali di marzo e aprile e come portarli a termine.

I lavori da fare in giardino a marzo

Se hai un giardino, marzo è il mese giusto per iniziare a preparare il terreno e a seminare le prime piante. In questo mese, ti conviene iniziare a valutare lo stato di salute delle piante che sono presenti da tempo nel tuo giardino, eseguendo potature se necessario. Poi puoi procedere alla semina delle piante ornamentali e mettere a dimora i germogli.

Riportare fuori le piante

Appena il termometro sale sopra i 10° puoi riportare sul balcone o in giardino le piante che avevi ricoverato all’interno per i mesi invernali come gerani, agrumi, oleandri, e via dicendo.

Rinvasare le piante d’appartamento

Fra la fine di marzo e l’inizio di aprile è il momento ideale per rinvasare le tue piante d’appartamento che, in piena fase vegetativa, lo sopporteranno meglio.

Il rinvaso in appartamento si pratica di solito ogni 2-3 anni quando le radici della pianta si sono sviluppate fino a riempire il vaso e a uscire dai fori sul fondo. Procurati un nuovo contenitore un po’ più capiente in modo che l’apparato radicale si possa sviluppare in libertà per un altro paio di anni e prepara un buon terriccio, soffice e ricco, che lasci scorrere agevolmente l’acqua.

Nuove piante

Il mese di aprile è ideale per sistemare nuove piante per il giardino, e i vivai pieni di fiori e colori sono una tentazione spesso irresistibile. Ricordati però di scegliere piante adatte al clima della tua zona, oltre che al tuo spazio. Nell’indecisione, fatti consigliare dal vivaista.

Le semine

Anche per i più pigri questo è il momento ideale per tramutare il giardino in una tavolozza di colori e profumi. Come? Semplicemente spargendo i semi direttamente nelle aiuole: calendula, nigella, fiordaliso, papavero selvatico, tagete e rampicanti come il pisello odoroso, sono tutte varietà che crescono benissimo. Se invece hai un balcone questo è il momento di decidere se introdurre nuovi fiori da vaso.

Si continuano le potature, in particolare delle siepi, ed è il momento di procedere a sfoltire le rose eliminando i boccioli in sovrannumero.

La concimazione

Dal mese di marzo si ricomincia con le concimazioni periodiche. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare energia alle piante che raggiungeranno il loro massimo splendore nei mesi estivi. La concimazione del terreno in un giardino, invece, è importante per rigenerarlo e fornirgli gli elementi nutritivi di cui ha bisogno per la prima parte della primavera e per affrontare i primi caldi.

Come abbellire il giardino in primavera

La primavera è il periodo in cui il giardino rinasce ed è possibile ricominciare a sfruttarlo. Per questo è importante rendere questo ambiente il più vivibile e piacevole possibile. Per abbellirlo, procedi innanzitutto con un’accurata pulizia, che durante l’inverno non hai potuto fare. Pianta nuovi fiori, magari utilizzando vasi nuovi e colorati. Per dare un tocco di originalità, utilizza i sassi colorati e posiziona delle lanterne per creare punti luce utili per le ore serali. Infine, crea delle zone relax, con un tavolino, delle sedie, divanetti, grossi cuscini e, se puoi, un’amaca.

Cosa mettere sul balcone a marzo

Marzo è il mese perfetto per mettere sul balcone i primi fiori. Ciclamini e primule sono le piantine tipiche di questo periodo: con i loro colori sgargianti renderanno più allegro il tuo balcone, anche se sono piuttosto delicate. Adatti al periodo anche margherite e gerani.