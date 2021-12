L’importanza delle spugne

I ngredienti antibatterici trasformano i gesti di tutti i giorni in cura per sé e per la casa

Dopo l’avvento della pandemia, il 20% degli europei ha ammesso di essere molto più attento agli ambienti che frequenta. Eppure ci sono gesti semplici che possono potenziare la nostra sicurezza. Basta pensare alle spugne, che sono sempre a contatto con la nostra pelle.

Hygiene®+ corpo è una linea innovativa di spugne arricchite con ingredienti antibatterici come ioni d’argento e tiabendazolo. Lo speciale trattamento impedisce la formazione di batteri, garantendo il benessere della pelle in totale sicurezza.

Tra i tantissimi modelli, la spugna profumata, la spugna a rete ideale per una leggera esfoliazione, la spazzola con spugna massaggio per un totale relax e la manopola soft & scrub in filato arricchito con ioni d’argento.

Gli ingredienti antibatterici assicurano anche un’azione anti odore, per spugne che si conservano efficienti e igieniche più a lungo. La linea Hygiene®+ è realizzata da MartiniSPA, azienda impegnata nella ricerca e nell’innovazione nel massimo rispetto per l’ambiente.

Quanto sono puliti i tuoi strumenti di pulizia?

Le spugne per le pulizie tendono a trattenere sporco e cattivi odori. La linea Hygiene®+ casa è arricchita con ioni d’argento, tiabendazolo e particelle di rame, che impediscono la crescita di batteri tenendo lontani sporco e odori, per una casa più sicura e spugne che rimangono pulite più a lungo.

Oltre all’igiene si scoprono performance innovative, tra spugne antigraffio salva unghie e spugne multiuso con fibra forte, entrambe a doppia protezione antibatterica. Controlla i tuoi strumenti di pulizia: è il momento di gettare la spugna. E sostituirla con Hygiene®+.

Scopri anche i kit regalo! Shop on line su martinispa.com