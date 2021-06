S lim o hi-tech? Con classico oblò o con carico dall’alto? Se non sai come destreggiarti, ecco una pratica guida all’acquisto della lavatrice

Se sei alle prese con la scelta di quello che è senza dubbio l’elettrodomestico di cui non si può fare a meno, capiti proprio a fagiolo: abbiamo infatti realizzato una guida all’acquisto della lavatrice per aiutarti a fugare ogni dubbio e scegliere il modello più adatto alle tue esigenze.

Eh sì, perché lo spazio a disposizione non è l’unico parametro da valutare. Nel momento in cui decidi di acquistare una lavatrice, gli aspetti a cui badare sono moltissimi. A variare da un modello all’altro è anche la capacità di carico, fondamentale se in casa siete in tanti e il bucato da fare è sempre maxi, come anche il consumo energetico, un aspetto a cui prestare attenzione per ridurre i costi in bolletta. E le dritte non finiscono qui... Sapevi, per esempio, che esistono lavatrici che puoi programmare e controllare con lo smartphone? E persino modelli che ti offrono il vantaggio di avere anche l’asciugatrice incorporata?

Niente paura: per farti un’idea più chiara, leggi la nostra guida! Abbiamo selezionato diverse tipologie di lavatrici, indicandoti per ciascuna tutti i vantaggi.

La lavatrice classica con oblò

La più classica lavatrice è naturalmente quella con carico frontale e dunque dotata di oblò. In generale, questa tipologia di lavatrice ha il vantaggio di avere una capacità di carico più elevata rispetto ai modelli con carica dall'alto. In commercio ne trovi moltissime, con fasce di prezzo differenti a seconda dei programmi a disposizione, delle funzioni e della classe energetica.

Candy CSS14102T3-01

Un esempio è la lavatrice con carica frontale di Candy. La capacità è di ben 10 kg di bucato ma non solo: questa lavabiancheria ti permette di scegliere tra quattro cicli della durata di meno di un’ora con efficacia garantita. Tra le sue caratteristiche anche la partenza ritardata, così da poter programmare l’avvio del ciclo di lavaggio, anche in orari in cui il costo dell’energia è più conveniente, e la funzione “stiro facile” che regola il ciclo di centrifuga e il movimento del cesto dimezzando le pieghe.

La lavatrice slim

Se invece hai problemi di spazio e cerchi una lavatrice non troppo ingombrante, la scelta giusta può essere puntare su un modello slim. In genere la capacità di carico è inferiore ma in compenso puoi installarla facilmente riducendo l'ingombro. Tra i nuovi modelli slim, inoltre, trovi lavatrici dotate di funzionalità davvero super.

Lavatrice Slim LG F2WT4S6AIDD

Questo modello di LG, per esempio, ha un design slim ma funzionalità all'avanguardia. Grazie all'intelligenza artificiale, infatti, la lavatrice rileva il peso, identifica la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente i movimenti ottimali per ogni lavaggio, con il 18% in più di cura dei tessuti. Non solo, il modello è dotato anche di programma Allergy Care con funzione a vapore igienizzante, per eliminare il 99.9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. E con il Wi-Fi e l'applicazione SmartThinQ puoi gestire da remoto il bucato e scaricare nuovi cicli di lavaggio.

La lavatrice con carica dall'alto

Una buona soluzione per ridurre l'ingombro è anche quella di puntare su una lavatrice con carica dall'alto. Anche in questo caso, la capacità è inferiore rispetto ai modelli con oblò ma in compenso riduce notevolmente la fatica di doversi abbassare per inserire o ritirare il bucato a fine lavaggio. In più, puoi posizionarla anche in quegli che non consentono l'apertura frontale di un oblò.

Lavatrice a Carica dall'Alto AEG L6TBG721

Un buon modello di lavatrice con carica dall'alto è quello proposto da AEG. La capacità è infatti di 7 kg e in più la lavatrice è dotata di tecnologia prosense che pesa ogni carico per personalizzare il ciclo, regolando il minor tempo necessario per un lavaggio completo. Non solo, grazie al programma "eco timesave" puoi risparmiare tempo e consumi, impostando lavaggi rapidi ma comunque molto efficaci.

La lavatrice con maxi carico

Se in famiglia siete in tanti e se il bucato da fare raggiunge sempre livelli over, non ti resta che puntare su una lavatrice che ti consenta di ottimizzare al meglio i lavaggi e dunque con un carico davvero extra.

Samsung WW12R641U0M

La lavatrice che fa per te potrebbe essere questo modello di Samsung che ti permette un carico di ben 12 kg. Dotata di tecnologia ecolavaggio, inoltre, il modello ti offre un pulito ottimo, anche a basse temperature e con il ciclo di vapore igienizzante puoi persino rimuovere lo sporco più ostinato e il 99.9% di batteri e allergeni, per un bucato pulito e a prova di bimbi. Tra i suoi vantaggi, anche la massima silenziosità grazie all'avanzata tecnologia VRT-M che riduce le vibrazioni durante il lavaggio.

La lavatrice hi-tech

Hai un animo geek e sei abituata a controllare tutto tramite smartphone? Inutile dire che le lavatrici che fanno per te sono quelle hi-tech che puoi collegare all'app e gestire comodamente anche da remoto.

Candy Rapido'

Tra i modelli più innovativi, Candid Rapidò: grazie all’App Candy simply-Fi, infatti, puoi sempre controllare la lavatrice tramite smartphone, ottenendo anche pratici consigli e suggerimenti sulla scelta del lavaggio più adatto per i tuoi capi, sulla rimozione delle macchie e tanto altro ancora. Non solo, grazie a 9 programmi di lavaggio veloci ed efficienti puoi risparmiare il tuo tempo e facilitarti la vita.

La lavatrice con asciugatrice

Sogni da sempre un'asciugatrice ma temi di non avere lo spazio per installarla? L'idea giusta è ottimizzare costi e ingombro, puntando su una lavatrice dotata di funzione per asciugare il bucato.

Lavasciuga LG F4DT408AIDD

Il modello di LG coniuga lavatrice con capacità 8 kg e asciugatrice con capacità 5 kg, offrendoti allo stesso tempo prestazioni all'avanguardia. Grazie a 20.000 combinazioni di lavaggio possibili, l'intelligenza artificiale sceglie il lavaggio perfetto per la cura del tuo bucato e grazie alla tecnologia ThinQ, puoi gestirla a distanza e scaricare nuovi cicli di lavaggio e asciugatura.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.