Mosche e moscerini in casa, tutti i modi naturali per farli andare via

M osche e moscerini in casa possono essere molto fastidiosi. Per fortuna esistono diversi rimedi naturali che consentono di mandare via gli insetti rispettando però l'ambiente

Mosche e moscerini in casa possono trasformarsi in un vero e proprio incubo, soprattutto quando hai voglia di aprire le finestre e cambiare aria alle stanze. Sicuramente ti sarà successo un'infinità di volte di combattere contro questi fastidiosi invasori, magari mentre stavi mangiando o stavi dormendo. Il più delle volte gli insetti invadono la cucina, posandosi sui tavoli e, peggio ancora, sul cibo. Per eliminarli, si possono utilizzare dei prodotti chimici (in commercio ce ne sono di vari tipi, adatti alle diverse esigenze) che però sono tossici per l'uomo e inquinano l'ambiente. La soluzione? Non preoccuparti: esistono dei rimedi naturali al 100%, efficaci, perfetti per dire addio a questo fastidioso problema risparmiando e scegliendo una soluzione super green.

Perché ci sono i moscerini in casa?

I moscerini che invadono le nostre abitazioni sono comunemente chiamati "moscerini della frutta", questo perché vengono attratti da frutta e verdura matura, che spesso abbiamo in casa. Anche l'umidità delle nostre abitazioni e l'acqua stagnante ad esempio del lavandino e delle piante attira questi fastidiosi insetti, che decidono di deporre le uova e di colonizzare solitamente la cucina.

Come prevenire l'invasione di mosche e moscerini in casa

Per evitare che gli insetti invadano gli ambienti puoi mettere in atto alcune misure di prevenzione molto efficaci. Non sai quali? Ad esempio ricordati di pulire con regolarità le finestre. Per farlo, non serve nulla di particolare. Utilizza un composto con aceto, gocce di eucalipto e acqua: l'odore forte terrà lontano mosche e moscerini. Evita di lasciare i piatti, i bicchieri, le posate nel lavandino e getta sempre via l'immondizia, questi animaletti infatti sono attirati dall'odore del cibo. Devo ricordare che una cucina sempre pulita e profumata è un ottimo modo per evitare problemi futuri. Per lo stesso motivo assicurati di avere sempre e solo frutta secca, riciclando quella più "vecchia" per preparare dolci, composte, frullati o altre ricette che ami o puoi scoprire facendo delle ricerche in internet.

Mosche e moscerini in casa, i rimedi green per eliminarli

Nelle giornate di sole o quando cambiano le temperature, mosche e moscerini tendono a invadere le nostre case. Per allontanare questi insetti, che spesso si annidano nella cucina, ma non solo, non è necessario utilizzare prodotti chimici, che sono nocivi e tossici per diversi motivi e che per questo andrebbero evitati. Si possono invece scegliere delle soluzioni eco-friendly.

Piante e spezie per tenere lontani gli insetti

Ci sono molte piante e spezie che possiamo usare per tenere lontani mosche e moscerini, grazie al loro aroma, piacevole per noi ma non gradito dai fastidiosi insetti. Vediamo insieme i più efficaci.

Aceto e menta

Questi due alimenti hanno un odore particolarmente forte che risulta repellente per le mosche. Prepara il tuo anti-insetti naturale lasciando macerare le foglie di menta fresca all'interno di un barattolo, aggiungendo qualche cucchiaio di aceto. Dopo una settimana diluisci la soluzione che avrai ottenuto con un po’ d'acqua, poi spruzzala nella stanza. Le mosche e i moscerini spariranno in pochi istanti: è garantito!

Basilico

Avere in casa una pianta di basilico è un'ottima scelta non solo se vuoi dare un tocco in più ai tuoi piatti, ma anche se hai necessità di tenere lontano mosche e moscerini. L'odore di questa erba aromatica, infatti, è così intenso che gli insetti spariranno all'istante. Il basilico è ottimo anche per profumare gli ambienti e avere a portata di mano un ingrediente dalle proprietà benefiche eccezionali.

Limone e garofano

Sfrutta il potere di limone e garofano per creare un ottimo repellente anti-mosche. Taglia delle fette di limone, poi infila nella polpa dei chiodi di garofano. Posiziona questo rimedio naturale sulla finestra e vedrai che gli insetti non entreranno più in casa.

Pepe

L’avresti mai detto? Il pepe è ottimo per allontanare mosche e moscerini da ogni ambiente. Ha, infatti, un odore molto forte che lo rende efficacissimo contro gli insetti. Puoi acquistare una piantina, da tenere vicino alla finestra aperta oppure creare delle ciotole da spargere per casa.

Eucalipto

L'eucalipto, come la menta, ha un odore molto forte ed è l'ideale per allontanare naturalmente le mosche. La cosa migliore è utilizzare dell'olio essenziale, così da deodorare l'ambiente e tenere gli insetti lontani.

Lavanda

La lavanda è un ottimo rimedio naturale per tenere lontani questi ospiti indesiderati. Puoi preparare un pot-pourri utilizzando fiori essiccati, olio essenziale di eucalipto e pepe nero in grani. Il risultato sarà immediato e durerà nel tempo.

Piante aromatiche

Tenere in casa le piante aromatiche è un'ottima soluzione per proteggersi dagli insetti, profumare l'ambiente e arricchire i piatti in modo fantasioso. Le più efficaci contro mosche e moscerini sono il sambuco, la ruta, l'artemisia.

Rimedi green per eliminare gli insetti

Ci sono poi dei rimedi per allontanare mosche e moscerini che possiamo adottare nel caso in cui avessimo in casa bambini piccoli o animali domestici che ci impediscono quindi l'utilizzo di insetticidi chimici che loro potrebbero inavvertitamente ingerire.

Sacchetto trasparente

Vuoi tenere lontano gli insetti? Riempi con dell'acqua dei sacchetti trasparenti e posizionali vicino agli infissi. Il riflesso terrà gli ospiti indesiderati a distanza, regalandoti la massima tranquillità.

Acqua e sapone

Se gli altri rimedi si sono rivelati inefficaci puoi creare un insetticida fai-da-te e naturale. Mescola insieme acqua e sapone per le mani o per i piatti. Spruzza il composto nell'aria e attendi che faccia effetto. Ci vorranno pochissimi minuti per ottenere un risultato ottimale.

Carta moschicida

Quella che viene venduta nei supermercati contiene delle sostanze tossiche pericolose per le persone, gli animali e l'ambiente. Puoi creare queste "trappole" per insetti a casa in modo molto più green. Come? Spennella su alcune strisce di carta una miscela composta da aceto di mele, zucchero e acqua.