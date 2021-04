C hi non ha uno spazio verde, oggi, può optare per una soluzione green perfetta anche per gli spazi più piccoli: l’orto in balcone. Cosa ti serve per realizzarlo? Te lo sveliamo qui.

Intraprendere l’avventura di un orto in balcone è un’idea da non sottovalutare. Vivere in città, o comunque avere pochi spazia verdi da vivere tutti i giorni, può portare un po’ di tristezza e, per questo motivo, provare ad imbarcarsi in una mini coltivazione da balcone può essere un’ottima idea.

Piccoli, contenuti, dal prezzo ragionevole e, soprattutto, necessitano di poco tempo per la cura e la manutenzione. Ma non solo: l’orto in balcone, oltre a darti la possibilità di coltivare essenze o piccole piante da frutto, è un ottimo modo per trovare un nuovo hobby green che ti permetterà di rimetterti in connessione con la natura curando e accudendo queste piccole piantine.

Se sei alle prime armi e non sai da che parte iniziare abbiamo deciso di darti una mano selezionando gli elementi base che non possono e devono mancare nel tuo orto da città per iniziare a una coltivazione perfetta anche per la città.

Stai preparando terriccio ed essenze? Se la risposta è sì, qui trovi i must per iniziare il tuo giardinaggio 3.0.

Kit irrigazione

Irrigare, nel modo giusto e nel momento giusto, può portare via tempo e, a causa di mille impegni, è anche facile dimenticarsene. Per questo motivo il tuo orto da balcone non può mancare di un piccolo sistema di irrigazione come questo che è dotato di 30 gocciolatori regolabili da 0 a 70 l/h, regolando così flusso e getto a seconda delle esigenze.

Fioriera verticale

Realizzare un orto in balcone vuol dire creare una piccola area verde in uno spazio spesso piccolo e destinato anche ad altre attività. Proprio per questo è bene provare a sviluppare il tutto in verticale e, per questo, è fondamentale acquistare una fioriera su tre livelli diversi.

Mini serra

Se lo spazio all’esterno è poco è bene prevedere anche come gestire le essenze e i profumi durante i mesi più freddi e non può e non deve mancare una mini serra. Alluminio e policarbonato proteggeranno le tue piante e il doppio accesso permetterà il controllo dell’andamento durante i periodi più freddi.

Il set

Quando si parla di orto è impossibile non pensare alle piante che andranno inserite e, per iniziare, puoi provare con i profumi perfetti anche per cucinare. Il kit con basilico e menta è l’ideale per chi è alle prime armi visto che già contiene semi, terra e concime. Ideale anche come regalo per convertire gli amici dal pollice nero.