Scopri quali sono i fiori che hanno un legame con questa festività e sfruttali per creare decorazioni bellissime per la tavola e non solo. Ecco tante idee per creare decorazioni con i fiori fai da te

L'avvicinarsi della Pasqua coincide sempre con l'arrivo della primavera. La natura si risveglia e con lei anche il nostro corpo e i nostri sensi: le giornate si allungano, l'aria diventa frizzantina e ogni occasione è buona per uscire a passeggiare e godersi il primo sole di stagione.

Perché allora non portare un po' primavera anche in casa con le decorazioni di Pasqua e abbellire la tavola con i fiori di campo o i fiori simbolo della Pasqua?

I fiori di Pasqua: quali sono e come usarli per decorare la casa

Narciso, tulipano, rami di ciliegio e gemme: ecco i fiori e elementi naturali che più spesso troviamo legati alla festività di Pasqua. Qui ti diamo tante idee per creare decorazioni di Pasqua fai da te ma di grande effetto per la tavola di Pasqua o semplicemente per portare un'aria di festa nella tua casa.

Oltre ai fiori tradizionali della Pasqua si possono usare anche i tipici fiori primaverili: un mazzolino di stagione accompagna le uova con le piantine aromatiche per una decorazione fresca e originale. Li puoi impiegare anche per abbellire il tuo albero di Pasqua fai da te.

Decorare con i narcisi

I narcisi sbocciano proprio all'inizio della primavera, quando viene celebrata la Pasqua. Sono fiori vivaci e allegri e proprio per questo motivo vennero scelti come simbolo della Pasqua, per rappresentare la gioia della Resurrezione.

Puoi disporli in svariati modi: recisi in un cestino accanto alle uova di Pasqua decorate danno subito allegria alla casa. Oppure sfruttane i bulbi di narciso non ancora fioriti: disponili un piccolo vaso quando sono ancora appena fioriti, accanto a ramoscelli di ciliegio o di pesco: il profumo di primavera arriverà come una ventata di aria fresca dentro casa!

Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock

Decorare con i tulipani

Anche i tulipani, come i narcisi, sono tra i primi fiori a sbocciare in primavera e proprio per questo si usano per simboleggiare la rinascita. Sono perfetti per un semplice bouquet da mettere in un vaso come centrotavola per il pranzo di Pasqua. Sceglili bianchi se vuoi simboleggiare in particolare la purezza della festività. Sceglili colorati se invece vuoi un effetto allegro e fresco, sfoggiando le tue idee creative per Pasqua.

Per impreziosire un semplice vaso di vetro trasparente, puoi usare uno spago colorato, da legare intorno al collo per un effetto più country, oppure un semplice nastrino dai colori pastello.

Un'altra idea per realizzare un bellissimo centrotavola pasquale con i tulipani è reciderne i gambi e inserire tutti i fiori senza gambo in una scatola di forma circolare con il fondo ricoperto di spugna da giardinaggio, leggermente umida: il risultato sarà un tappeto di fiori a cui potrete aggiungere altri fiori, piume e coniglietti.

Oppure potresti utilizzare i gusci delle uova come dei piccoli vasetti in cui inserire tulipani, narcisi o dei mazzetti di fiori di campo: una soluzione semplice e originale per fare una delle decorazioni con le uova di Pasqua e insegnare ai più piccoli l'arte del riciclo creativo. Se hai dei bambini e volete altre idee per realizzare dei lavoretti insieme, potete colorare le uova e usarle per creare deliziose composizioni con i tulipani: lasciati ispirare dalle idee che trovi in questa gallery!

Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock Shutterstock

Ramoscelli di pesco o di ciliegio, con le gemme o le piume

I fiori di pesco o di ciliegio non sono direttamente legati alla tradizione della Pasqua, ma sbocciano proprio in questo periodo. Portali in tavola o in casa: basta qualche ramoscello per ammirare la loro bellezza e freschezza, simbolo della primavera e di rinascita.

Anche queste decorazioni, come i mazzi di fiori, possono essere valorizzate con gli altri simboli della Pasqua: appendi delle uova decorate ai rami, creando un simpatico "albero di Pasqua", oppure inseriscili in vasi improvvisati e colorati: darai così un tocco di originalità alla tua tavola delle feste! Delle decorazioni di Pasqua facili ma di grande effetto.

Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee per decorare con i rami e le gemme.

Shutterstock Shutterstock Corbis Le piume sono un'alternativa ai fiori: incolla alle estremità di tanti ramoscelli delle piume gialle. Corbis I fiori di pesco o di ciliegio non sono direttamente legati alla tradizione della Pasqua, ma sbocciano proprio in questo periodo. Portali in tavola o in casa: basta qualche ramoscello per ammirare la loro bellezza e freschezza, simbolo della primavera e quindi della rinascita. Corbis Puoi portare l'allegria dei narcisi anche a tavola. Disponi un piccolo vaso con i bulbi di narciso appena fioriti accanto a ramoscelli di ciliegio o di pesco... la primavera è arrivata dentro casa! Corbis Un'idea decorativa molto semplice: ramoscelli con le gemme (per simboleggiare la primavera) accostati a piantine aromatiche. Usate vasi e piattini gialli per richiamre il colore della Pasqua.

Primule, Giacinti e Violette

I fiori che ammiriamo sbocciare nei prati in questo periodo sono ottime decorazioni per la casa: puoi raccogliarne un mazzetto e collocarlo al centro della tavola, a Pasqua ma non solo. Se invece hai tempo e creatività, puoi creare delle piccole composizioni affiancando ai fiori dell'altro verde ed elementi naturali facilmente reperibili durante una semplice passeggiata nella natura.

Shutterstock Corbis Il giacinto, con la sua fioritura primaverile e l'intensa profumazione, è ideale per abbellire la tavola di Pasqua, pur non avendo un significato diretto con questa festa. Corbis I giacinti si prestano a bellissime composizioni primaverili, adatte alla Pasqua. Unite giacinti di diversi colori con ramoscelli di fiori di ciliegio e uova finte decorate.