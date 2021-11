Piante: ecco come ci aiutano a proteggere il pianeta

A volte non ci rendiamo conto di quanto alberi e vegetali siano fondamentali per la salute del pianeta. Ecco alcuni benefici da tenere a mente

Da appartamento o libere, le piante sono una delle più belle meraviglie del creato. Ma oltre a darci piacere mentre passeggiamo nei boschi o mentre siamo in ufficio, al lavoro, queste creature vegetali lavorano per noi. Dal purificare l'aria dell'ambiente in cui ci troviamo al ridare respiro al pianeta, le piante ci proteggono e si prendono cura di noi. Ora è tempo di ricambiare il favore. Come? Abbracciando una buona causa.

Piante, un boost per l'ambiente domestico

Le piante iniziano ad aiutare l'ambiente anche quando le ospitiamo tra le mura del nostro appartamento. Infatti, esistono diverse specie vegetali capaci di purificare l'aria dentro casa, regolare il livello di umidità e assorbire l'anidride carbonica tramite la fotosintesi clorofilliana, che ci restituisce ossigeno.

Tra le migliori specie da avere in casa per un ambiente più salubre c'è l'Aloe, che elimina benzene e formaldeide. Le servono solo molta luce e pochissima acqua. Un'altra specie vocata alla cura dell'ambiente è la Sansevieria. Le sue foglie striate e carnose sono una vera e propria calamita per la formaldeide. Anche qui basta innaffiarla con poca acqua. Infine, non dimentichiamo la più classica delle piante d'appartamento, il ficus, un vero e proprio aspirapolvere di formaldeide. Tuttavia, qui bisognerà fare un po' più d'attenzione alla sua cura.

Ricorda che avere piante in casa è un'ottima terapia antistress: prendersene cura migliora il tono dell'umore. E questo vale sia tra le mura domestiche che in ufficio. Quindi, oltre a far bene all'ambiente, avere una pianta in casa fa bene anche a te.

L'importanza dei boschi

Il bosco è un serbatoio di risorse a cui l'uomo ha sempre attinto per sopravvivere. La legna ci ha scaldato. I frutti dei castagni ci hanno aiutato a nutrirci in tempi di carestia, insieme a funghi, tartufi e frutti di bosco. Ma oggi la legna ha cambiato funzione, diventando un punto di partenza per la produzione di carta e mobilia. Solo che i ritmi dell'uomo non coincidono con quelli della natura. Per questo, oggi, le foreste sono in sofferenza e vanno protette: senza di loro non avremmo la fotosintesi clorofilliana, che assorbe l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e ci restituisce ossigeno. Senza boschi, l'aria sarebbe irrespirabile.

Preziose radici

Inoltre, i boschi hanno un'altra importantissima funzione, forse meno visibile, ma altrettanto vitale per la nostra salute e quella delle nostre città. Infatti, le radici degli alberi trattengono il terreno evitando frane e cedimenti, sempre più frequenti a causa delle bombe d'acqua che si abbattono sul pianeta, provocate dai cambiamenti climatici. Inoltre, le folte chiome degli alberi proteggono la vita delle piante più piccole, altrettanto preziose per la salute del suolo, ma anche degli animali che abitano la foresta, tutelando l'ecosistema. Le piante proteggono anche un altro aspetto importante della vita del pianeta: la sua bellezza. Passeggiare tra i sentieri, protetti dalle folte chiome, è un vero balsamo per la nostra salute mentale.

Cosa puoi fare per proteggere le piante

