L’autunno è alle porte, ecco come ravvivarlo tramite i colori di 10 piante succulente pronte a stupirci in tutta la loro bellezza rigogliosa

Note ai più col nome di piante grasse, le piante succulente uniscono resistenza, semplicità di manutenzione e grande impatto visivo in tutta una serie di varianti che rendono questa categoria tra le più amate, sia per l’indoor che per l’outdoor.

Molti di questi splendidi esemplari fioriscono tipicamente in primavera/estate, ma ce ne sono alcuni che danno il benvenuto ai loro splendidi fiori proprio nelle stagioni più fredde, in particolare in autunno. Ecco quali sono le 10 piante succulente che ti daranno enormi soddisfazioni in autunno e alcuni preziosi consigli per prendertene cura al meglio.

1. Kalancola

Appartenente alla famiglia delle Crassulaceae, la Kalancola è una bellissima pianta grassa ornamentale che si declina in tante varietà. In particolare, la varietà denominata blossfeldiana fiorisce proprio in autunno diventando un elemento decorativo davvero d’impatto per tutti i lunghi mesi invernali. Come prendersene cura al meglio? Posizionala in un’area luminosa della casa, se possibile davanti a una finestra esposta a sud o a ovest. I suoi delicati fiori in tutte le sfumature del rosa ne beneficeranno.

2. Sedum Vera Jameson

E che dire della Sedum Vera Jameson? Senza dubbio una delle 10 piante succulente che ti daranno enormi soddisfazioni in autunno! Sì perché è proprio in autunno che produce nuove deliziose gemme rosa fino a 6 cm di larghezza.

Appartenente anch’essa alle Crassulacee, la Sedum Vera Jameson è perfetta come pianta da giardino e da vaso, richiede poca manutenzione, è generalmente priva di parassiti e i suoi fiori stellati sono un vero spettacolo per gli occhi e in autunno danno il meglio di sé.

3. Agave marmorata

Da due esemplari della famiglia delle Crassulacee passiamo a un esemplare della famiglia delle Asparagaceae. Parliamo dell’Agave Marmorata, il celebre arbusto succulento tipico delle aree mediterranee. Elegante e dall’allure nobile (basti pensare che il suo nome deriva proprio dalla parola greca ἀγαυός “nobile”) l’Agave Marmorata fiorisce in estate, ma mantiene intatta la sua bellezza raffinata in fiore per tutto l’autunno.

4. Fico d’India

Passiamo ora alla famiglia delle Cactaceae con il celeberrimo Fico d’India. Robusto, resistente e a bassa manutenzione il Fico d’India rientra di diritto nella lista delle 10 piante succulente che ti daranno enormi soddisfazioni in autunno. Sì, perché tra le sue numerose spine, in autunno possiamo ammirare lo splendore dei suoi piccoli, ma vivaci fiori gialli, che sbocciano in estate e che ci fanno compagnia per tutta la stagione fredda.

Vitaminici e dalla grande personalità, i Fichi d’India in fiore non devono essere irrigati in autunno/inverno e pur resistendo bene in giardino, anche alle basse temperature, è consigliabile spostarle in vaso all’interno, quando ci si aggira al di sotto dei 7 gradi.

5. Aloe Vera

Prezioso alleato di bellezza e benessere, l'Aloe Vera è soprattutto una pianta succulenta dal grande impatto visivo. Anche se fiorisce tipicamente in estate, può sbocciare in altri periodi dell'anno, compreso, ovviamente, l’autunno.

Avere una pianta del genere in casa, vuol dire potersi avvalere di uno scrigno che racchiude mille proprietà. La foglia d’Aloe Vera contiene infatti un gel utile a sopperire a problematiche relative a irritazioni, escoriazioni, macchie cutanee e non solo. Una pianta davvero terapeutica oltre che bellissima.

6. Alluadia

Andiamo alla scoperta della famiglia delle Didiereaceae con l’Alluadia, una succulenta originaria del Madagascar che fa della sua rarità il suo fascino. Si propaga per talea in primavera e/o autunno e sopporta molto bene il freddo. Accorgimento importante: l’irrigazione deve avvenire più volte a settimana in estate e in generale nei periodi caldi, ma deve essere sospesa in inverno.

7. Delosperma Cooperi

Resistente al freddo fino a -10°C la Delosperma Cooperi, conosciuta anche come Erba Cristallina di Cooper, è una succulenta sempreverde i cui fiori ricordano, nella forma, le margherite. Originaria del Sud Africa questa pianta dai fiori di un intenso rosa violaceo è perfetta per essere coltivata in vaso e cresce in primavera e in autunno impreziosendo gli appartamenti in cui viene posizionata, con il rigoglio unico dei suoi fiori delicati.

8. Sedum Autumn Joy

Un nome che parla da sé. La Sedum Autumn Joy è una pianta succulenta ibrida che fiorisce proprio in autunno e che si impreziosisce di piccoli fiori caratteristici.

Rosa, a grappoli e dalla peculiare forma a stella, i fiori della Sedum Autumn Joy colorano la palette cromatica dell'autunno con un tocco allegro e delicatissimo, una gioia per gli occhi e una nota di colore per tutta la casa.

9. Schlumbergera Caryophyllales

Per tante di noi l’autunno è l’anticamera del periodo che più amiamo, quello natalizio. Per questo vogliamo inserire nella lista una pianta che dà il meglio di sé poco dopo l’autunno. Parliamo della Schlumbergera Caryophyllales, meglio nota come Cactus di Natale.

Tropicale e appartenente alla famiglia delle Cactaceae, la Schlumbergera Caryophyllales si fa portatrice di bellissimi fiori di un magenta/rosso intenso che sbocciano in inverno e diventano un ornamento decorativo per la casa proprio nel periodo in cui sfoggiamo le decorazione natalizie. E che dire della cromia dei petali? Davvero perfetta per il Natale.

10. Adenium

E concludiamo la nostra lista delle 10 piante succulente che ti daranno enormi soddisfazioni in autunno, con l’Adenium. Originaria dell'Africa meridionale questa deliziosa pianta succulenta che ricorda un bonsai, fiorisce dalla primavera all’autunno ed è anche nota come rosa del deserto.

Bianchi, rosa e con margini più scuri e intensi, i fiori dell’Adenium possono accompagnare la pianta in vaso in indoor tutto l’anno diventando un elemento decorativo raffinato e di carattere.