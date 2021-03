Vuoi profumare l'armadio regalando agli abiti e alla biancheria un tocco di piacevole freschezza? Scegli con noi le fragranze giuste, tutte rigorosamente naturali

Come profumare i vestiti nell'armadio in modo naturale

Hai un guardaroba pulito e ordinato e cerchi il giusto profumo per regalare agli abiti e alla biancheria nei cassetti un tocco di freschezza unico e personale?

Scegli il naturale e il fai da te per preparare fragranze in modo facile e veloce. Con i nostri consigli è davvero semplice. Pronta a cominciare? Il tuo armadio profumerà sempre di buono!

Il pot pourri di fiori secchi

Il pot pourri è il più classico dei metodi per profumare la casa ed è perfetto anche per l'armadio e la biancheria. Scegli petali profumatissimi come quelli di lavanda o di rosa, perfetti anche per tenere lontane le tarme, e mixali con erbe come il rosmarino o la menta, o con spezie fragranti come la cannella e la vaniglia. Metti tutto in sacchetti di cotone da aprire gradualmente man mano che il pot pourri perde il suo profumo.

Il pomander speziato

Non lasciarti trarre in inganno dal nome. Il pomander altro non è che un agrume essiccato con l'aggiunta di alcune spezie, perfetto per profumare la biancheria e ottimo antitarme naturale. Prepararlo è facilissimo. Prendi il frutto fresco e bucherellalo con uno stuzzicadenti, inserendo poi in ciascun foro un chiodo di garofano. Lascialo essiccare per qualche giorno su un termosifone, fino a che il succo non sarà completamente evaporato. A questo punto metti il frutto in un sacchettino di cotone e appoggialo fra la biancheria nel cassetto, o appendilo con un cordino alla barra porta abiti, magari aggiungendovi sulla sommità una stecca di cannella profumata.

Il sapone di marsiglia in scaglie

Sapevi che il sapone di Marsiglia è perfetto per profumare l'armadio? Ti basta sbriciolarlo o ridurlo in scaglie e metterlo in un sacchettino di organza perchè sprigioni tutto il suo profumo fresco e pulito. Per un effetto più intenso puoi aggiungere al sacchettino dei petali profumati o dei legnetti bagnati con qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. Sentirai che risultato!

Le bustine di tè

Sapevi che le bustine di tè usate, una volta asciutte, continuano a sprigionare il loro profumo intenso e aromatico? Posizionale sui ripiani e nei cassetti, facendo attenzione che non macchino, e il gioco è fatto. Se dopo qualche tempo perdono il loro profumo puoi anche aggiungerci qualche goccia del tuo olio essenziale preferito. In particolare quelli agrumati si sposano benissimo con la fragranza del tè. Perché non provare?

Il riso per assorbire l'umidità

Una delle cause principali della formazione di cattivi odori nell'armadio è l'umidità. Ma come eliminarla in modo naturale, profumando anche gli abiti e la biancheria? Il riso, con il suo alto potere assorbente, è il tuo alleato più prezioso. Prepara dei sacchettini di organza o di cotone e riempili con qualche manciata di chicchi, che puoi profumare con poche gocce di olio essenziale o con scaglie di sapone di Marsiglia. Vedrai che risultato.

Spray rinfrescante agli oli essenziali

Per un effetto immediato puoi preparare un comodo spray rinfrescante da vaporizzare direttamente sugli abiti riposti nell'armadio. Dovrà ovviamente essere delicato e tutto naturale, per evitare di macchiare e rovinare i capi. Prendi uno spruzzino pulito e diluisci in un litro d'acqua tre gocce di olio essenziale biologico di lavanda e tre di olio essenziale biologico di limone. A questo punto non ti resta che profumare l'armadio. Ricordati di agitare bene prima di vaporizzare, tieniti alla distanza di sicurezza di un metro circa ed evita di spruzzare direttamente su capi delicati.

