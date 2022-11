P olvere, sporco, detriti, possono accumularsi sulle nostre piante e danneggiarle. Ecco perché pulire le foglie delle piante in casa non è un optional, ma una buona abitudine da seguire

Sansevieria, Agave, Felci, Ficus, sono solo alcune delle piante d’appartamento più belle e apprezzate nell’home decor. Calmanti, decorative, fautrici di un ambiente più sano, le piante in casa offrono innumerevoli vantaggi e per questo necessitano di una cura mirata che possa prolungare a lungo la loro qualità e preservare tutte le loro proprietà.

Una cura verde che non può prescindere da un passaggio semplice, ma essenziale, ovvero la pulizia delle foglie. Perché è buona prassi pulire le foglie delle piante in casa? Per una serie di motivi per nulla banali e scontati che andremo ad approfondire nel corso dell’articolo. Ecco come pulire le foglie delle piante in casa e perché farlo in maniera meticolosa.

Eliminare la polvere

Quanta differenza può fare una bella pianta in vaso posizionata in un angolo del nostro salotto, dell’ingresso o del soggiorno? Tanta, indubbiamente. Le piante scaldano l’ambiente in maniera unica, sono portatrici di colore e di relax e sono molto utili nell’assorbimento di tutta una serie di agenti inquinanti che solitamente si disperdono nell’aria. Nonostante questi vantaggi, anche le nostre care amiche piante non sono immuni dall’accumulo di polvere.

Proprio per per questo, per mantenere lucenti le foglie, per eliminare quella patina opaca e grigiastra e per liberare finalmente le foglie da un accumulo che col tempo può danneggiarle, dobbiamo procedere con una pulizia accurata. Non si tratta di un’operazione difficile da mettere in campo, ma di una buona abitudine semplicissima da attuare. I metodi sono davvero tanti e tutti semplicissimi.

Il metodo più gettonato e delicato è quello di munirsi di un panno in cotone, vaporizzarvi sopra un po’ d’acqua e poi passarlo sulle singole foglie in maniera delicata eliminando la polvere. Un piccolo trucco per lucidarle dopo aver eliminato la polvere è quello di aggiungere alla vaporizzazione dell’acqua, anche un po’ di latte, il suo grasso renderà le foglie più lucenti.

Preservare la fotosintesi

Perché è buona prassi pulire le foglie delle piante in casa? Non solo per eliminare la polvere, ma anche per presevare la fotosintesi clorofilliana. Eh, sì, avete sentito bene, non occuparsi della pulizia della foglie potrebbe intaccare un processo così delicato ed essenziale per la vita di ogni pianta. Perché? Perché l’accumulo di strati e strati di polvere sulle foglie può compromettere l’assorbimento della luce solare da parte della pianta.

E dato che ogni pianta converte ossigeno, sali minerali e anidride carbonica proprio dall’energia derivata dall’esposizione al sole, capiamo bene a quali danni può andare incontro una pianta che non può più sfruttare tale energia. La pulizia delle foglie può rivelarsi davvero vitale!

Mantenere intatta la loro bellezza

Le piante sono tra gli elementi di home decor più gettonati. Che siate amanti dello stile botanical o boho dagli accenti eco-green o che apprezziate gli stili più classici, poco importa, una pianta fa la differenza in ogni casa, in ogni ambiente e in qualunque stile. Succulente, sempreverdi, rampicanti, le piante d’appartamento svettano con la loro aura verde così fresca, distensiva, maestosa, ma mai eccessiva. Una sferzata di leggerezza e calma che aumenta notevolmente l’accoglienza e il calore di ogni casa.

Ma tutto ciò è possibile solo se ci troviamo di fronte ad una pianta curata in maniera minuziosa. Perché si sa, senza salute, non c’è bellezza, quindi occuparsi del benessere delle nostre piante è il primo passo per avere degli ottimi risultati estetici. E tra gli step della plant care non possiamo non inserire la pulizia delle foglie, in grado, come abbiamo visto, di eliminare la polvere, favorire la fotosintesi clorofilliana e ultimo, ma non ultimo, preservare la bellezza delle foglie e dunque dell’intera pianta.

Pulire le foglie delle piante in casa: cosa evitare

Hai deciso che è arrivato il momento di pulire le foglie delle tue piante? Ottimo! Allora vogliamo suggerirti alcuni errori da evitare. Innanzitutto la quantità d’acqua. Le foglie non devono essere immerse d’acqua, basta poche nebulizzazioni su un panno di cotone o in microfibra e la polvere andrà via in maniera semplice e rapida. Ricorda inoltre che non serve troppa energia, le piante hanno bisogno di delicatezza, quindi non bisogna sfregare il panno sulle foglie, ma accarezzarle dolcemente eliminando la polvere con movimenti mai aggressivi o troppo decisi.

E che dire del supporto scelto per togliere l’accumulo di polvere dalle singole foglie? Optate sempre per un panno, un pennello a setole morbide o una spugna naturale. No, invece, a spugne in feltro, in lana di roccia e, più in generale a spugne abrasive. Attenzione anche ai detergenti! L’acqua è più che sufficiente, ma se volete optare per qualcosa di diverso assicuratevi che si tratti sempre di miscele delicate, naturali e pensate ad hoc per la cura delle nostre splendide piante d’appartamento.