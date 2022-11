Pulire i vetri senza aloni: questi alleati naturali sono perfetti

P ulire vetri senza aloni? Certamente sì, e con gli ingredienti naturali giusti lo si può fare in modo semplice e veloce, ecco come fare.

Sarà capitato a molte di voi, e magari anche più volte, di pulire alla perfezione i vetri della vostra casa, di guardare soddisfatte il risultato e, non appena un raggio di sole illumina il vostro brillante lavoro, ecco comparire dei fastidiosissimi aloni. Là, proprio dove avete strofinato con tanto vigore. Ed ecco che la domanda sorge spontanea: come fare per pulire i vetri senza aloni ed evitando di fare tanta fatica per nulla?

Ovviamente scegliendo i prodotti giusti. O meglio, affidandosi alla natura e ai preziosi alleati che ci fornisce per rendere i vetri di casa lucenti e cristallini e senza il minimo accenno di macchia o alone. Insomma, un lavoro realizzato a regola d’arte ma senza troppo sforzo, perché questo lo fanno gli ingredienti naturali anti alone che deciderete di usare. Ma quali sono, quindi, questi strepitosi aiutanti ecosostenibili per la cura dei vetri di casa?

Pulire i vetri senza aloni con acqua e aceto

Primo alleato casalingo per la cura dell’ambiente e utilissimo da utilizzare al posto di detergenti e simili è un ingrediente che, più o meno tutti, abbiamo nella nostra cucina: l’aceto. Un prodotto già di per sé disinfettante e antibatterico e che si può utilizzare in mille modi diversi, dal classico impiego culinario fino alla cura dei capelli, e ovviamente nella pulizia della casa. Compresa quella dei vetri e dei tanto temuti aloni.

Per utilizzarlo nel modo corretto, quindi, vi basterà unire un bicchiere di aceto bianco classico, con mezzo litro di acqua, da spruzzare sui vetri con un contenitore spray, rimuovendolo con un panno di cotone come fate abitualmente. Ed ecco che il vostro desiderio di pulire i vetri senza aloni è pronto e realizzato. Attenzione, però, a non utilizzarlo sugli specchi, poiché si potrebbero rovinare.

Via gli aloni con acqua e bicarbonato

Altro mai più senza da tenere sempre a portata di mano e grande alleato per la pulizia dei vetri di casa, poi, è il bicarbonato. Un ingrediente che, come l’aceto, viene comunemente utilizzato in cucina e nella cura della persona ma che può trovare impiego anche nelle pulizie domestiche e, in particolare, in quella dei vetri. Come?

Amalgamando il bicarbonato con acqua e creando una specie di pasta da stendere sul vetro e lasciandola riposare per qualche minuto prima di essere rimossa con un panno assorbente o con della carta di giornale. Un rimedio utile per pulire i vetri senza aloni ma anche in grado di combattere l’azione aggressiva sugli stessi di smog o dei vari agenti esterni che possono colpirli.

Amido di mais, insospettabile alleato per la pulizia dei vetri senza aloni

Chi l’avrebbe mai detto che tra gli ingredienti naturali utili all’eliminazione dello sporco degli aloni dei vetri ci fosse anche l’amido di mais. Beh, ora lo sapete, poiché anche questo prodotto normalmente utilizzato come addensante in cucina, può essere utilizzato per la cura dei vostri vetri.

Per far sì che possa svolgere la sua funzione detergente anti alone, è necessario unire un cucchiaio di amido di mais con un cucchiaio di aceto e due bicchieri di acqua (mantenendo queste proporzioni se vi serve più prodotto). E passando il composto ottenuto sulla superfice da trattare, avendo cura di ripassare il vetro con un panno asciutto una volta fatto. Ed ecco che i vostri vetri brilleranno come non mai e senza aloni.

Addio aloni sui vetri con gli agrumi e la menta

Infine, se alla pulizia dei vetri volete aggiungere una nota di profumo capace di rallegravi a ogni respiro, allora potete provare a usare gli oli essenziali di mandarino e dell’infuso di menta. Un rimedio facile e super efficace, per pulire i vetri senza aloni e per donare alla vostra casa una piacevole sfumatura di profumo che vi farà adorare ancora di più i vostri ambienti.

L’utilizzo degli oli essenziali è molto semplice. Vi basterà unire 2 o 3 gocce dell’olio di mandarino con un bicchiere di aceto riempito per tre quarti, un cucchiaino di infuso di menta e mescolare il tutto con acqua molto calda. Una volta fatto, dovrete spruzzare il tutto sulla superfice da lavare e passarla con un panno, pulendo il vostro vetro a fondo ma senza aloni e profumando la vostra casa con note allegre e fresche.

Il tutto utilizzando ingredienti naturali, ecosostenibili e, soprattutto, facili da reperire. Che dire, non vi resta che provare e guadare i vostri vetri con occhi nuovi e finalmente liberi dagli aloni.