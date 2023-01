Come riciclare al meglio i tappeti: idee e soluzioni

R iciclare i tappeti in maniera eco-friendly e creativa? Si può! Ecco alcune delle idee più interessanti d cui prendere spunto

L’upcycling e le pratiche di riciclo creativo sono la vostra passione? Allora siete nel posto giusto. Oggi andremo alla scoperta di idee e soluzioni green per trasformare uno degli elementi di home decor più amati: i tappeti. Come riciclare i tappeti dando loro una nuova vita e nuove occasioni d’uso?

Lo vedremo subito attraverso utili suggerimenti e opzioni creative in grado di rendere i vostri DIY ancora più soddisfacenti. Muniamoci della nostra scatola del bricolage, e prendiamo carta e penna per appuntare alcune delle idee più interessanti per riciclare i tappeti e trasformarli in oggetti completamenti diversi nel pieno rispetto dell’ambiente.

Tiragraffi per gatti

Lo abbiamo scelto con cura, abbiamo optato per un pattern specifico, lo abbiamo abbinato allo stile e al concept della nostra casa eppure è giunto il momento di salutare il nostro bel tappeto. I motivi possono essere tanti. È ormai logoro, è indelebilmente macchiato, ha semplicemente fatto il suo tempo. Ma dato che in ottica green le 3 R della sostenibilità sono fondamentali per preservare il pianeta, per fare la nostra parte possiamo pensare di dare una nuova vita al nostro tappeto e di evitare di sovraccaricare le discariche trasformandolo in un rifiuto.

Le idee sono davvero tante e se avete un gatto in casa, quella che stiamo per proporvi vi piacerà tanto. Perché non trasformare il nostro vecchio tappeto in un tiragraffi per i nostri amici gatti? Farlo è semplicissimo! Munitevi di tubi in plastica rigida e di piccoli pesi da inserire nella base che sarà realizzata in cartone spesso. A questo punto entra in gioco il vecchio tappeto. Prima di incollare ogni tubo alla base, ricopritelo con ritagli di tappeto e incollate il tutto con della colla a caldo. Et voilà, un tirafraffi fai-da-te originale e colorato.

Zerbino d’ingresso

Il nostro grande tappeto del salotto non è più in linea con lo stile generale della casa e vogliamo cambiarlo, non abbiamo un gatto e dunque un tiragraffi non fa proprio al nostro caso. Cosa facciamo? Diamogli nuova vita trasformandolo in uno zerbino!

Ritagliate il tappeto delle dimensioni di un classico zerbino e ponete sulla base una gomma antiscivolo (online se ne trovano davvero molte). Fissate il tutto con la caldo a caldo e date il benvenuto ai vostri ospiti con un elemento di home decor originale e funzionale.

Tappeto patchwork

Riciclare i tappeti dando vita ad altri tappeti? Si può! Ricordate quando le nostre nonne utilizzavano scampoli di tessuti e vecchie coperte per realizzare splendidi piumoni patchwork? Possiamo fare lo stesso con i tappeti. Ciò che ne verrà fuori sarà un tappeto unico nel suo genere e non replicabile.

Abbiamo infatti la possibilità di inserire nell’ingresso, in salotto, in camera da letto un tappeto realizzato con ritagli dei nostri vecchi tappeti che daranno vita a una trama e a pattern esclusivi. Prendete i tappeti che non utilizzate più e ricavate da essi dei riquadri della stessa misura. A questo punto cucite insieme i riquadri e date vita al vostro delizioso tappeto patchwork.

Antiscivolo decorativo per le scale

Vivete in una casa a più piani e volete donare carattere alle vostre scale e al contempo inserire un elemento funzionale antiscivolo? Anche in questo caso riciclare i tappeti può rivelarsi la strada più giusta. Tra i lavori di DIY più semplici e apprezzati da chi desidera trovare un nuovo indirizzo d’uso per il proprio vecchio tappeto c’è proprio quello di trasformarlo in un antiscivolo decorativo per le scale. Farlo è semplicissimo.

Prendete il vostro vecchio tappeto (persiani e tappeti a pelo corto sono perfetti in questo senso) e posizionatelo sulle scale. A questo punto munitevi di un profilo per passatoie, meglio se in alluminio e fissatelo per installare bene il tappeto. L’impatto visivo sarà davvero accattivante e le scale acquisiranno un’allure davvero calda e suggestiva.

Tappetino yoga

Probabilmente il vostro caro vecchio tappeto avrà perso il fascino di un tempo, ma questo non vuol dire necessariamente che abbia perso la sua funzionalità. Se il tappeto che volete sostituire non è così logoro e rovinato utilizzatelo per lo yoga! Eh sì, avete sentito bene. Il tappetino per lo yoga è indispensabile per ammortizzare l’impatto delle articolazioni quando si eseguono gli esercizi, per questo il suo utilizzo è imprescindibile.

Se non ne abbiamo uno o vogliamo un tappetino da poter sostituire con quello che utilizziamo usualmente, un’ottima idea è quella di utilizzare il nostro vecchio tappeto come tappetino da yoga. Un’idea a costo zero, sostenibile, completamente rispettosa delle 3 R della sostenibilità e decisamente eco-friendly.

Come vedete è davvero semplice dare nuova vita a un vecchio tappeto. Con un po’ di fantasia e manualità, tutto può ritrovare una seconda vita e diventare nuovamente utile grazie a un upcycling mirato e green.