Ami i pezzi di design? La creatività non ha bisogno di grandi spese: basta un'idea intrigante e un pizzico di ingegno

Riciclo creativo: 10 idee di design da realizzare con il bricolage

Creare dei pezzi unici per il tuo arredamento è più facile di quanto possa sembrare. Se sei un'appassionata di riciclo creativo, realizzare delle idee di design per la tua casa ti permetterà non solo di divertirti con il bricolage, ma renderà gli ambienti della tua casa originali e con uno stile tutto tuo. Infatti, il riciclo creativo è una fonte praticamente inesauribile di idee e soluzioni per la casa. Sapevi che grazie al decoupage gli spazi della tua casa acquisteranno nuova luce? O che le bottiglie di plastica possono trasformarsi in deliziose lanterne?

Lasciati ispirare da queste idee di design e cerca l'idea giusta per te da realizzare con il fai da te facile.

Portacandele sospeso

Hai voglia di mettere alla prova il tuo estro creativo? Procurati del filo di nylon (bava) e alcuni vecchi bicchieri Balloon, con lo stelo sottile e la caratteristica parte superiore panciuta. Annoda il filo alle due estremità del bicchiere e appendilo al soffitto, a una trave o un supporto di modo da creare l'effetto sospensione. Una volta realizzata una leggiadra configurazione di bicchieri, potrai inserire alcune candele: una scenografia che non passerà inosservata durante la prossima cena.

Leggi anche Come fare una nuova candela usando la cera di quelle vecchie

Vasetti segnaposto

I bicchieri di plastica o di carta possono essere riciclati come vasetti segnaposto: ti basta inserire un fiore, come una primula o una viola del pensiero e qualche manciata di terra inumidita. A fine pranzo potrai regalare i segnaposto agli invitati: un piccolo dono come gentile ricordo della giornata insieme agli amici.

Lampadario con bicchieri

Ecco come realizzare un delizioso lampadario con i bicchieri di plastica: con la colla a caldo, il mastice o una graffettatrice unisci un bicchiere all'altro. Incollando al secondo il terzo bicchiere e proseguendo così, uno dopo l'altro, otterrai una sfera colorata. Prima di terminare il lavoro, quando mancherà solo qualche bicchiere per concludere la sfera, inserisci un filo elettrico e un portalampada con una lampadina. Per aiutarti nel lavoro usa delle mollette, con cui terrai fermi i bicchieri finché la colla non sarà del tutto asciutta.

Scegli bicchieri di plastica rosa o azzurri per decorare la camera dei bambini, oppure con colori accesi, l'ideale per un salotto creativo.

L'idea alternativa? Costruisci la sfera solo a metà, avrai una lampada deliziosamente estrosa da aggiungere al tuo angolo lettura.

Alzatine sottosopra

Stoviglie sbeccate? Incolla tazze, piattini e teiere tra loro, facendo attenzione a unirle in maniera sovrapposta. Un grazioso sottosopra che desterà meraviglia e simpatia: l'alzata perfetta per la torta della merenda.

Lampadario con posate

Tante posate di plastica colorata, anche diverse tra loro, e due o tre cerchi di metallo su cui incollare coltelli e forchette. Cosa ne dici di questo lampadario creativo fai da te? Puoi agganciarlo al soffitto con un struttura in metallo di forma triangolare attorno cui attorcigliare il filo elettrico, come visibile nell'immagine.

Vasi

Sai che con le bottiglie di plastica puoi realizzare deliziosi vasi per i fiori? Fai scaldare dell'acqua in una pentola e immergi per qualche seconda la bottiglia in plastica, dopo averla tagliata o, in ogni caso, aver tolto il tappo. Ti accorgerai di come la plastica diventi facilmente malleabile: aiutandoti con uno straccio di cotone, potrai modellarla facendola ruotare su sé stessa.

Pouf

Per creare il design non servono molti mezzi: basta un'idea intrigante. Ecco come un vecchio pneumatico può trasformarsi un un pouf originale. Scegli che stile vuoi dargli, potrai scegliere dei colori vivaci per rallegrare il tuo ambiente, oppure scegliere una nuance tenue per un look shabby chic e romantico o total black da inserire magari in un arredamento industrial.

Lanterne

Le lanterne sono sempre espressione di intimità e romanticismo. Creare un angolo della casa, del giardino o del terrazzo con delle candele sospese, renderà davvero l'atmosfera calda e accogliente. E' molto semplice da realizzare questa idea, così come semplice sarà recuperare dei vasetti. Vedrai che l'effetto sarà molto bello anche con dimensioni diverse dei vasetti, per creare più movimento. Una volta recuperati i vasetti, ti serviranno dello spago e delle candeline. Assembla il tutto e cerca l'angolo migliore a cui vuoi dare il tuo tocco di design.

Giardino verticale

Hai due cassetti che non servono più? Cosa ne dici di questa soluzione per il tuo ambiente esterno? Ecco un'idea per realizzare il tuo giardino verticale. Puoi scegliere delle piantine succulenti oppure le tu piantine aromatiche preferite. Puoi lasciare i cassetti del loro colore naturale oppure dipingerli con i colori che più ti piacciono o decorare con gli stencil o ancora con il decoupage. Non ti resta che sprigionare la tua creatività e dare vita al tuo nuovo pezzo di design.

Comodino e libreria

Le cassette in legno sono davvero adattabili a diversi stili di arredamento e si prestano a trasformarsi in vari complementi di arredo. In questa immagini puoi trarre ispirazione per fare di una cassetta un piccolo comodino oppure una libreria originale. E' davvero semplice ed economico ma di grande effetto.