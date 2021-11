L a vita di oggi fatta di tecnologie, comodità e consumi può sposarsi al meglio con il tema delle sostenibilità e del rispetto per l’ambiente?

Inutile negarlo: rispetto a 100 anni fa la vita di tutti si è arricchita di tanti impegni, ma anche di tantissime soluzioni che, ogni giorno, alleggeriscono la nostra vita permettendoci di dare maggiore spazio ai momenti dedicati a noi stessi e alle persone che amiamo.

Tutto questo, però, richiede un dispendio di energie importanti. Energie, come acqua e elettricità, che con il passare del tempo possono avere un impatto negativo sull’ambiente esterno che ci circonda. Oggi il tema green, della sostenibilità e dell’impatto ambientale è ormai un tema di discussione che non può lasciare nessuno impassibile e coinvolge tutti, anche nelle singole scelte quotidiane.

Ne sono un esempio lampante gli elettrodomestici che ci permettono di avere cura delle cose a cui più teniamo e che popolano la nostra casa, e che molto spesso vengono additate tra le prime fonti di inquinamento e di consumo di acqua ed elettricità.

Electrolux, leader da più di 100 anni nella produzione di elettrodomestici come asciugatrici, lavatrici e lavastoviglie, ha capito quanto sia importante realizzare e fornire prodotti sempre più attenti al tema dell’ambiente. Per questo motivo, il brand nato in Svezia nel lontano 1919, realizza prodotti tecnologicamente avanzati che permettono di semplificare la vita quotidiana di ognuno ma allo stesso tempo di salvaguardare la natura, le energie non rinnovabili e l’ambiente che ci circonda.

Un’attenzione che coinvolge diversi aspetti della vita quotidiana: dai materiali sostenibili passando per la promozione di un migliore stile di vita alimentare e per finire il rispetto per i capi e i tessuti che si indossano ogni giorno.

Un programma attento e pensato nei minimi dettagli con un obiettivo: il programma “Better living”. Una sfida importante che non spaventa il brand svedese e che si pone il 2030 come limite massimo per un cambiamento radicale sia nella produzione che nei consumi.

A cui si aggiunge una responsabilità produttiva mirata, rendendo il business e la produzione circolare e climate-neutral, basandosi anche sull’uso di materiali riciclati e sostenibili per salvaguardare l’ambiente.

Tutto ciò passa, poi, al quotidiano come con le lavatrici che permettono lavaggi efficaci già a basse temperature, ma in questo modo permette di allungare la vita di qualsiasi capo che, non essendo sottoposto a stress termici durante il lavaggio, mantenendo intatte le fibre e i colori. Il modo migliore per evitare, anche, un ricambio continuo di abiti: una tra le prime fonti di inquinamento degli ultimi anni. Non solo, le lavatrici intelligenti hanno anche la capacità di dosare in autonomia la quantità di detersivo e ammorbidente: un modo intelligente di evitare gli sprechi e i consumi che ne conseguono.

E non manca il potere del vapore, oggi sempre più diffuso e utilizzato nella gamma Electrolux, pensata per i capi che hanno bisogno di una veloce rinfrescata, come una gonna leggera o una camicia indossata solo per poche ore, risparmiando il 96% di acqua in meno.

Un tema che passa anche dalla cucina, uno degli spazi principali dove prendersi cura della propria persona attraverso quello che mangiamo ogni giorno. Anche qui il vapore è protagonista: un metodo di cottura professionale che, grazia a Electrolux, arriva nelle case di tutti permettendo non solo di creare piatti più gustosi, ma anche più sani e con minor apporto di grassi. Una soluzione healty pensata per tutti.