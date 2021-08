D ai sistemi impilabili alle bag super capienti, smaltire i rifiuti non è mai stato così facile: ecco i set per la raccolta differenziata da acquistare subito

Set per la raccolta differenziata: come sceglierli

Se dividere i rifiuti è sempre il tuo cruccio forse è perché ancora non hai pensato di procurati un valido set per la raccolta differenziata.

Smaltire i rifiuti correttamente, infatti, può sembrare una seccatura ma è in realtà un'azione fondamentale non solo perché si tratta di un obbligo previsto dalla legge ma anche e soprattutto di un dovere morale da rispettare per fare in modo che le nostre scelte impattino il meno possibile sull’ambiente.

Per fare ognuno la propria parte, allora, d’obbligo attenersi scrupolosamente alle regole per la raccolta differenziata, che pur cambiando nel dettaglio da comune a comune, richiedono di suddividere umido, plastica, carta, vetro e lattine dai rifiuti indifferenziati.

Per fare questo una soluzione tattica sono i set per la raccolta differenziata che includono diverse tipologie di prodotti: dai classici sistemi impagabili fino alle bag capienti che puoi tenere anche in cucina.

Non sai quale scegliere? Ecco qualche dritta utile!

Prima regola, partire dai tipi di rifiuti che devi differenziare: esistono infatti sistemi multipli, molto pratici, che puoi combinare a tuo piacimento a seconda delle necessità.

Il set da due

Se hai bisogno di un sistema a due per dividere principalmente l'umido dal secco, il set che fa per te può essere quello di Rotho. Realizzati in plastica riciclata, i contenitori sono dotati di coperchio ma anche di due pratiche maniglie per il trasporto. Inoltre, grazie al design pulito ed elegante, puoi tenerli anche a vista in cucina.

Il set da tre

Se hai bisogno di un sistema con tre contenitori separati, il set di Bama potrebbe essere la soluzione ideale. I contenitori possono essere disposti uno accanto all'altro ma anche impilati, a seconda dello spazio che hai a disposizione. Pratici e capienti, sono adatti a qualsiasi sacchetto.

... e quello da 4

Dello stesso marchio, anche il set da 4 contenitori per dividere al meglio ogni tipo di rifiuti. Anche in questo caso si tratta di un sistema componibile che puoi disporre a seconda delle necessità

Sia che tu decida di tenere i set per i rifiuti in un angolo della cucina piuttosto che all’esterno, ad esempio sul balcone, può essere utile ricorrere a un pratico armadietto che nasconda i contenitori, tenendoli al riparo dallo sguardo degli ospiti.

L'armadietto per la raccolta differenziata

Per questo un'ottima idea è l'armadietto proposto da Terry. Dotato di doppio vano, è pratico e funzionale perché consente di separare i sacchi e di estrarli facilmente. E puoi posizionarlo anche in balcone perché occupa poco spazio.

Un altro consiglio utile è quello di puntare su set colorati in cui ciascun colore possa indicare chiaramente a tutti i componenti della famiglia quali sono i rifiuti da raccogliere all’interno: una valida strategia anche se a casa ci sono bambini, per educarli così al corretto smaltimento dei rifiuti.

Il tris porta-sacchi

Se hai uno spazio esterno e cerchi un sistema di raccolta dei rifiuti super smart, punta sul porta-sacchi di Adventa. Dotato di 3 coperchi di colori diversi, puoi utilizzarlo sia con sacchi grandi che di medie dimensioni.

Se vivi invece in un condominio e hai bisogno di raccogliere i rifiuti da smaltire poi in uno spazio comune, punta su soluzioni non solo poco ingombranti ma anche comode da trasportare e quindi leggere.

Le pratiche bag colorate

Tra i set per la raccolta differenziata più pratici, ci sono anche le bag capienti sì, ma molto leggere da trasportare. La confezione da tre è ideale per separare vetro, carta e plastica. Puoi tenerle separate oppure una attaccata all'altra grazie alle pratiche strip in velcro.

Per gli odori sgradevoli, infine, ricorda che un’ottima soluzione sono i bidoni dotati di coperchi.

Pattumiere chiuse di BuyStar

Il set di Buy Star include 3 pattumiere con coperchio di diverso colore per la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, più uno in omaggio per i rifiuti indifferenziati. Con una capacità di 50 litri, sono perfette per famiglie numerose.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.