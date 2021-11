Un murales per far respirare il pianeta

G olia con Abbraccia una buona causa si unisce a Lifegate nel progetto “Foreste in piedi”, per tutelare 1.500.000 metri quadrati di foresta amazzonica. A sostenere il progetto, anche un'opera dello street artist Scaf, per far capire quanto sia importante prendersi cura dell'ambiente che ci circonda

Golia ha deciso di lanciare la campagna Abbraccia una buona causa sostenendo, insieme a Lifegate, il progetto “Foreste in piedi”, un’operazione green per tutelare 1,5 milioni di metri quadrati di foresta amazzonica brasiliana, polmone verde del mondo. Dal benessere del pianeta, infatti, dipende il nostro.

È questa la ragione per cui Golia, che da sempre ha donato una sensazione di sollievo alle vie respiratorie grazie alle sue caramelle, si sente coinvolta in iniziative che vogliono tutelare il luogo in cui viviamo.

Alla bellezza del pianeta e al suo respiro sarà dedicato anche il murale di Scaf, street artist specializzato in creazioni tridimensionali a tema ambientale. Ma anche tu sei chiamato ad abbracciare la causa della sostenibilità.

Un muro per il pianeta

Anche Scaf ha deciso di abbracciare il pianeta attraverso la sua arte a sostegno di Abbraccia una buona causa. Il murale verrà realizzato in Corso Garibaldi 81, a Milano e utilizzerà vernici green.

Scaf ha deciso di abbracciare la causa della sostenibilità, lavorando al fianco di Golia nella campagna Abbraccia una buona causa in aiuto di “Foreste in piedi”. Del resto l'artista francese è da sempre impegnato con la sua arte a favore dell'ambiente. Anche il suo motto va dritto al punto: «Mai di tendenza, ma sempre nella giusta direzione!».

Scaf non ha frequentato nessuna scuola d'arte: il suo stile è maturato in strada, osservando gli altri e sperimentando un proprio linguaggio nel tempo. La sua passione è venuta a galla grazie a un compagno di scuola, che l'ha invogliato a provarci. Dopo un bel respiro si è gettato anima e corpo in quest'avventura, diventando uno degli street artist più quotati del suo genere.

Abbraccia una buona causa

Anche noi possiamo dare il nostro contributo al progetto “Foreste in piedi”, sostenendo la campagna Abbraccia una buona causa di Golia, che ci invita a compiere azioni concrete per prenderci cura del nostro patrimonio ambientale. Sostenendo Golia e Lifegate possiamo infatti contribuire alla cura e alla tutela di 1,5 milioni di metri quadrati di foresta amazzonica brasiliana.

Sarà come viaggiare fino in Brasile e abbracciare un albero senza muoversi. E se il contatto protrai solo immaginarlo, con una sola caramella potrai sentire la freschezza tutta intorno a te attraverso il famoso "effetto naso e gola". Proteggere il polmone verde della terra è essenziale per salvaguardare il pianeta. È il momento di unirti a Golia e Lifegate nella missione più importante di questo tempo: abbraccia una buona causa, quella della sostenibilità!