Il viaggio di nozze non è solo un modo per festeggiare il matrimonio ma anche l'occasione di visitare luoghi insoliti: qualche idea fuori dai cliché

Se sei stanca delle solite mete per il viaggio di nozze, come le classiche spiagge paradisiache o le capitali europee, perché non scegliere invece una destinazione insolita e originale, come una crociera tra i ghiacci dell'Alaska o un tour in Islanda per vedere l'aurora boreale?

Sono sempre di più i futuri sposi che scelgono come destinazione del loro viaggio un luogo incontaminato, spesso anche difficile da raggiungere e al di fuori degli itinerari turistici più conosciuti. Se vuoi trascorrere una vacanza di totale relax all'insegna del romanticismo in luoghi non convenzionali, sfoglia la gallery e lasciati ispirare!

Una crociera di lusso in Alaska

Ami il freddo e l’avventura? Allora la crociera lungo le coste dell’Alaska è la luna di miele giusta per te. Attraverserai i fiordi, ammirerai gli imponenti ghiacciai e potrai uscire in kayak tra le foche. Questa crociera vi guiderà tra boschi e gelidi mari fino a farvi raggiungere il favoloso e pittoresco ghiacciaio Hubbard. Che cosa ci può essere di più romantico di un tour immerso tra i ghiacci dell'Alaska per osservare ghiacciai eterni che si tuffano dentro acque gelate? Quando partire: probabilmente giugno e luglio per avere al fortuna di assistere al passaggio di orche e balene.

La natura delle Galapagos

Per gli amanti della natura perché non pensare alle Isole Galapagos, in Ecuador, un arcipelago incontaminato di isole vulcaniche, patrimonio dell'Unesco per il suo ricchissimo e bagaglio faunistico. È possibile fare snorkeling e immersioni con chi abita gli abissi, dai leoni marini alle tartarughe, presso la Cousin's Rock di Santiago, fare escursioni fra fringuelli, fenicotteri e iguane lungo il sentiero di Darwin, e ammirare il vulcano Sierra Negra su Isabela. Qui la natura è nella sua forma più incontaminata, eredità dell'epoca dei vulcani arrivata miracolosamente fino a noi.

Aurora boreale in Lapponia o Islanda

Se hai un animo particolarmente romantico e vuoi un viaggio di nozze da favola, cosa c'è di meglio di una meta come la Lapponia o l'Islanda alla ricerca dell'aurora boreale? In Lapponia è possibile trascorrere le notti all'interno di igloo riscaldati con la cupola in vetro, in attesa che lo spettacolo dell'aurora boreale dipinga il cielo dell'Artico con incredibili onde di luce colorata. Ogni igloo è dotato di servizi privati e letti di lusso per un’esperienza estremamente romantica. Di giorno potrai fare sci di fondo, una passeggiata con le ciaspole o l'husky safari, che è un'avventura incredibile a bordo di una slitta trainata da una muta di cani husky.

I panorami dell'Argentina

Cafayate è una città argentina che si trova nel cuore delle valli di Calchaquíes. È un importante centro turistico per l’esplorazione degli spettacolari paesaggi circostanti situati lungo la Ruta Nacional 68, una strada asfaltata di 183 chilometri, e per la qualità e la particolarità dei vini prodotti nella zona. Famose, infatti, sono le bodegas, dove degustare il vino che si produce nelle valli limitrofe. La città mantiene una tipica architettura coloniale e l’ideale è partire in macchina alla scoperta del territorio, soprattutto di Quebrada de la Conchas, uno dei paesaggi più belli del nord dell'Argentina. Se ci vai a fine febbraio, non perderti il festival più famoso che ha luogo in città: la Serenata di Cafayate. Quando partire: dicembre, gennaio e febbraio, ma anche aprile a giugno, quando le temperature sono più sopportabili.

Le isole del Belize

Se sei amante del mare, delle immersioni e vuoi tuffarti nella barriera corallina più grande del mondo, l'isola che fa per te è Ambergris Caye, in Belize. Questo paradiso terrestre incontaminato, ricco di spiagge tropicali e dii verdi paludi di mangrovie, è il posto ideale per fare immersioni, snorkeling e ammirare tramonti su catamarani. E la notte si dorme in capanne di paglie sulla spiaggia. La città di Pedro, la principale dell’isola, è una vera e propria cartolina postale. Quando partire: da gennaio a giugno, tenendo presente che l’alta stagione va da novembre ad aprile.

Trekking sull'Himalaya

Se sei una sposina dall'anima naturalista nella pianificazione della tua luna di miele non potrai non prendere in considerazione la possibilità di trascorrere qualche giorno alle pendici dell'Himalaya. Questa splendida quanto insolita meta offre sentieri suggestivi da percorre insieme alla tua dolce metà, con cui potrai divertirti in avventurose escursioni. La catena montuosa dell'Himalaya è lunga circa 2.400 chilometri ed è detta "tetto del mondo" perché in quanto comprende le cime montuose più alte del mondo.

Le spiagge delle Filippine

Se sogni una vacanza tropicale in un’isola tutta tutta per voi, la mata che fa al caso tuo è l’Isola Pamalican nelle Filippine. Cinque chilometri di lunghezza per 550 metri di larghezza, con un resort a 5 stelle, 7 chilometri di barriera corallina e tanta tranquillità. Questa piccola isola, lambita dal Mare di Sulu, è circondata da spiagge bianchissime e da una barriera corallina incontaminata. Per Il resort che c'è sull’isola, privata e accessibile solo con volo charter privato, è un esclusivo rifugio tropicale con le caratteristiche “casitas” situate fronte mare o tra le cime degli alberi.