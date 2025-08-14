Ogni giorno, tra auto e casa, 68.000 particelle di microplastiche potrebbero finire nei nostri polmoni: una quantità 100 volte superiore a quanto stimato finora, con conseguenze per la salute ancora tutte da accertare. È quanto emerge da un piccolo studio dell’Università di Tolosa pubblicato sulla rivista Plos One.

Concentrazione microplastiche: dati allarmanti

I ricercatori, guidati da Nadiia Yakovenko, hanno raccolto 16 campioni d’aria nei loro appartamenti e nell’abitacolo delle loro auto in condizioni di vita reale. Grazie a una particolare tecnica d’analisi, chiamata spettroscopia Raman, hanno misurato la concentrazione di microplastiche, comprese quelle più fini (con un diametro inferiore a 10 millesimi di millimetro – micrometri). Le analisi hanno rivelato che la concentrazione media di microplastiche nelle abitazioni era di 528 particelle per metro cubo, mentre nelle auto era pari a 2.238 particelle per metro cubo. Tra le microplastiche rinvenute, il 94% aveva dimensioni inferiori a 10 micrometri.

Esposizioni a particelle di piccolo diametro

Combinando questi risultati con dati precedenti relativi all’esposizione indoor alle microplastiche, i ricercatori sono arrivati a stimare che gli adulti inalano ogni giorno circa 3.200 particelle di microplastica con un diametro compreso tra 10 e 300 micrometri e 68.000 particelle di diametro tra 1 e 10 micrometri, ovvero 100 volte di più rispetto alle stime precedenti per le esposizioni a particelle di piccolo diametro.

«Così piccole da penetrare nei polmoni»

«L’aria indoor è una delle principali e finora sottovalutate vie di esposizione all’inalazione di particolato fine di microplastiche», scrivono i ricercatori. «Ovunque guardiamo – aggiungono – troviamo microplastiche, anche nell’aria che respiriamo nelle nostre case e nelle nostre auto. La

preoccupazione maggiore è quanto siano piccole queste particelle, completamente invisibili a occhio nudo. Ne inaliamo migliaia ogni giorno senza nemmeno rendercene conto. Nelle profondità dei nostri polmoni rilasciano additivi tossici che raggiungono il nostro sangue e causano molteplici malattie».

