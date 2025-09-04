Negli ultimi anni, la musica dal vivo sta vivendo una profonda trasformazione: non solo grandi eventi e tour multimilionari, ma anche un’attenzione crescente alla sostenibilità. Artisti di fama internazionale hanno deciso di ridurre l’impatto ambientale dei propri concerti e, grazie al supporto di organizzazioni non profit come Reverb, stanno sperimentando soluzioni innovative per ridurre sprechi, emissioni e consumi energetici.

Come riporta il sito Grist.org, rivista online americana dedicata ai temi ambientali, i concerti sono sempre più spesso occasione per sensibilizzare i fan e spingere l’industria musicale verso pratiche green. Il fenomeno riguarda tanto nomi come Billie Eilish e i Coldplay. Ma ha radici lontane: già negli anni ’70 e ’80 musicisti folk e rock hanno cercato di portare l’attenzione sulle questioni ecologiche.

Coldplay: il tour più sostenibile della storia

La band guidata da Chris Martin ha fatto della sostenibilità un proprio marchio di fabbrica. Dopo aver interrotto i tour per anni a causa delle preoccupazioni per l’impronta ecologica, i Coldplay hanno lanciato il Music of the Spheres Tour, con l’obiettivo di dimezzare le emissioni rispetto al tour precedente.

Grazie alla prima batteria mobile per concerti sviluppata con BMW (in grado di alimentare il 100% di un concerto con energia rinnovabile), pannelli solari, biciclette e pavimenti cinetici che trasformano i movimenti del pubblico in energia, i concerti sono diventati un esperimento di innovazione ambientale. La band ha inoltre adottato un protocollo trasparente di compensazione delle emissioni e ha vincolato gli organizzatori a fornire acqua gratuita e soluzioni green per logistica e catering.

Billie Eilish: la popstar attivista

Se i Coldplay rappresentano il modello “istituzionale”, Billie Eilish incarna l’attivismo della nuova generazione. Con il suo Happier Than Ever Tour del 2022, ha eliminato oltre 117.000 bottiglie di plastica monouso, risparmiato milioni di litri d’acqua e spinto i locali a offrire pasti vegetali allo stesso prezzo di quelli a base di carne.

Eilish ha introdotto anche il “Changemaker Ticket”, un biglietto speciale che devolve parte dei ricavi a progetti ambientali. Nel 2023, al Lollapalooza, è arrivata persino ad alimentare il suo set con batterie caricate da energia solare. La cantante ha reso evidente come la sostenibilità possa diventare un tratto distintivo e riconoscibile di un’artista pop contemporanea.

Altri artisti e festival green

Non solo grandi star del pop-rock: anche la musica country e hip-hop si stanno muovendo verso la sostenibilità. Festival come Healing Appalachia di Tyler Childers e Camp Flog Gnaw di Tyler, the Creator hanno iniziato a usare batterie alimentate da energia solare.

Anche i grandi promotori come Live Nation e AEG hanno avviato progetti per ridurre i rifiuti e alimentare interi festival con energia rinnovabile. In questo modo, la pressione degli artisti incontra la crescente domanda del pubblico: secondo recenti sondaggi, la maggior parte dei fan sostiene con entusiasmo le iniziative verdi.

I pionieri del messaggio ecologista: da Joni Mitchell a Neil Young

L’impegno ambientalista nella musica non nasce oggi. Già negli anni ’70 Joni Mitchell cantava la perdita degli spazi naturali in Big Yellow Taxi, mentre Marvin Gaye dedicava Mercy Mercy Me (The Ecology) alla salute del pianeta. Concerti di beneficenza organizzati da cantautori folk come Tom Campbell, Bonnie Raitt e Jackson Browne contribuirono a portare attenzione sulle foreste del Pacifico Nord-occidentale.

Negli anni 2000, Raitt introdusse nei suoi tour eco-villaggi itineranti, mezzi alimentati a biodiesel e la riduzione della plastica monouso. Anche Neil Young ha legato spesso la sua musica a messaggi ecologisti, arrivando a dedicare interi album a battaglie contro l’inquinamento e le grandi compagnie petrolifere.

La sfida del futuro: i fan e la mobilità

Se gli artisti hanno ridotto l’impatto dei loro tour, resta ancora aperto il tema più complesso: gli spostamenti del pubblico. Uno studio di Reverb ha dimostrato che le emissioni generate dai viaggi dei fan verso i concerti sono fino a 38 volte superiori a quelle della band stessa.

La sfida del futuro sarà quindi quella di incentivare trasporti pubblici, navette condivise e soluzioni a basse emissioni, con la collaborazione di città e organizzatori. La musica, grazie alla sua forza collettiva, può diventare il catalizzatore per trasformare anche le abitudini quotidiane dei fan.

Gli artisti italiani e l’impegno green

Anche in Italia non mancano esempi di musicisti sensibili all’ambiente. Jovanotti, con il suo Jova Beach Party, ha collaborato con WWF e altre realtà locali per promuovere iniziative di pulizia delle spiagge e sensibilizzare il pubblico su temi ecologici. Elisa ha dedicato parte della sua carriera a progetti ambientali, come il tour Back to the Future Live, organizzato in collaborazione con Legambiente, che univa concerti e attività di riforestazione. Anche Piero Pelù ha spesso affrontato questioni ecologiche, schierandosi contro l’inquinamento e promuovendo la tutela del territorio: il suo Clean beach tour organizzato alcuni anni fa con Legambiente si è posto l’obiettivo di ripulire spiagge e litorali di mari e fiumi.