Ondate di calore come fumo e alcol: fanno invecchiare più rapidamente

Le ondate di calore accelerano l’invecchiamento del nostro corpo in modo sorprendente, tanto quanto il fumo o l’alcol. Lo dimostra uno studio a lungo termine realizzato dall’Università di Hong Kong e pubblicato su Nature Climate Change che collega l’esposizione prolungata al caldo estremo a un aumento dell’età biologica – quella «vera» dei nostri organi, spesso diversa dall’età anagrafica.

Lo studio: numeri che fanno riflettere

Realizzato su quasi 25.000 persone tra il 2008 e il 2022 a Taiwan, lo studio ha monitorato quasi 30 ondate di calore nel periodo in esame. Misurando parametri come pressione sanguigna, funzionalità di fegato, polmoni e reni, nonché livelli di infiammazione, è stato possibile stimare l’età biologica dei partecipanti. I risultati sono chiari: ogni aumento cumulativo di 1,3 °C (rispetto alla norma) corrisponde a un aumento di circa 0,023–0,031 anni, ovvero tra 8 e 12 giorni, all’orologio biologico dell’individuo. Un aumento ridotto a prima vista, ma che, accumulandosi negli anni, ha effetti a dir poco rilevanti sulla salute pubblica.

Impatto sulla salute pubblica: cifre che pesano

A livello collettivo, il riscaldamento del corpo è un campanello d’allarme. L’innalzarsi dell’età biologica è un potente predittore di mortalità e malattie croniche. Cui Guo, epidemiologo ambientale dell’Università di Hong Kong, avverte che se il danno si accumula per decenni e con ondate di calore sempre più frequenti, l’impatto sanitario sarà molto maggiore di quanto indicano i risultati attuali.

Chi paga il prezzo più alto

I risultati evidenziano disparità legate al contesto socio-economico: chi lavora all’esterno – come i lavoratori manuali – manifesta un invecchiamento biologico accelerato ben più alto, fino a 33 giorni in due anni. Anche le aree rurali e le comunità con scarso accesso a sistemi di refrigerazione risultano gravemente esposte, confermando l’esigenza di strategie di adattamento più eque.

Il perché biologico: telomeri, DNA e adattamento

Il meccanismo alla base di questa accelerazione? Non completamente svelato, ma sembra collegarsi a un danno cellulare: lo stress da calore può causare usura dei telomeri, alterazione della funzione mitocondriale e danni al DNA. Interessante è il dato che mostra una lieve diminuzione dell’impatto nel tempo, verosimilmente dovuta all’intensificato uso di aria condizionata e ad altri comportamenti di mitigazione.

Uno sguardo più ampio

Un altro studio a Hong Kong mostra quanto il caldo estremo abbia già un impatto letale. Tra il 2014 e il 2023, le ondate di calore nella città avrebbero causato circa 1.677 morti in eccesso – ovvero circa 93 decessi per ogni evento caldo prolungato. I numeri confermano che le ondate di calore sono un problema che richiede una soluzione rapida, soprattutto per i più fragili e vulnerabili: anziani, persone affette da patologie croniche e case senza raffrescamento.

