Le bevande confezionate in bottiglie di vetro presentano una quantità maggiore di microplastiche rispetto a quelle in plastica, alluminio o cartone. Una conclusione inattesa alla quale è giunta attraverso un’indagine la francese Anses (Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria).

Bottiglie di vetro: lo studio ribalta le nostre certezze

Siamo abituati a pensare che il vetro sia il materiale più sicuro e sostenibile per le bevande: naturale, riciclabile, privo di sostanze chimiche indesiderate. Eppure, analizzando diversi tipi di bevande – dall’acqua alla cola, fino alla birra e ai tè freddi – i ricercatori hanno scoperto che le bottiglie di vetro presentano quantità significativamente più alte di microplastiche. In alcuni casi, si parla di centinaia di particelle per litro, mentre nelle bottiglie di plastica o nelle lattine la concentrazione è da 5 a 50 volte inferiore. L’unica eccezione parziale è l’acqua: anche qui il vetro risulta più contaminato, ma con una differenza meno marcata (4,5 particelle per litro contro 1,6 per la plastica o il brick).

Il colpevole? Il tappo

A causare questa inattesa contaminazione non è il vetro in sé, ma piuttosto il suo sistema di chiusura. Le analisi hanno infatti individuato la fonte più probabile nelle capsule metalliche che sigillano le bottiglie: in particolare, nella vernice interna che le riveste. Con il tempo, o durante lo stoccaggio e il trasporto, queste capsule possono graffiarsi o deteriorarsi leggermente, rilasciando microframmenti plastici nel contenuto della bottiglia. I ricercatori hanno trovato una corrispondenza tra le particelle presenti nelle bevande e la composizione chimica della vernice dei tappi.

Come ridurre il problema

La buona notizia è che esistono soluzioni semplici per limitare questa contaminazione. Lo studio ha testato varie tecniche di pulizia delle capsule nelle bottiglie successivamente riempite d’acqua filtrata. I risultati sono chiari:

Quantità di particelle per litro con capsule non trattate: 287

Quantità di particelle per litro con capsule soffiate con aria compressa: 106

Quantità di particelle per litro con capsule soffiate con aria compressa e lavate con acqua e alcol: 87

Bastano quindi piccoli accorgimenti nelle fasi di produzione per ridurre sensibilmente la presenza di microplastiche.

Ci sono rischi per la salute?

Al momento, non esistono limiti ufficiali o valori di riferimento per stabilire se queste quantità di microplastiche rappresentino un rischio reale per la salute. Tuttavia, Anses sottolinea l’importanza di identificare e ridurre le fonti di contaminazione, anche in assenza di prove definitive.

