Dopo oltre un decennio di battaglie, incontri pubblici, mobilitazioni e progetti, dal primo agosto una parte dell’isola di Poveglia entrerà ufficialmente nella disponibilità di un’associazione cittadina. Si tratta della zona Nord, che il Demanio ha concesso per sei anni all’organizzazione «Poveglia per tutti», realtà nata proprio con l’obiettivo di impedire la privatizzazione dell’isola e preservarne la vocazione pubblica e collettiva. Un passaggio che rappresenta una svolta importante per Venezia e per il rapporto tra la città e la sua Laguna.

Come è suddivisa Poveglia

Situata nella parte meridionale della Laguna, a poche miglia da Malamocco e lontana dal traffico turistico, Poveglia è composta da tre corpi separati: l’isola Nord, un’area verde con vegetazione spontanea e tracce di coltivazioni; l’isola Sud, dove si trovano i ruderi di antichi edifici ospedalieri; e un ottagono fortificato risalente al XIV secolo. In totale si tratta di circa sette ettari di proprietà pubblica, abbandonati dal 1968, fatta eccezione per le attività di manutenzione portate avanti proprio dall’associazione negli ultimi anni.

Le proteste per la privatizzazione di Poveglia

Nel 2014, l’isola fu inserita tra i beni in dismissione dal Demanio, con l’intento di metterla all’asta e concederla per quasi un secolo al miglior offerente. Una decisione che suscitò forte reazione da parte di molti cittadini veneziani, preoccupati dall’ennesimo caso di cessione di territorio pubblico, dopo anni di privatizzazioni che avevano già trasformato parte del tessuto urbano della città. Da quella protesta nacque un movimento organizzato, l’associazione «Poveglia per tutti», con l’obiettivo di impedire la vendita dell’isola. In poche settimane, il gruppo raccolse oltre 4mila adesioni e una cifra significativa da parte dei sottoscrittori. Ma alla fine l’asta fu vinta da una società privata, anche se per una somma giudicata insufficiente. L’operazione venne quindi annullata, lasciando spazio a nuove rivendicazioni e aprendo uno spiraglio per la possibilità di un utilizzo civico dell’isola.

La battaglia dell’associazione «Poveglia per tutti»

Nonostante la battuta d’arresto, «Poveglia per tutti» decise di non fermarsi. La raccolta fondi venne congelata e le energie si concentrarono sul dialogo con le istituzioni e sull’attività pratica: sbarcare sull’isola, pulirla, curarla, farla vivere. Iniziative puntuali e regolari, sempre autorizzate e coperte dai costi della concessione giornaliera, dimostrarono nel tempo l’impegno reale del gruppo e il radicamento nel territorio. Il percorso non è stato semplice. Per anni, i rappresentanti dell’associazione si sono confrontati con ostacoli burocratici e risposte vaghe, mentre si parlava genericamente di altri soggetti interessati. Eppure, nessuno di questi è mai emerso con progetti concreti. In tutto questo tempo, i membri di «Poveglia per tutti» hanno continuato a lavorare sul campo: dalla pulizia del verde alla raccolta dei rifiuti portati dal mare, dalla cura degli spazi alla gestione della piccola colonia di conigli che popola l’isola.

La vittoria dopo tanti anni

Dopo undici anni di attesa, la firma sulla concessione della zona Nord di Poveglia rappresenta una vittoria dal forte valore simbolico. Il canone annuo è contenuto e la durata fissata in sei anni, ma si tratta di un primo passo verso una gestione partecipata dell’isola. La parte Sud, per ora, resta ancora tra i beni in cerca di valorizzazione. Ma l’associazione non intende rinunciare: la presenza attiva sull’isola potrebbe scoraggiare eventuali tentativi speculativi.

Come valorizzare Poveglia

Le idee su come valorizzare Poveglia sono molte e spaziano dalla creazione di una banca dei semi alla realizzazione di spazi per attività artigianali, passando per centri di ricerca dedicati allo studio delle alghe o dell’ecosistema lagunare. L’obiettivo è creare un modello di uso pubblico, sostenibile e rispettoso della storia del luogo. La raccolta fondi per sostenere i futuri progetti è già stata avviata.

