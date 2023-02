Ci siamo, puntuale come ogni anno arriva San Valentino, a ricoprirci di smancerie e ritrovato romanticismo.

Che siate allergici o meno alla festa degli innamorati, in fondo non fa male a nessuno rispolverare qualche commedia d'amore cult per ricordarsi che l’amore ha moltissime sfumature e che ciascuno ha il proprio modo di viverlo. A volte l’amore è cerebrale come lo racconta Woody Allen, a volte è il ricordo di come eravamo, a volte sembra semplice come una storia tra ragazzi ma ci spiazza con la sua profondità.

Che ci sia il lieto fine o no, vale la pena sfogliare la nostra gallery di film d'amore più belli da rivedere a San Valentino e lasciarsi trasportare dalla storia.

C'è posta per te “Accendo il mio computer, aspetto con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche, "C'è posta per te". Non sento niente, non un suono per le strade di New York, tranne il battito del mio cuore, ho posta da te.” Può capitare che il nostro modo di pensare e i nostri pregiudizi ci impediscano di vedere la persona giusta che magari è lì davanti a noi. Bisognerebbe allora stare zitti e provare a ascoltare o, come in questo caso, leggere quello che ha da dirci.

Notting Hill

William è il timido proprietario di una libreria nel quartiere londinese di Notting Hill. Anna, famosa attrice di Hollywood si trova a Londra per girare il suo prossimo film, e decide di entrare proprio nel negozio di William. Una storia romantica, di un amore che pare impossibile viste le tante differenze tra i due, ma che si trasforma in una storia romantica a lieto fine.

“Anna è una dea e tu sai cosa succede ai mortali quando si mettono con gli dei"

"Sono fregati?"

"Completamente”

Come ti comporteresti se un divo di Hollywood si innamorasse di te? Sarebbe divertente, lusinghiero ma sicuramente difficile. O come dice Hugh Grant nel film: “Surreale, ma bello”.

Io e Annie

Il comico Alvy Singer ci racconta la sua relazione con Annie Hall dopo che si sono lasciati, e ci mostra la storia della loro conoscenza, andando ad indagare quali erano i problemi dei due, tra depressione e nevrosi, che hanno portato il loro amore a finire.

Alvy ci porta in un viaggio che parte con il primo incontro con Annie e ci mostra l'evoluzione del loro amore, dai momenti di totale felicità provata all'inizio, passando per il lento deterioramento che li ha portati a una definitiva rottura.

“Amore è un termine troppo debole. Ecco, io ti straamo, ti adamo, ti abramo!”Questo film di Woody Allen è dedicato a chi avrebbe moltissime domande da fare sull’amore, ma ancora nessuna risposta.

Il lato positivo

Dopo aver vissuto per otto mesi in un istituto per malattie mentali a causa di un gesto insensato compiuto, Pat, affetto da sindrome bipolare, viene dimesso grazie ad un patteggiamento di pena. Ora è affidato alla custodia dei genitori che, per cercare di aiutarlo a riprendere una vita normale, lo coinvolgono nel tifo della loro squadra di football preferita. Ma Pat, lungo il percorso di rinascita, conosce una giovane ragazza coi coi decide di accettare una sfida.

“Ero una sgualdrina. Ci sarà sempre una parte di me che è smandrappata e sudicia, ma mi piace, come tutte le altre parti di me. Posso perdonare. Puoi dire lo stesso di te, str***? Puoi perdonare? Sei in grado di farlo?”Prima regola in amore: accettare se stessi e l’altra persona altrimenti, ad un certo punto, arriverà la resa dei conti con un’infinita lista di recriminazioni. Con Il lato positivo Jennifer Lawrence ha vinto un Oscar e vale la pena rivederla in azione.

Sabrina

Sabrina, una giovane timida e graziosa, è la figlia dell'autista di una famiglia di miliardari che vive a Long Island. La ragazza è segretamente innamorata di David, il secondogenito della famiglia, che però non ne corrisponde i sentimenti e frequenta diverse ragazze facoltose. Dopo una crisi sentimentale, Sabrina si trasferisce per due anni a Parigi per frequentare un rinomato corso di cucina, e ritorna trasformata in una donna elegante e raffinata, tanto che David si accorge finalmente di lei.

“Una donna felice in amore lo brucia il soufflé, ma una donna infelice... ahimè! Si dimentica di accendere il forno.”In caso di amore non corrisposto riguarda questo film con Audrey Hepburn e poi cerca una persona che ti faccia sentire come l’ospite d’onore a una festa e che non ti lasci intravedere i tuoi sogni solo da lontano.

Come eravamo

Nell'America della seconda metà degli anni 30, Katie Morosky, un ebrea politicamente attiva, incontra Hubbell Gardiner, un giovane e bellissimo esponente della borghesia bianca. La loro storia procede tra momenti pieni di amore e altri incredibilmente difficili e tristi, fino ad un distacco totale. Dopo anni però si ritrovano e, nonostante le loro profonde differenze, decidono di sposarsi.

“Sei proprio tanto certa delle cose di cui sei certa?”Ogni tanto è bello crogiolarsi nel ricordo: il tempo fa affiorare più volentieri le memorie felici e le colora di romanticismo. Per immergerti nella nostalgia, ridi e piangi con Robert Redford e Barbra Streisand, due metà perfette eppure inconciliabili.

Il favoloso mondo di Amèlie

La giovane Amélie Poulain lavora come cameriera in un piccolo bar di Montmartre e passa le giornate serenamente tra lavoro, le visite al padre e i suoi strambi passatempi. Per pura casualità una sera scopre una piccola scatola piena di ricordi che giace nel suo appartamento da decenni, probabilmente nascosta lì da un bambino e decide di scoprire l'identità per restituire il piccolo tesoro. Quando finalmente ci riesce, si rende conto che quello che vuole fare nella sua vita, è avere un impatto positivo nelle persone che ha intorno a sè.

“Prendete due persone normali di sesso opposto, fate credere a ciascuno che l'altro lo trova irresistibile e lasciateli cuocere a fuoco lento. Funziona sempre.”A furia di aiutare gli altri Amélie si dimentica di aiutare se stessa e così, osservando le persone accanto a lei, si rende conto che per amare bisogna anche essere intraprendenti.

Il paziente inglese

Alla fine della seconda guerra mondiale, in un monastero toscano arriva un soldato ferito e sfigurato di cui non si conosce l'eredità. L'uomo ha perso la memoria e l'infermiera Hana, che si prende cura di lui, decide di soprannominarlo "Il paziente inglese" Tra storie di libri, spie che lo inseguono, e sprazzi di memoria, scopriremo la vera identità del paziente e la straziante storia del suo amore perduto.

“Amore mio, ti sto aspettando.”Tenere sempre a portata di mano il cellulare in attesa di telefonate che non arrivano, scrivere dichiarazioni appassionate e ascoltare mille volte la stessa canzone. Un po’ di sturm und drang ogni tanto fa proprio bene.

Moonrise Kingdom

Sam e Suzy, due dodicenni che vivono sulla remota e tranquilla isola di New Penzance, scatenano il panico quando decidono di scappare insieme. I genitori di Suzy la cercano con l'aiuto del capitano della polizia, mentre gli scout si mettono sulle tracce di Sam. I genitori della giovane ragazza la trovano e le proibiscono di frequentare il giovane, ma il loro amore non può essere fermato da niente, e i due innamorati troveranno, negli anni, il tempo per stare insieme.

“Siamo innamorati. Vogliamo stare insieme. Che c’è di male?”L’amore a volte è così semplice che ci lascia perplessi. Se le cose vanno lisce non lasciare che pettegolezzi, commenti inutili o, peggio, la paura rovini tutto. Guarda questo film di Wes Anderson per ritrovare coraggio e conquistare chi vuoi.

UP

Carl, un venditore di palloncini di 78 anni, fin da bambino cerca di seguire le orme del suo grande idolo Charles, un esploratore che ha girato il mondo in cerca degli animali più rari. Finalmente sta riuscendo a realizzare il sogno della sua vita e volare in Sud America insieme alla sua cara. Insieme a lui in questo incredibile viaggio ci sarà uno scout di 8 anni che lo aiuterà a combattere mostri e furfanti.