10 segnali che lui vuole una relazione esclusiva con te

U scite ormai da un po' di tempo, ma ancora non sai se ti considera la sua "fidanzata" oppure no. L'ideale sarebbe chiederglielo, ma non tutte abbiamo il coraggio di farlo. Ecco alcuni segnali che ti aiutano a capire se la vostra è una "relazione esclusiva"

Da qualche mese esci con una persona speciale, vorresti che la vostra fosse una relazione esclusiva, ma finora non hai avuto il coraggio di parlargliene. Invece, ti ritrovi con le amiche a interrogarti su cosa vuole veramente lui da te, se fa sul serio oppure no, se mai ti chiederà di stare con lui e con nessun altro. Alcune persone rendono subito note le loro intenzioni: a un certo punto ti comunicano che vogliono stare solo con te. Non tutti, però, lo fanno. Il modo migliore per saperlo sarebbe chiederglielo direttamente. Tuttavia, così come esistono segnali che ti fanno capire che lui non ti ama più come una volta, ce ne sono altri che possono aiutarti a farti un'idea abbastanza chiara di come stanno le cose tra di voi.

Ti ha presentato i suoi amici e la sua famiglia (e viceversa)

Quando qualcuno è davvero preso da te e ti considera la persona giusta, non ti terrà nascosta al mondo. Invece, sarà orgoglioso di mostrarti agli altri. Se ti chiede di uscire con lui e con i suoi amici e colleghi, è un segno eccezionale che la vostra è una relazione esclusiva.

Quando fa progetti dice "noi" invece che "io"

State parlando di vacanze e lui ti dice: “Dovremmo andare in questo posto”. Oppure state guardando quali spettacoli ci saranno a teatro o al cinema tra qualche mese. Lui dice: “Dovremmo comprare subito i biglietti per questo”. Beh, vuol dire che non pensa a te come una relazione passeggera. Forse la vostra è una relazione esclusiva. A maggior ragione se ti invita al matrimonio di sua sorella, che si terrà tra qualche mese. Oppure se fa progetti per il futuro e ti coinvolge. Forse ancora non lo sa nemmeno lui, ma prima o poi finirete per convivere.

Se ti presenta come la sua ragazza, è una relazione esclusiva

Noi donne generalmente amiamo le etichette. Ci piace sapere cosa siamo per lui. Per gli uomini è diverso. Però, se rabbrividisce al pensiero di definirti la sua “fidanzata", non sempre questo indica che la vostra relazione è senza futuro. Presta molta attenzione a come ti presenta ai suoi amici. Se non si riferisce a te come «solo un'amica», ma dice: «Questa è» e aggiunge il tuo nome, è più significativo di quanto potresti pensare. Vuole che i suoi amici e la sua famiglia sappiano chi sei e ricordino il tuo nome, perché ha intenzione di averti nella sua vita per un bel po' di tempo. Se poi inizia a riferirsi a te come alla sua ragazza, puoi stare tranquilla: senza dubbio, la vostra è una relazione esclusiva.

Pubblica le vostre foto insieme sui social network

Perché preoccuparsi di cercare qualcun altro quando sei chiaramente “fuori mercato”? Se lui vuole rendere esclusiva la vostra relazione, non accederà alle app di dating mentre dormi per scorrere i profili e le foto delle altre. Se ha disattivato il suo profilo su Tinder, o su qualsiasi altra app di dating, ti considera una relazione esclusiva. A maggior ragione se ha iniziato a pubblicare sulle sue pagine su Facebook o Instagram, e così via, foto di voi due abbracciati.

Il fine settimana esce solo con te? È una relazione esclusiva

Quando entrambi sapete, senza esservelo neanche detto, che trascorrerete il fine settimana insieme, o almeno il venerdì e il sabato sera, probabilmente siete in una relazione esclusiva. Se lui volesse uscire con un'altra, lascerebbe disponibile una delle notti del fine settimana. Ma se è entusiasta di stare con te ogni weekend, dovresti prenderlo come un chiaro segno che vuole che tu stia con lui e basta. Se poi hai scoperto che parla di te con le sue amiche più care, sappi che non è solo perché vuole ottenere il loro giudizio. Desidera che condividano la sua gioia di averti nella sua vita.

Se ti ha detto che ti ama, la vostra è una relazione esclusiva

Quando sei in una relazione esclusiva, te ne accorgi perché lui ti mostra quanto è a suo agio nell'averti nella sua vita anche solo stando insieme a te tutta la notte per coccolarvi. Se poi ti ha detto «ti amo», vuol dire che fa sul serio. A meno che non sia uno di quelli che pronunciano facilmente queste due paroline: in questo caso, meglio controllare gli altri segnali.

Si sente in colpa se riceve notizie da una sua ex

Quando riceve un sms dalla sua ex e ti sembra a disagio, probabilmente è perché non vuole più avere a che fare con lei e, soprattutto, non vuole perdere ciò che ha con te. Alla fine, invece di essere subdolo, sentirà che la cosa giusta da fare è parlartene, piuttosto che andare in un'altra stanza per nascondersi mentre risponde al suo messaggio. Se poi fa sapere alla sua ex che sta con un'altra, vuol dire che la vostra è una relazione esclusiva.

Trascorre il suo compleanno con te? È una relazione esclusiva

Se per lui sei solo una delle tante con le quali esce, non ti chiederà di trascorrere insieme il suo compleanno o San Valentino. Questo perché tutte staranno facendo piani romantici per stare al suo fianco, e lui potrà scegliere. Ma se sta facendo programmi con te, significa che l'unica persona al mondo con la quale vuole trascorrere del tempo in quei giorni speciali sei tu. Quindi, non sottovalutare quanto ti dice cosa prova per te. Se poi vi tenete per mano in pubblico, anche di fronte a colleghi di lavoro e familiari, beh, non c'è bisogno di altre prove.

Quando non stai bene, lui è al tuo fianco

Non tutti i giorni sono pieni di cuoricini che vibrano nell'aria. Qualche giornata “no” capita a tutti. Magari stai male, hai l'influenza e non puoi uscire con lui. Ed eccolo che si presenta da te, magari con dei fiori, per starti vicino, invece che uscire con i suoi amici. Considera la frequenza con la quale cancella i suoi altri programmi per stare con te quando non sei al massimo della forma. È la prova che tiene davvero alla vostra relazione esclusiva.

Il tuo spazzolino è nel suo bagno? È una relazione esclusiva

Quando lui ritaglia un posto nel suo armadio o in bagno per te, e tu hai fatto lo stesso per lui a casa tua, vuol dire che state facendo sul serio. Non è possibile che lui voglia che un'altra eventuale donna noti la tua presenza in casa sua. Se poi ti dà le chiavi di casa, è la prova che ormai hai le chiavi anche del suo cuore.