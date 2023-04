Social network: se lui fa queste cinque cose, non è felice con te

S iete insieme, ma passa tutto il tempo a guardare il telefonino. Condivide sui social network tutto quello che fate, anche i "panni sporchi". Segue gli aggiornamenti della sua ex. Sono alcuni tra i segnali che non è felice con te. Ecco gli altri

Molte persone non si rendono conto dell'impatto che i social network hanno sulle loro relazioni. Sono talmente abituate a condividere tutto quello che fanno da non capire che alcuni comportamenti potrebbero mettere a rischio le loro storie d'amore. I social hanno rimodellato il modo in cui comunichiamo, ci impegniamo, ci innamoriamo. Ormai ne siamo tutti dipendenti. Anche se la troppa visibilità, il commentare qualsiasi cosa, come se si fosse esperti in tutto, l'improvvisarsi detective online non ci fanno sempre bene. Condividere troppo nel tentativo di costruire ed equilibrare le nostre relazioni sociali, può mettere a rischio il nostro rapporto di coppia, ancora più del comunicare in modo sbagliato.

Il primo appuntamento: ieri e oggi

Pensaci bene: trent'anni fa non c'era bisogno di fare un patto con la persona che ci aveva invitato a cena affinché, per tutta la durata dell'appuntamento, si tenessero i telefoni spenti e fuori dalla vista. Si parlava faccia a faccia, si stabiliva un contatto visivo e a nessuno dei due veniva in mente di mettersi a fotografare il cibo, a meno che non fosse un critico di ristoranti o un fotografo di piatti gourmet. A nessuno veniva in mente di andare in bagno con una scusa, solo per aggiornare i propri follower su come sta andando l'appuntamento. Ma oggi viviamo in un mondo diverso. E si scopre che il modo in cui usiamo i social network potrebbe causare gravi danni alle nostre relazioni. Ma può anche farci capire se il nostro compagno è felice con noi oppure no.

Cosa possono rivelare i social network sulla tua vita amorosa

Trovare un potenziale compagno e innamorarsi può essere abbastanza difficile. Non è solo una questione di attrazione, fiducia, imparare a conoscersi. Ora bisogna tenere conto anche del fattore tecnologia e social network. Ed è un fattore enorme, specie se vi siete conosciuti online e non fai altro che chiederti se lui è sempre “disponibile” sulle piattaforme di dating, o se "quello che ti piaceva" è ancora là fuori e aspetta solo che tu faccia un clic. Una ricerca ha dimostrato che i social network possono influenzare la qualità delle relazioni, specie quelle che vanno avanti da meno di tre anni. Ecco cinque abitudini sui social che segnalano che il tuo partner non è felice con te.

Trascorre troppo tempo sui social network

L'aumento dell'utilizzo di Facebook, Instagram, TikTok e così via è spesso associato al non sentirsi felici nella propria relazione. Non solo: stare troppo sui social può fare aumentare i conflitti nella coppia. Stare esposti costantemente alle "vite perfette" degli altri può indurre gelosia verso l'altrui felicità. Ma potrebbe anche spingere qualcuno a ritenere il proprio partner non all'altezza. Magari lui potrebbe essere geloso perché noi passiamo troppo tempo su internet. Se anche uno solo di voi due trascorre troppo tempo sui social network, la vostra relazione potrebbe essere a rischio.

Se guarda la pagina della sua ex, non è felice con te

Essere esposti alla pagina su Facebook di un ex dopo la rottura può rallentare la guarigione e rendere difficile andare avanti. La curiosità rende quasi impossibile non chiedersi dove sia un ex e cosa stia facendo. L'idea che qualcuno che una volta amavi e che una volta ti amava possa essere felice senza di te può sembrare insopportabile. E quella sensazione può portare a una vera e propria sorveglianza elettronica, allo stalking, al voler tenere d'occhio la vita dell'ex. Sta uscendo con qualcuno? È ancora amico dei nostri amici comuni? Sembra felice? Dove va quando non lavora? Cosa dicono i suoi amici di me e della nostra rottura?

Questo, però, può portare a una maggiore angoscia, a sentimenti più negativi e persino a un desiderio di ritornare insieme all'ex. Se il tuo partner continua a controllare la pagina social della sua ex, vuol dire che non ha ancora superato del tutto la sua precedente relazione. E non c'è modo che tra voi le cose funzionino, se lui è ancora “bloccato nel passato”.

Fa ingelosire la ex sui social network? Non è felice con te

Forse non ci crederai, ma tante persone usano le loro pagine sui social network per fare intenzionalmente ingelosire gli altri. Non c'è alcun vantaggio nel mantenere una ex come "amica" sui social, almeno non subito dopo che vi siete lasciati. Se hai una relazione con qualcuno che fa questo, probabilmente la vostra è una "relazione a tre". In questo caso non c'è dubbio: lui non è felice con te.

Racconta tutto di voi sui social? Non può funzionare

Far durare una relazione non è facile. L'intimità non è facile. Se il tuo partner condivide online tutti i vostri “panni sporchi”, la vostra relazione risentirà di questa violazione della privacy. Avrai meno fiducia in lui, ti sentirai più vulnerabile e sarete entrambi meno motivati a superare i momenti difficili. Le informazioni personali e le questioni dolorose meritano la privacy. I problemi di coppia appartengono alla sfera privata, non a un forum pubblico. Anche condividere troppe cose positive può essere negativo. Magari è un modo per coprire l'incertezza sulla vostra relazione.

Cerca sui social network la sua ex del liceo? Non è felice

C'è stato un tempo in cui dovevi aspettare le riunioni tra ex compagni di scuola per vedere com'era diventato il tuo ex di tanti anni fa. Oggi basta una rapida ricerca del suo nome su Google o su qualsiasi piattaforma di social network. Se il tuo partner è sdraiato accanto a te, ma fa una "passeggiata nella memoria" attraverso la pagina Facebook di una vecchia fiamma, hai motivo di preoccuparti. Giocare con i fiammiferi non è sicuro per i bambini, e nemmeno per le relazioni tra adulti. La tecnologia ha la capacità di riunire le persone e semplificare la loro vita. Ma ha anche la capacità di dividere le persone e rendere le loro vite più difficili. La differenza sta tutta nel come le persone scelgono di usarla.