Stai per divorziare? Cinque errori economici da evitare

I l vostro matrimonio è finito e stai per divorziare. Siete ai ferri corti e pensi di rivolgerti a un avvocato. Sei proprio sicura che sia necessario? Ecco cinque errori che potrebbero costarti cari

I divorzi sono una delle cose più costose al mondo. Specie se siete ai ferri corti e ti vedi costretta ad andare in tribunale: si accumula una quantità imprevedibile di spese legali. Quando stai per divorziare, non importa quanti soldi hai in banca o quanti pochi soldi hai nascosto sotto il materasso. Se non hai preso le misure necessarie per proteggere i tuoi soldi, immobili e fondi pensione, il divorzio può distruggere il tuo futuro finanziario. Il primo pensiero della maggior parte delle coppie alle prese con un divorzio litigioso è quello di chiamare un avvocato divorzista. Forse, però, sarebbe meglio rivolgersi prima a un pianificatore finanziario. Per gli esperti di finanza il ricorso all'avvocato è un errore costoso che le coppie che divorziano non possono permettersi. Ecco tutti gli altri.

Aspettare troppo prima di chiedere aiuto

L'ideale sarebbe evitare il tribunale e mirare al percorso più rapido e semplice per sciogliere un matrimonio. Meglio evitare le azioni drastiche appena si decide di divorziare. Non è mai una buona idea prendere decisioni importanti che cambiano la vita quando potresti non essere completamente lucida. In questi momenti, sarebbe meglio riunire un team di supporto al divorzio, che includa terapisti ed esperti finanziari. Queste persone possono aiutarti a decidere meglio se è davvero il momento migliore per divorziare, ma possono anche garantirti di rimanere resiliente durante quello che potrebbe essere un processo arduo e lungo. Gli esperti finanziari, poi, possono aiutarti a fare proiezioni e mosse di denaro che ti prepareranno per il successo finanziario post-matrimoniale.

Stai per divorziare? Non nascondere nulla al tuo avvocato

Per quanto tu possa essere distrutta dall'idea che il tuo matrimonio sia finito, ora non è il momento di essere pigra o lenta nel raccogliere le informazioni che a un avvocato servono per difenderti adeguatamente. Un legale può aiutarti a mettere insieme un elenco di tutti i beni coniugali solo se gli viene detto cosa, esattamente, possedete entrambi. Prendi nota di ciò che è stato acquistato durante il matrimonio e di ciò che è stato acquistato prima e da chi. Prendi in considerazione la valutazione professionale di eventuali opere d'arte, oggetti da collezione o gioielli di valore. Mantenere queste preziose informazioni nascoste al tuo avvocato ti farà solo male, quindi dai più informazioni possibili.

Meglio la mediazione della battaglia legale

Mentre è improbabile che proprietà più piccole come i beni personali siano motivo di preoccupazione finanziaria, non è insolito che beni più grandi siano oggetto di controversie. Per beni come conti di investimento che pagano dividendi o qualsiasi tipo di proprietà immobiliare, lavorare con un avvocato esperto in trattative commerciali ad alto rischio può garantire che la valutazione sia veramente equa. Una volta conosciuto l'intero valore equo di mercato di ogni asset significativo, il compito è dividerlo equamente. Nei divorzi con un patrimonio netto elevato, ciò può essere realizzato meglio attraverso la mediazione anziché attraverso il sistema giudiziario. Ciò consente ai coniugi di negoziare e discutere le loro opzioni. Se la coppia riesce a conversare direttamente, o tramite un consulente legale, potrebbe aver bisogno solo della guida di una parte neutrale per dipanare la matassa. Presumere che tu debba andare in tribunale è un errore costoso.

Stai per divorziare? Occhio all'azienda di famiglia

Gli avvocati di diritto commerciale sono utili quando un divorzio si tradurrà anche in una scissione di un'azienda di famiglia, oppure quando un membro della coppia possiede un'azienda ben consolidata. Le aziende vengono valutate in modo diverso rispetto ad altri tipi di proprietà. A causa della natura intangibile della maggior parte del valore di un'azienda, il processo può essere complicato. In molti casi di separazioni litigiose, un membro della coppia pianifica il divorzio, consciamente o inconsciamente, con largo anticipo. Mentre si preparava a lasciare il coniuge, alcuni dei beni comuni potrebbero essere stati ribattezzati o trasferiti in contanti, in modo da non essere considerati proprietà comune nella trattativa. Ecco perché in questi casi è necessario l'intervento di un avvocato esperto.