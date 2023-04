7 idee primaverili per un appuntamento romantico

L e belle giornate di primavera ci spronano a uscire. Perché non approfittarne per trascorrere un po' di tempo all'aria aperta con il partner? Ecco un po' di idee primaverili per un appuntamento romantico

Dopo mesi di serate al cinema, nei locali o chiusi in casa nelle giornate più uggiose, sei in cerca di un po' di idee primaverili per un appuntamento romantico con il partner. Non hai tutti i torti: è tempo di "rinfrescare" anche le vostre uscite insieme. Le giornate sempre più calde si prestano a infinite soluzioni: dall'aperitivo in un patio, alle cene nei locali all'aperto, fino ai giri in bicicletta e ai picnic. La primavera offre tanti modi romantici, rilassanti e divertenti per trascorrere del tempo insieme. Perché non approfittare del clima più mite e delle notti più lunghe per pianificare qualche appuntamento diverso dal solito? Ecco qualche idea.

Invitalo a fare una lunga passeggiata

È vero, l'idea di andare a fare una passeggiata non fa certo urlare al divertimento. Ma siamo nel periodo dell'anno perfetto per stare all'aperto: non si gela più e non è nemmeno troppo caldo. Fare una lunga passeggiata, magari in un parco, è l'idea perfetta per trascorrere del tempo insieme anche nei giorni più fitti di impegni di lavoro. Potreste darvi appuntamento durante la pausa pranzo, oppure una sera durante la settimana o una mattina nel weekend. Avrete l'opportunità di parlare, godervi del tempo insieme e pianificare il vostro prossimo appuntamento.

Idee primaverili per un appuntamento romantico: il picnic

Il picnic è un cliché degli appuntamenti primaverili, ma c'è una buona ragione. È una delle attività più facili e romantiche che puoi organizzare insieme al tuo partner. Tutto quello che serve è una borsa con qualcosa da mangiare, da bere, della buona musica, un gioco e una coperta. Trova un bel posto in un parco. Oppure organizza il picnic nel tuo giardino, se ce l'hai. È un appuntamento così semplice ed economico che lo farete più e più volte.

Idee primaverili per un appuntamento: visitare una cantina

Che ti piaccia il vino oppure no, andare in un'azienda vinicola è sempre una buona idea. C'è tanto da scoprire e si può trascorrere del tempo in mezzo alla natura. In primavera queste gite sono particolarmente piacevoli, perché alla fine ci si può sempre rilassare nel patio guardando il tramonto con un bicchiere di vino in mano. Scegliete una cantina locale, oppure pianifica un viaggio in un posto vicino alla vostra città, provate i diversi vini stagionali e godetevi una serata romantica insieme. Questo è il momento perfetto per indossare uno degli abitini preferiti del tuo guardaroba primaverile.

Mai pensato al pickleball?

Voglia di un po' di competizione amichevole ed endorfine? Il pickleball è quello che fa per voi. Si tratta di una via di mezzo tra tennis e padel. Negli Stati Uniti è molto popolare, ed è anche lo sport preferito da Bill Gates. In Italia è arrivato nel 2018, quando è stata istituita la prima federazione. C'è chi giura che diventerà più famoso del padel. Motivo: è semplicemente divertente. Si può giocare in due, il che lo rende un'idea perfetta per le coppie. Sfidatevi a qualche partita e, chi perde, dopo compra il gelato.

Idee primaverili per un appuntamento: sì alla bicicletta

La primavera è il momento perfetto per rispolverare le bici e andare in giro per la città. Ma si può anche decidere di avventurarsi su un sentiero, fare una passeggiata serale nel vostro quartiere o raggiungere in bici un ristorante, un birrificio o il vostro locale preferito. È anche un bel modo per guardare da un'altra prospettiva le strade che avete percorso in macchina durante l'inverno. Non hai una bicicletta? Si può sempre noleggiare. Già che ci siete, perché non provare un tandem?

Sfidalo sul campo da golf

Non è necessario essere un golfista professionista per divertirsi con mazze e palline. Provare, può valere la pena. Prendi un secchio di palline da golf da condividere e non preoccuparti se fai uno swing terribile. Con il tuo partner potete esercitarvi insieme, godervi una calda serata primaverile e magari anche cenare o bere insieme dopo avere giocato.

Idee primaverili per un appuntamento: un drink sul tetto

Se, dopo il lavoro, è più facile incontrarsi per un drink piuttosto che per la cena, scegli un posto che abbia la possibilità di accedere in sicurezza al tetto. Ordina un cocktail primaverile e godetevi una buona conversazione abbinata a una splendida vista e una piacevole e calda brezza primaverile. Riuscite a vedere il tramonto insieme dal tetto? Ancora meglio.