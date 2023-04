Boomerang Boy: chi sono e perché dovresti evitarli

S iete usciti insieme e ti sei innamorata. Ma all'improvviso lui sparisce, per poi tornare dopo un po' di tempo. Ci ricaschi, ma scompare di nuovo. Poi torna, e ancora sparisce. Hai a che fare con un boomerang boy: ecco perché si comporta così e sette buoni motivi per evitarlo

Ti è mai capitato di frequentare un boomerang boy? Se ti stai chiedendo di che cosa si tratta, è presto detto: come lascia intuire la parola “boomerang”, è un uomo che ti conquista e poi scappa, ritorna e di nuovo scompare, per poi tornare e sparire un'altra volta. All'infinito. Non c'è donna che non si sia imbattuta in un ragazzo o un uomo così. A volte ritornano dopo anni, e dopo averti spezzato il cuore. Magari stai frequentando un'altra persona, ed ecco che lui ti chiama, oppure ti manda un messaggio. Oppure, più banalmente, lo incontri per caso in un locale. Ti vede e torna all'attacco, e tu ci ricaschi, perché sembra veramente cambiato. Peccato che non sia così.

I boomerang boy non fanno mai sul serio

I boomerang boy non ti prendono mai veramente sul serio come fidanzata. Se lo fanno, sono troppo codardi per continuare la relazione. Tutto ciò che sanno fare è apparire e scomparire, quindi tornare solo per scomparire ancora una volta, quando le cose si fanno troppo scomode per loro. Se sei intelligente e hai davvero un po' di dignità, non sopporterai un boomerang boy nemmeno per un momento. Non hai niente da guadagnarci, e tutto da perdere. Ecco sette motivi per cui dovresti evitarli.

La vostra relazione non porterà mai da nessuna parte

In effetti, la metà delle volte questo tipo di uomini vuole solo sapere che ti porterà a letto, ma non si preoccuperà nemmeno di dormire con te. I boomerang boy appaiono e riappaiono perché hanno bisogno di conferme, oppure vogliono vantarsi con gli amici. Non perché sono interessati a te.

I boomerang boy sono egoisti e inaffidabili

I boomerang boy sono egoisti, anche a letto. Sono troppo concentrati su se stessi, e questo significa che per te una storia con uno di loro sarà sempre una delusione. Sono inaffidabili e immaturi. Se vuoi stare male a tutti i costi, esci con un boomerang boy. Ti farà soffrire, stanne certa.

Spesso stanno con più donne contemporaneamente

Solo perché sta “facendo il boomerang” con te non significa che non lo stia facendo anche con qualcun'altra. Ecco perché molti dei loro comportamenti tendono a essere simili a quelli degli uomini che tradiscono le mogli e le fidanzate. A meno che tu non voglia rischiare di essere “l'altra”, evita di metterti in questa posizione.

Non meriti una simile mancanza di rispetto

Davvero hai intenzione di tollerare un uomo che pensa che sia al cento per cento giusto lasciarti, solo per poi ripresentarsi quando si sente eccitato o ha bisogno di qualcosa da te? Piuttosto, mandalo a quel paese. I boomerang boy non meritano una donna, perché per loro noi siamo solo oggetti che possono usare per dimostrare a se stessi quanto sono fighi. Finché non impareranno a trattarci con rispetto, non dovrebbero avere una ragazza accanto a loro.

I boomerang boy vogliono solo usarti

Anche se non sei tu quella che si offre di pagare la cena, ti stanno comunque usando per altre cose. Che si tratti di sesso, autostima o solo per vantarsi con gli amici, non importa. L'importante è che ti stiano usando, e non va bene. Infine, dovresti odiarli perché sono solo una perdita di tempo. Sul serio. Non succede mai niente di buono uscendo con un boomerang boy, quindi lascialo perdere.