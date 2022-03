Buona Festa del Papà, le parole e le citazioni più belle per augurare al nostro papà un meraviglioso 19 marzo

Buona Festa del Papà

La Festa del papà viene celebrata in tutto il mondo in date diverse; in Italia e in altri Paesi di tradizione religiosa cattolica si celebra il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù.

Nel giorno della sua festa, qualsiasi età noi abbiamo, non dimentichiamoci di fare gli auguri al nostro papà: è un semplice gesto ma apprezzato più di quanto possiamo pensare. I bambini amano fare regalini originali e belli per il papà, spesso realizzati da loro stessi, e magari accompagnati da dolci frasi per la Festa del papà.

Questa abitudine in genere si perde con il passare degli anni, ma non è necessario ricorrere ad un regalo costoso per il papà: basta un pensiero, un biglietto con una frase speciale dedicata solo a lui, il nostro papà. Per ricordargli che è sempre nei nostri pensieri, ed è parte di noi (e noi di lui)!

Buona Festa del papà: immagini bellissime da condividere

12 immagini, ciascuna abbinata ad una citazione perfetta e a delle frasi belle come augurio di Buona Festa del Papà. Puoi condividere queste immagini speciali su Facebook, oppure, se vuoi fare un gesto più intimo, puoi inviarla solo al tuo papà tramite Whatsapp, così sarà un piccolo segreto da condividere tra voi due e nessun altro.

Shutterstock 1 di 12 - "Auguri a tutti i papà!" Shutterstock 2 di 12 - "Per il migliore papà del mondo...Auguri!" Shutterstock 3 di 12 - "Grazie papà!" Shutterstock 4 di 12 - "Il mio papà è bello. Il mio papà è forte. Il mio papà è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà''.

"Il mio papà è bello. Il mio papà è forte. Il mio papà è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà''. Shutterstock 5 di 12 - "Mi hai fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare: hai creduto in me. Auguri papà" Shutterstock 6 di 12 - "Per la tua festa vogliamo farti una promessa speciale: cercheremo di non farti arrabbiare... per almeno 5 minuti. Auguri papà!'' Shutterstock 7 di 12 - "Un padre è meglio di cento insegnanti'' (George Herbert) Shutterstock 8 di 12 - "La bellezza dell'essere figlia sta nell'avere un papà come te. Tanti auguri!'' Shutterstock 9 di 12 - "Ho il mio supereroe personale, instancabile, insuperabile e si ricarica con un bacio. E' il mio Papà!'' Shutterstock 10 di 12 - "Una fortuna grande grande è averti come papà, sei unico e speciale. Ti voglio bene papà!'' Shutterstock 11 di 12 - "Io ho un tesoro di papà e nessuno è più ricca di me. Ti voglio tanto tanto bene!'' Shutterstock 12 di 12 - "Sei il papà piu' speciale del mondo: auguri!''

Buongiorno e Buona Festa del Papà

La Festa del Papà può anche essere accompagnata da delle allegre frasi di Buongiorno accompagnate dalla canonica espressione "Buona Festa del Papà". Leggi i nostri suggerimenti e prendi in considerazione l'idea di abbinare queste frasi ad un biglietto di auguri o anche ad un meme, oppure puoi semplicemente dirle al tuo papà appena alzato!

- "Buongiorno e Buona Festa del Papà, che questo 19 marzo sia allegro e divertente!"

- "Buongiorno mio caro Papà, oggi è la tua festa e spero che tutti ti regalino abbracci in quantità"

- "Che sia davvero un Buongiorno per te Papà, perché questa è la tua festa e devi essere riempito dall'affetto"

- "Buona festa del Papà all'uomo che ha reso speciale e unica la mia vita"

- "Buongiorno e Buona Festa del Papà al mio numero 1!"

- "Buongiorno Papà, ti auguro il meglio per questa giornata di festa e ti mando tanti baci"

- "Un buongiorno speciale al mio papà, oggi che è la sua festa e che voglio dirgli di nuovo quanto bene gli voglio"

- "Papà, 100 di questi giorni di festa dedicati a te, che sei l'uomo più dolce e tenero e il padre che tutti vorrebbero avere"

- "Buongiorno Papà, ti abbraccio forte e ti auguro una giornata in cui tutti ti festeggino"

- "Buona Festa del Papà all'uomo che ha fatto sì che ogni giorno della mia vita fosse una festa"

Buona Prima Festa del Papà

Ci sono poi i papà che per la prima volta scoprono l'emozione di festeggiare il 19 marzo con i loro bimbi ancora piccolissimi, che magari non hanno ancora compiuto un anno o addirittura sono di pochi mesi (o giorni!). Per loro può essere un'idea carina che la mamma, ma anche amici, zii, parenti, scrivano un biglietto di auguri di Buona prima Festa del Papà, di certo lo emozionerà

- "La prima volta non si scorda mai, nemmeno in questo caso: Buona prima Festa del Papà"

- "Buona prima Festa del Papà, fin qui te la sei cavato benissimo"

- "Tanti auguri per la tua prima Festa del Papà, ti auguro di festeggiarne tantissime altre"

- "C'è semre una prima volta, ma chi avrebbe detto che sarebbe stata così bella? Buona prima Festa del Papà"

- "Questa nascita ti ha tanto cambiato e in meglio, vivi questa Festa del Papà ripensando a tutte le gioie che hai vissuto in questi mesi"

- "Un buon primo 19 marzo speciale, una Festa del Papà che non dimenticherai facilmente"

-"Diventare padre è un'emozione indescrivibile, come vivere questa festa per la prima volta"

-"Una prima festa del papà da passare insieme alla tua splendida famiglia, circondati da gioia e affetto"

- "Buona prima Festa del Papà, a questa ne seguiranno altre, sempre più emozionanti"

- "Una buona prima Festa del Papà, goditi questi momenti magici e irripetibili"

Buona del Papà frasi belle e commoventi

Per questo, vogliamo darti una mano offrendoti qualche spunto: ecco 12 frasi per la Festa del Papàda condividere e accompagnare ai tuoi migliori auguri al papà, per farlo felice e contento in questa sua giornata speciale!

- "Auguri a tutti i papà!"

- "Per il migliore papà del mondo...Auguri!"

- "Grazie papà!"

- "Il mio papà è bello. Il mio papà è forte. Il mio papà è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà''.

- "Mi hai fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare: hai creduto in me. Auguri papà"

- "Per la tua festa vogliamo farti una promessa speciale: cercheremo di non farti arrabbiare... per almeno 5 minuti. Auguri papà!''

- "Un padre è meglio di cento insegnanti'' (George Herbert)

- "La bellezza dell'essere figlia sta nell'avere un papà come te. Tanti auguri!''

- "Ho il mio supereroe personale, instancabile, insuperabile e si ricarica con un bacio. E' il mio Papà!''

- "Una fortuna grande grande è averti come papà, sei unico e speciale. Ti voglio bene papà!''

- "Io ho un tesoro di papà e nessuno è più ricco di me. Ti voglio tanto tanto bene!''

- "Sei il papà più speciale del mondo: auguri!''

Buona Festa del Papà in Inglese e in tutte le lingue del Mondo

Hai un amico che è diventato papà, ma non è italiano? Non ti dimenticare di fare anche a lui gli auguri di Buona Festa del Papà, ovviamente nella sua lingua madre! Se non sei una poliglotta, ti forniamo noi un elenco delle frasi di Buona Festa del Papà in inglese e in tutte le altre lingue del mondo!

- "Happy Father's Day" (Inglese)

- "Bonne fête des pères" (Francese)

- "Buen dìa del Padre" (Spagnolo)

- "God fars Dag" (Norvegese)

- "父親節好" (Cinese)

- "عيد الأب الصالح" (Arabo)

- "хороший день отца " (Russo)

- "Guten Vatertag" (Tedesco)

- "góðan dag föðurins" (Islandese)

- "Kαλή Ημέρα του Πατέρα" (Greco)

- "Dobry Dzień Ojca" (Polacco)

Buona Festa del Papà: poesie, filastrocche e pensierini per bambini

E quando i bambini sono molto piccoli? Anche i bambini della scuola d'infanzia possono dedicare poesie e pensieri semplici per una Buona Festa del Papà. Qui di seguito trovi qualche spunto per dar loro modo di comunicare al papà tutto l'amore che sentono.

- "Il papà non è solo/l’amico delle capriole sul letto grande,/non è solamente l’albero al quale mi arrampico/come un piccolo orso,/non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo./Il papà è il sorriso discreto che fa finta di niente,/è l’ombra buona della grande quercia,

è la mano sicura che mi conduce nel prato/e oltre la siepe." (L. Musacchio, Cos'è un papà)

- "Chi lo vuole un babbo pelato/che quando torna è sempre arrabbiato/che non mi manda fuori a giocare/quando in casa non so cosa fare,/che alla sera va al caffè/e non resta a giocare con me?/Che quando è preoccupato/non vuole essere disturbato?/Se lo scambi con il mio/ti regalo anche mio zio:/ci ho ripensato: “Non lo vendo,/per questa volta me lo tengo" (da Raccogli idee ed.Tresei scuola)

Arriva un Principe

con un cavallo bianco:

viene da lontano

e sembra molto stanco.

Al posto della spada

c’è l’ombrello

e c’è il cappotto

al posto del mantello;

però a guardarci bene

il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro

e gli dico: “Ciao papà!”

(Marco Moschini)