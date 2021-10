D alla beauty ai dolci passando per i fai da te da personalizzare a piacere: qui troverai tutti i migliori Calendari dell'Avvento del 2021.

I Calendari dell'Avvento da non perdere

È l'attesa del Natale a rendere tutto magico, è innegabile. E per rendere unico il conto alla rovescia è fondamentale scegliere tra i migliori Calendari dell'Avvento per il 2021.

Le proposte sono davvero tantissime: dai super attesi dedicati al Beauty e Make-up passando per quelli firmati da Lego fino ai Playmobil dedicati ai più piccoli e ai calendari dell'avvento fai da te da riempire come più si preferisce.

Noi abbiamo selezionato i migliori, senza dimenticarci i più golosi, che potrai regalare e regalarti (come giusto) per rendere il periodo dell'Avvento un'attesa speciale e da godere giorno per giorno.

Beauty & Make-up

Che siano multibrand, come quello di Amazon Beauty, o focus on sul brand come quello di NYX, i Calendari dell'Avvento beauty e make-up sono i più attesi (e anche i primi ad andare sold out).

Calendari dell'Avvento Lego

Gli appassionati di LEGO non possono e non devono rinunciare a un Calendario dell'Avvento 2021 del brand. Non semplici giocattoli, ma veri e propri elementi da collezione che coinvolgono diversi tempi come Harry Potter e Star Wars.

Calendari dell'Avvento Playmobil

Per i più piccoli non ci sono solo i cioccolatini (anche se questi non possono mancare), per questo i calendari dell'Avvento di Playmobil 2021 sono un ottimo spunto per un piccolo regalo. Per creare una natività ad hoc o un palazzo delle principesse per poi giocare coinvolgendo al massimo la fantasia.

Calendari dell'Avvento a tema tè e tisane

Una serie tv, un plaid caldo e una buona tazza di tè: questo è il quadro perfetto per una serata in attesa del Natale. E per questo motivo un calendario dell'Avvento a tema tè e tisane è un piccolo regalo da farsi e da scartare giorno per giorni.

Il DIY e il fai da te è parte integrante del Natale e, anche per questo motivo, è impossibile non menzionare i calendari dell'Avvento fai da te. Scatole, bustine e stickers perfetti per rendere unico un calendario dedicato all'attesa da regalare sia a grandi che piccoli.

Calendari dell'Avvento 2021 con cioccolato

Non solo pandoro e panettone, a Natale non manca la cioccolata e tra i calendari dell'Avvento più classic non mancano mai quelli arricchiti da 24 piccoli cioccolatini da scartare ogni mattina e gustare. I must have? Quello firmato Lindt e, per un tuffo negli anni '80, quello di After Eight.

Ma i calendari dell'Avvento 2021 sono davvero tantissimi ed è impossibile non trovare quello ad hoc per te o per chi ami. Ecco alcuni esempi.

