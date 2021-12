L e luci di Natale illuminano le case di tutti e, come da tradizione, non possono mancare le candele natalizie. Qui troverai una selezione delle più belle da inserire tra i tuoi acquisti in vista del 25 dicembre

Le candele natalizie

Le candele ormai fanno parte della home routine di tantissimi, ma è durante il periodo dell’Avvento e di Natale che diventano delle vere e proprie protagoniste. Le candele natalizie, infatti, sono un must sia come Regalo di Natale low cost che da regalarsi in occasione del 25 dicembre: profumate, colorate o decorate questi elementi, una volta accesi, scaldano l’atmosfera portando un po’ di gioia nel cuore di tutti.

Ma perché si usano le candele a Natale? Ovviamente tutto nasce da una tradizione religiosa dove, la candela simboleggia Gesù e la sua luce, ma con il passare degli anni questa è diventata un simbolo di felicità e augurio universale. Negli anni, poi, si sono sviluppate diverse tradizioni legate alle candele: dal cero accesso per tutta la notte della Vigilia alle piccole candele appese agli abeti, sostituite poi, dalle più moderne luci natalizie.

Oggi, ovviamente, la candela rimane un simbolo dell’arrivo del Natale e, per questo, nel periodo precedente al 25 dicembre si usa regalare e acquistare candele. Noi abbiamo selezionato le candele natalizie più belle che puoi trovare su Amazon da aggiungere sulla tavola, in salotto o su una mensola. Da quelle profumate a quelle decorative passando per le candele per la tavola del Cenone: avrai solo l‘imbarazzo della scelta.

Yankee Candle

Le Yankee Candle sono un regalo sempre gradito grazie alla loro profumazione intensa e persistente, ma allo stesso tempo delicata. Come ogni Natale, le collezioni dedicate al periodo, racchiudono i colori e i profumi del periodo dell’Avvento come questa candela scintillante caratterizzata da un mix di aromi agrumati tendenti al muschio bianco.

Per la tavola

Quando si parla di Natale è impossibile non pensare alle grandi tavolate in compagnia di amici e perenti. Ovviamente la tavola deve essere curata nei minimi dettagli e non deve assolutamente mancare anche il centrotavola. Se sei alla ricerca di qualcosa diverso dal solito puoi optare per una candela con vaso in vetro: poco ingombrate e, allo stesso tempo, elegante rilascerà nell'aria un leggero profumo di gelsomino in attesa dell'arrivo degli ospiti.

ll set da regalare

In cerca di un pensierino natalizio dell’ultimo minuto per l’amica che non ti aspettavi? Questo piccolo set di due candele a base di cera di soia vegetale, sono il gift perfetto per chi ama lo stile semplice e pulito. Belle da vedere e da esporre, queste candele contengono il 7% di oli essenziali, rendendole così perfette per l'aromaterapia, e hanno stoppini di cotone senza piombo che evita la formazione di fumo nero durante la bruciatura.

Maxi formato

Le candele sono un ottimo spunto regalo e, anche per quest'anno, le candele in latta sono un'ottima idea da donare. Non solo renderanno unico qualsiasi ambiente grazie alla loro luce delicata, ma possono diventare un vero e proprio elemento d'arredamento grazie alle decorazioni presenti sulla confezione esterna.

Le candele vegan

Due Fragranze accuratamente coordinate, Lavanda e Legno di teak & Tabacco: due fragranze opposte ma che, in qualche modo, sanno valorizzare momenti diversi della vita di ognuno. Ma queste candele, oltre a essere vegan, si distinguono dalle altre grazie al pack retrò affascinante e dalla scatola esterna confezionata con giornali retrò, cotone perlato: uno stile retrò oggi di tendenza.

La candela dal profumo natalizio

Non c'è niente di più natalizio del profumo di mela e cannella: una fragranza che sa di casa, amore e famiglia racchiusa in una candela con tappo in rame e barattolo esterno in vetro satinato.

Queste idee non ti sono bastate? Qui trovi una selezione delle candele natalizie più belle che puoi comprare con un click.

