Il battibecco uccide il desiderio?

I l battibecco e la noia sono i nemici principali della coppia. Per risvegliare il desiderio, meglio imparare a gestirlo che comprare sex toys

UNA DELLE DOMANDE CHE RICEVO PIÙ SPESSO NELLA POSTA DELLA VAGINA (una rubrica che tengo su Instagram) è: «Come mantenere attiva la vita sessuale negli anni?». Se avessi una risposta efficace, probabilmente sarei miliardaria.

Ogni coppia vive un momento preciso

La verità è che rispondere a questa domanda in maniera universale è impossibile. Ogni relazione, ogni coppia, ogni individuo ha un suo vissuto, fantasie e vicende private che ne condizionano il desiderio (banalmente, tutte le rotture di scatole dell’età adulta, dalla burocrazia al lavoro, passando per il referto della risonanza, fino al battibecco col vicino del piano di sopra). Ogni caso, insomma, andrebbe contestualizzato nel momento storico che la coppia vive (o meglio, che le due persone che la compongono stanno vivendo).

L'insofferenza e la noia sono i nemici principali della coppia

Tuttavia, c’è qualcosa di utile da dire sul tema. I più noti e più comuni nemici della coppia navigata che accusa una certa stanchezza del desiderio sono due. Il primo è il conflitto esacerbato: ci si sta sulle palle per qualsiasi cosa e, a giorni alterni, si pone in discussione la relazione, chiedendosi se valga la pena continuare o se non sia meglio mollarsi (anche se poi sai che sbattimento dividere i libri, le stoviglie, gli affetti…). Il secondo, la noia pneumatica, quel misterioso fenomeno antropologico in virtù del quale due esseri umani, tenuti a stretto contatto per un lasso di tempo sufficientemente prolungato, si trasformano in pantofole logore, che non hanno più alcuna velleità seduttiva e, all’occorrenza, emettono flatulenze fragorose.

Meglio gestire bene il conflitto che comprare sex toys

Gestire il conflitto in maniera adulta e costruttiva e non cedere alle lusinghe del divano, provando a conservarsi attraenti, potrebbero essere esercizi fondamentali per migliorare il benessere della coppia, di cui la vita sessuale è un fedele indicatore. Molto più utile che rinnovare il parco di completini intimi, pizzi conturbanti e gadget da materasso!