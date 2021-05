C ome raggiungere l'orgasmo sempre e come migliorare la qualità dei nostri orgasmi: ecco i consigli dell'esperto

Come raggiungere l'orgasmo

Il raggiungere l'orgasmo femminile è spesso visto come un meccanismo complesso, spesso più di quello maschile, o che comunque richiede più impegno e una maggiore autoconsapevolezza.

Conoscersi e volersi bene è sicuramente importante nel vivere la sfera sessuale. Ma oltre a questo è molto utile la consapevolezza che basterebbe davvero poco per avare più orgasmi, e più intensi.

Al contrario di quanto si potrebbe immaginare, per raggiungere più facilmente l'apice del piacere e provare sensazioni sconvolgenti (o addirittura l'orgasmo multiplo o lo squirting), non c'è bisogno di usare trucchi o mosse circensi da posizioni del Kamasutra: si tratta di seguire alcuni semplici consigli, suggeriti dal sexpert americano Cory Silverberg. Semplici, perché «fortunatamente gli orgasmi generano altri orgasmi. Il che significa che più orgasmi si hanno, più facilmente si avranno orgasmi in futuro» spiega l'esperto. «Inoltre, imparare qualcosa sul proprio potenziale orgasmico probabilmente porterà soddisfazione in più aspetti della vita».

Tuttavia, nonostante i consigli siano semplici, non vuol dire che ottenere i risultati desiderati sia facile: non c'è nessuna bacchetta magica, per questo. Come nello studio o nello sport, nel sesso bisogna avere pazienza, costanza e dedizione. Bisogna impegnarsi. E se ci si impegna, i risultati (e gli orgasmi) arriveranno.

L'idea di "costruire orgasmi migliori" non significa che gli orgasmi che hai ora non vadano bene, ma che potresti averne di più.

La motivazione migliore per affrontare questo allenamento all'orgasmo e migliorare la tua vita sessuale, dovrebbe essere un desiderio e una curiosità personale. Se invece lo fai per rispondere alle aspettative del partner, «non andrai molto lontano» ammonisce l'esperto.

Vediamo allora tutti i consigli per raggiungere l'orgasmo e per migliorare la qualità dei nostri orgasmi.

1. Gioca con la respirazione

«L'orgasmo ha il potenziale di essere un'esperienza corporea totale e il respiro è il fondamento di questa esperienza. Puoi giocare con la respirazione, mentre ti avvicini all'orgasmo. Inizia ad osservare come respiri, e i cambiamenti del tuo respiro (diventano corti e veloci? O lunghi e profondi?), poi prova a sperimentare diverse profondità e ritmi del tuo respiro, cambiandolo intenzionalmente». Potresti fare scoperte interessanti!

2. Lasciati andare al movimento

Muovi il tuo corpo. «Puoi cambiare i tuoi orgasmi cambiando quanto ti muovi e le parti del corpo che muovi. Inizia osservando come ti muovi di solito (ci sono parti del corpo che non stai muovendo per niente e che invece potresti muovere? Sei cosciente di come ti muovi durante il sesso?), poi sperimenta nell'autoerotismo, provando diverse posizioni e a muovere diverse parti del corpo, provando più tipi di movimenti e ritmi, prestando attenzione se qualcuno ti piace particolarmente."

3. Ascolta i segnali del tuo corpo

Trova la tua linea, e poi giocaci. La linea in questione è quella che una volta superata, porta inevitabilmente all'orgasmo, il punto di non ritorno. «Inizia immaginando dov'è la tua linea (riesci sempre a capire quando stai per avere un orgasmo? Quali sono i segnali del tuo corpo?). Il passo successivo è prolungare il periodo che precede l'orgasmo.

4. Sperimenta l’autoerotismo

Per prima cosa, prova da sola: appena senti che ti avvicini alla linea, rallenta la stimolazione, poi continua, ma ogni volta che ti avvicini troppo, fai un passo indietro. Fallo almeno 3 o 4 volte, prima di lasciarti andare.

5. Rinforza il perineo

Puoi provare a migliorare i tuoi orgasmi rafforzando i muscoli del pavimento pelvico, facendo quindi i celebri esercizi di Kegel: «aumentano l'afflusso di sangue nell'area pelvica, e alcuni riferiscono che muscoli più forti portino anche ad orgasmi più forti».

6. Stimola le zone erogene del tuo corpo

Pensa oltre i tuoi genitali. «Il tuo corpo è pieno di terminazioni nervose che aspettano solo di essere sollecitate, e l'orgasmo può nascere dalle zone più inaspettate. A volte, stimolare altre parti del corpo mentre raggiungi l'orgasmo può realmente cambiare le sensazioni di quell'orgasmo. Quindi, passa un po' di tempo giocando con altre parti del tuo corpo. Non pensarli esclusivamente come preliminari, concentrati su cosa ti piace, e quando trovi una nuova zona erogena sperimenta diversi tipi di stimolazione».

7. Contrai i muscoli, mantenendo la tensione

«Un modo per costruire orgasmi migliori è integrare tutto il corpo nell'esperienza sessuale, inclusi i muscoli. Inizia osservando quali parti del tuo corpo di contraggono e/o si rilassano prima, durante e dopo l'orgasmo. Se noti tensione al momento dell'orgasmo, prova a respirare profondamente cercando di rilassarti; se invece contrai solo una parte del corpo, prova a contrarne altre durante l'orgasmo e vedi cosa succede. Durante il sesso, gioca a contrarre i muscoli, mantenendo la tensione per qualche secondo, e poi rilassa».

8. Lasciati andare alle fantasie

Buone fantasie e cattive fantasie erotiche. «Le fantasie possono essere utilissime, se aiutano a lasciarsi andare. Ma alcuni le usano in modo da stare come al di fuori del proprio corpo, distraendosi così da quello che stanno sentendo. Se fai fantasie molto spesso, prova a sperimentare non fantasticando, concentrandoti sulle tue sensazioni corporee, se invece non ne fai quasi mai, prova a lasciar correre l'immaginazione!».

9. Usa sex toys

Gioca. Con il getto della doccia e nella vasca da bagno, con dei sex toys casalinghi, ma anche con i sex toys veri e propri. «Il tipo di orgasmo che si prova giocando con un vibratore spesso è piuttosto differente. I sex toys non sono certo indispensabili per il buon sesso ed orgasmi da urlo, ma posso essere fantastici per due motivi: danno una stimolazione aggiuntiva, e ci ricordano che il sesso è un gioco».

10. Presta attenzione alla tua salute

Controlla la tua salute. «Se hai difficoltà nel raggiungere l'orgasmo o senti che è diverso dal solito, potrebbe dipendere dalla tua condizione di salute o da una terapia che stai seguendo. Mentre la nostra risposta sessuale è un intricato mix di corpo e anima, fare un check-up e parlare con il medico delle tue preoccupazioni riguardo il sesso è una parte importante nel costruire orgasmi migliori e prenderti la responsabilità della tua salute sessuale e del tuo piacere».

Citazioni sull’orgasmo

Inoltre, Silverberg raccomanda anche di tenere a mente alcuni aforismi sull'orgasmo:

«Il significato di "orgasmi migliori" dipende solo da quello che è migliore per te: non bisognerebbe fare paragoni».

«Non c'è un modo per misurare il successo dei propri orgasmi. Se sei felice, questo è tutto quello che conta».

«Non c'è un modo giusto per raggiungere l'orgasmo. Qualsiasi cosa funzioni, va bene».

«Se ti piace, e nessuno si fa male, non sono orgasmi sbagliati».