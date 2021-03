Come fare sesso come non l’avete mai fatto prima, liberando la fantasia e la voglia di osare, sperimentando piaceri diversi, con i consigli dell'esperta

Come fare l'amore: i consigli per migliorare l'intesa

Chi pensa che il sesso sia, in fondo, un po' noioso, chi pensa che per fare l'amore in modo pazzesco servano doti da acrobata o la conoscenza enciclopedica del Kamasutra, idee molto strane e desideri bizzarri, dovrà ricredersi. Perché le doti per essere ottimi amanti e fare "bene" l'amore, la creatività erotica e le fantasie piccanti, sono innate in ognuno di noi, un potenziale che aspetta solo di essere attivato, risvegliato, realizzato.

La prima regola è dedicarsi al sesso non come fosse l'ennesima cosa da fare, ma come ad un rito di benessere ed intimità, sfruttando le possibilità dell'eros per sentirsi più liberi, per amarsi, per provare piacere. Quanto alla noia... ci si può lavorare!

Come fare sesso in modo più appagante

Come spiega la sessuologa Barbara Florenzano, il passaggio più arduo verso una sessualità di coppia appagante e piena, consiste "nel disinnescare l’automatismo, la meccanicità che c’è nella routine, nel rompere l’inerzia per ritrovare la voglia di sperimentare, di giocare, di godere". Per riuscire a farlo servono un po’ di voglia di osare, e anche un po’ di ironia, che permetteranno ai partner, di nuovo amanti, di vivere il sesso in maniera leggera e giocosa. Frizzante.

Ma cosa fare per aggiungere un po' di bollicine alla vita sessuale della coppia? Nulla di troppo difficile: bastano gesti semplici e un certo gusto nel mettersi in gioco, per far emergere il potenziale erotico della coppia e ampliare gli orizzonti del piacere. Ad esempio, provate a mettere in pratica uno dei 15 consigli suggeriti dall'esperta...

1. Esplorate insieme il catalogo di un sexy shop

Esplora: fai un giro in una erotic boutique, oppure passa una mezz'ora on line curiosando nel catalogo di un sex shop (ne esistono ormai svariati e super forniti), semplicemente per farti un'idea di quello che c’è, indisturbata, cercando di capire istintivamente cosa ti può eccitare: è un modo come un altro per sondare le proprie fantasie. In genere, basta l'idea di addentrarsi in un luogo "proibito" ad accendere il desiderio... se poi c'è qualcosa che attira, si può anche passare all'acquisto, che darà un certo "effetto novità" al prossimo incontro erotico.

2. Giocate con il sexting

Riscaldati durante il giorno con il sexting, che consiste nel mandare messaggi piccanti via mail o via messaggio. Puoi iniziare a descrivere delle fantasie erotiche, una situazione che vorresti sperimentare, mandando un messaggio ogni ora, aggiungendo ogni volta un particolare. Quando sarà sera, sarete carichi di eccitazione!

Baciatevi tanto. Per una settimana, per due minuti tutte le mattine, concentrandovi solo su questo, sulle vostre sensazioni e su questo contatto. All’inizio potrà sembrare forzato, ma poi diventa una bellissima abitudine, che rinsalderà la vostra unione, sentimentale e soprattutto fisica!

4. Prendi l'iniziativa

Conduci, prendi l'iniziativa, ma in un modo che non si aspetta, magari rispolverando qualche effusione "spericolata" dei primi tempi: un bacio molto appassionato nella toilette del ristorante, una fellatio "gratuita" mentre guardate la televisione... Molto probabilmente questo sarà solo il preliminare a una notte di fuoco.

5. Concediti delle piccole trasgressioni

Lasciati andare a quelle effusioni che devono essere consumate quasi di nascosto: ad esempio, per citare un classico, datevi appuntamento - magari al cinema - e dimentica di indossare la lingerie o addirittura i vestiti sotto il cappotto, restando in sottoveste... in altre parole, se ti capita di avere qualche intuizione piccante, che sia in camera da letto o no, non accontentarti di pensarla, agisci!

6. Accontentalo

Probabilmente c’è una cosa che lui ti chiede da sempre e tu non hai mai assecondato, magari il sesso anale, o la realizzazione di una fantasia, guardare un film insieme... per una volta prova a dirgli di sì, e prova a vedere cosa succede senza pregiudizi, perché potreste avere piacevolissime sorprese. Ovviamente la questione non è fare cose che non si vogliono fare: in tal caso meglio lasciar stare.

7. Esplora il corpo con i sensi

Fai l'amore solo con le mani o con la bocca, con passione e abbandono ma concentrandoti sulle sensazioni e andando per gradi. Ad esempio, nel caso del tatto. Inizia dagli sfioramenti per passare alle carezze, avvicinandoti molto lentamente alle zone hot. Così i corpi si conoscono e si esplorano in modo diverso, regalando spesso sensazioni sorprendenti!

8. Scegli un luogo insolito

Prenota una stanza d’albergo, anche nella tua città, per dedicare un giorno o delle ore per realizzare una fantasia, magari giocando un ruolo particolare, preparando lo scenario, curando l'abbigliamento, i particolari. L'idea di farsi questa concessione, della clandestinità, è di per sé eccitante perché si torna a fare gli amanti; l'architettare un gioco erotico aumenta l'eccitazione; trovarsi in un ambiente diverso aiuta a prendere le distanze da come si fa l'amore di solito e a dare corpo a parti della nostra personalità erotica che non abbiamo ancora esplorato, come la dominatrice o - frequentissimo - quello della cortigiana.

9. Fate il gioco del re e della regina

Consiste nell’essere il servo d’amore del partner per un giorno. “Oggi si fa tutto quello che vuoi tu”, poi viene il turno dell'altro. Oltre ad essere una grandissima coccola, permette di conoscere e sperimentare desideri insospettabili...

10. Provate con il dirty talking

Sfrutta il potere delle parole: una conversazione un po' spinta durante la cena, il dirty talking quando fate l'amore, che va dal parlare sporco al raccontare le proprie fantasie erotiche, la lettura ad alta voce di un libro erotico. Una volta stimolata l'immaginazione erotica, il corpo reagisce di conseguenza.

11. Sperimentate ritmi diversi durante la penetrazione

Può sembrare una banalità, ma in questo caso è anche l'intenzione che conta. Provate ad esempio a farlo lentamente, sperimentando e "assaporando" i diversi tipi di contatto tra pene e vagina, chiedete a lui di provare diverse profondità, diversi ritmi e diversi tipi di movimento, come quello circolare. Oltre ad essere un'esplorazione piacevole, una volta trovate le combinazioni vincenti, sarà più facile dedicarsi alla "sveltina" come allo "slow sex", aggiungendo varietà alla vita sessuale.

12. Sveglialo al mattino stuzzicandolo

Sarà un buon modo per iniziare la giornata, facendogli qualche coccola esplicita ma senza farlo arrivare all'orgasmo: una piacevole tortura che accompagnerà entrambi fino a sera, quando potrete chiudere in bellezza.

13. Astenetevi dal rapporto per un po'

Dedicatevi a riscoprire tutto quanto è collaterale alla penetrazione (baci, carezze, strofinamenti...): avere questo limite aiuterà ad attingere alla creatività e ad applicarla all'eros, arricchendo incredibilmente il bagaglio di sensazioni e giochi a disposizione della coppia.

14. Risveglia i sensi

Un altro gioco da fare, meglio ancora se nel periodo di astinenza, sono le serate sensoriali, in cui ci si dedica all'esplorazione e alla stimolazione erotica dei sensi. Ad esempio, la vista si può solleticare lasciandosi guardare durante l'autoerotismo, si può offrire uno spogliarello; la serata dell'olfatto potrebbe essere incentrata sui profumi e sull'annusarsi, quella dedicata all'udito alle parole e alla musica; la serata del gusto potrebbe prevedere una cena bendati, in cui ci si imbocca a vicenda, così come "assaggiare" il corpo del partner, quella del tatto un massaggio erotico..

15. Comunica i tuoi desideri

Trova il coraggio di fare una richiesta che non hai mai fatto, ma anche di parlare di sesso apertamente, chiedendogli di parlarti dei suoi desideri e raccontando i tuoi, di sondarne le motivazioni, chiacchierando magari di tutto quello che ha lasciato dei bei ricordi... La comunicazione può dare davvero una marcia in più alla sessualità della coppia.

Domande e risposte Quando è meglio fare l'amore? Premesso che per fare sesso al meglio è fondamentale l'attrazione reciproca e ovviamente un buon grado di rilassamento che ci permetta di concentrarci solo sul desiderio, alcuni momenti della giornata sono più favorevoli all'attività sessuali. Questi momenti possono variare da persona a persona, anche se in linea generale possono corrispondere al mattino per l'uomo e al pomeriggio per la donna. L'importante è saper trovare un compromesso come coppia. Dove fare l'amore? Una domanda apparentemente banale: il luogo per fare sesso per eccellenza nell'immaginario comune è il letto di casa, ma la verità è che si può far largo alla fantasia. Si possono utilizzare tutti gli angoli di casa (anche se meno comodi del letto), a patto di restare nel privato. Per quanto riguarda il sesso outdoor bisogna fare attenzione nel praticarlo, in maniera tale da non incorrere nel reato di atti osceni in luogo pubblico.